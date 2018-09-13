 ″الإرباك الليلي″ ابتكار فلسطيني لإزعاج الإسرائيليين قرب حدود غزة | أخبار | DW | 02.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

"الإرباك الليلي" ابتكار فلسطيني لإزعاج الإسرائيليين قرب حدود غزة

مع حلول الليل يبدأ فتية فلسطينيون بقرع الطبول والأغاني فيما يطلق آخرون بالونات حارقة أو مفرقعات بهدف إزعاج الإسرائيليين الذين يسكنون قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة.

Gaza - Palästinenser demonstrieren bei Erez Übergang an der Grenze zu Israel (picture-alliance/Photoshot/W. Nassar)

شكل الفلسطينيون قبل ثلاثة أسابيع مجموعات تسمى بـ"وحدات الإرباك الليلي" تضم مئات الشبان والصبية ومهمتها خلق أجواء "رعب وإزعاج" لمئات السكان الإسرائيليين في المستوطنات والبلدات الزراعية الحدودية، ولعشرات الجنود الإسرائيليين الذين يراقبون الحدود من أبراج مراقبة عسكرية أو في مواقع أقيمت مؤخراً خلف تلال رملية على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع الفقير والمحاصر منذ عقد.

لكن مسؤولاً عسكرياً إسرائيلياً أكد أن هذه الاحتجاجات الليلية لا تشكل تحدياً جديداً. وليل الأربعاء تجمع نحو ثلاثمئة متظاهر على بعد عشرات الأمتار من السياج الفاصل القريب من برج المراقبة في محيط الموقع العسكري لمعبر كرم أبو سالم "كيرم شالوم" الإسرائيلي المحاذي للسياج الفاصل في رفح وأقاموا فعاليات على وقع الطبول والأغاني والدبكة الفلكلورية قبل أن يبدأوا "الإرباك الليلي".

وفي خيمة نصبت على بعد عدة مئات الأمتار من الحدود كان أربعة شبان ينفخون عشرات البالونات بيضاء اللون ومطبوع عليها بالإنكليزية "أنا احبك" وتحمل مواد حارقة قبل أن يطلقونها باتجاه المناطق الإسرائيلية والتي تؤدي أحيانا إلى حرق مساحات من الأراضي المزروعة.

مختارات

أعلنت الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس ترامب قرّرت إلغاء ملايين الدولارات من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما رفض مسؤولون فلسطينيون القرار واعتبروه "ابتزازا". (25.08.2018)

بدأت الولايات المتحدة جدلا حول اقتراح لتشكيل كونفدرالية بين الضفة الغربية والأردن. الاقتراح الأمريكي الذي يقوم على فكرة قديمة قوبل بتحفظ كبير في المنطقة، لأن الشكوك كبيرة إزاء التحولات المرتبطة بتبعات تنفيذه. (05.09.2018)

 وفي الأثناء أطلق ناشطون العنان لأبواق مزاميرهم، وألقى شبان أخرون من وراء تلال رملية، قنابل صوت يدوية ومفرقعات مصنوعة من مواد بدائية. وفي ذات الخيمة كانت مجموعة من الشبان الملثمين الذين يطلقون على أنفسهم اسم مجموعات "أبناء (محمد) الزواري" نسبة لمهندس طيران تونسي وناشط في الجناح العسكري لحماس اغتاله مجهولون في تونس في 2016، تعد طائرة ورقية ثبت فيها عدد من مواد حارقة.

ويقول الناشط صقر الجمال (22 عاماً): "نهدف الى إرباك الاحتلال ورسالتنا لمستوطنات غلاف غزة أنه لا نوم بدون تحقيق مطالبنا برفع الحصار والعودة لبلادنا". ويضيف الشاب وهو عاطل عن العمل "نرى حالة الخوف الكبير" لدى الجنود الإسرائيليين.

من جانب آخر، تقول روني كيسين الناطقة باسم المجلس المحلي في كيرم شالوم الواقعة قرب حدود غزة إن التظاهرات الليلية "تشكل كابوساً". وقالت "لقد بدأوا بإلقاء قنابل صوتية، والأمر مخيف جداً. الأطفال خائفون جداً منها، إنها خطيرة جداً وتعتبر فعلاً مثل سلاح".

وتقول الهيئة العليا لمسيرات العودة إن الإرباك الليلي يمثل "بداية" لمرحلة متطورة في الاحتجاجات التي بدأت في 30 آذار/ مارس الماضي للمطالبة بـ"رفع الحصار الإسرائيلي وتثبيت حقوق اللاجئين في العودة إلى بلداتهم وقراهم التي هجروا منها قبل سبعين عاماً".

وقُتل قرابة 193 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 20 ألفاً آخرين في الاحتجاجات التي تبلغ الذروة في كل جمعة.

ي.ب/ ع.غ (أ ف ب)

  • Mitglieder einer palästinensischen Fußballmannschaft, die aus Spielern besteht, die im Konflikt mit Israel ihre Beine verloren haben, trainieren auf einem Fußballfeld im zentralen Gazastreifen (Reuters/I.Abu Mustafa)

    "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    من يقول إنه لا يمكن ممارسة لعبة كرة القدم بساق واحدة؟ في قطاع غزة يتدرب لاعبون بأعمار تتراوح بين 13 و 35 عاما، فقدوا أعضاء من أجسادهم خلال النزاع مع إسرائيل ورغم ذلك يعيشون لحظات رياضية ممتعة. أصحاب الاحتياجات الخاصة لهم الحق في ممارسة اي نوع من الرياضة، كما يقول ذلك المدير الرياضي للفريق محمد الناعوق.

  • Mitglieder einer palästinensischen Fußballmannschaft, die aus Spielern besteht, die im Konflikt mit Israel ihre Beine verloren haben, trainieren auf einem Fußballfeld im zentralen Gazastreifen (Reuters/I.Abu Mustafa)

    "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    عكازتان وساق واحدة ـ لاعب يتمرن على فن السيطرة على الكرة. اسم الأداة المساعدة الضرورية للتنقل أصبح أيضا اسم الفريق الكروي، حيث يطلقون على انفسهم تسمية "العكازات". وفريق "العكازات" هو أول فريق لكرة القدم للاعبين مبتوري السيقان في عموم المنطقة.

  • Mitglieder einer palästinensischen Fußballmannschaft, die aus Spielern besteht, die im Konflikt mit Israel ihre Beine verloren haben, trainieren auf einem Fußballfeld im zentralen Gazastreifen (Reuters/I.Abu Mustafa)

    "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    خلال عمليات التوغل الإسرائيلية في قطاع غزة فقد نحو 2500 إنسان عضوا أو عدة أعضاء من جسده. الكثير منهم يصارع مع هذا المصير. لكن لاعبي فريق كرة القدم يحاولون عدم الاستسلام لهذا المصير ويعملون من أجل إيجاد توازن في الحياة. فممارسة كرة القدم لا تجلب المتعة فحسب، بل إنها نوع من العلاج النفسي، كما يقول مؤسس الفريق فؤاد ابو غليون.

  • Mitglieder einer palästinensischen Fußballmannschaft, die aus Spielern besteht, die im Konflikt mit Israel ihre Beine verloren haben, trainieren auf einem Fußballfeld im zentralen Gazastreifen (Reuters/I.Abu Mustafa)

    "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    ويقول مدير الفريق محمود أبو ناعوق وهو ممثل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لمبتوري السيقان إن اللاعبين يحبون الحياة مثل ما يحبها بقية البشر. أسس الفريق اتحاد أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة ـ باراولمبياد ـ الفلسطيني. وخلال فترة لم تتجاوز عدة أشهر انضم 16 لاعبا إلى الفريق رغم أن البعض منهم كان على شك من ذلك بادئ الأمر.

  • default

    "عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

    اعضاء فريق كرة القدم الفلسطيني يتدربون خلال حصة تدريبية من أجل تقوية العضلات على أرض ملعب دير البلح وسط قطاع غزة. ويأمل اللاعبون يوما ما المشاركة في المباريات الدولية. ا. ابو مصطفى/رويترز/ح.ع.ح


مختارات

"عكازات" الساحرة المستديرة في قطاع غزة

فقد حوالي 2500 شخص من قطاع غزة ذراعا أو ساقا خلال النزاع مع إسرائيل. بعض هولاء تجمع في فريق لكرة القدم ويطلقون على أنفسهم وبغمزة عين تسمية "العكازات". (31.07.2018)  

مواضيع ذات صلة

Jassir Arafat und Shimon Peres

أوسلو بعد ربع قرن.. هل انطفأ الأمل حقاً؟ 13.09.2018

في أيلول/ سبتمبر 1993 احتفل الناس في إسرائيل والأراضي الفلسطينية مرحبين بأملٍ جديد يتحقق بحلول اتفاقية سلام دائم. لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، فمضى ربع قرن وذبل الأمل.

USA Mittlerer Osten Friedensgespräche Benjamin Netanyahu und Mahmoud Abbas

الكونفدرالية ـ إحياء فكرة قديمة للسلام في الشرق الأوسط 05.09.2018

بدأت الولايات المتحدة جدلا حول اقتراح لتشكيل كونفدرالية بين الضفة الغربية والأردن. الاقتراح الأمريكي الذي يقوم على فكرة قديمة قوبل بتحفظ كبير في المنطقة، لأن الشكوك كبيرة إزاء التحولات المرتبطة بتبعات تنفيذه.

Westjordanland Beduinendorf Khan al Ahmar

"خان الأحمر" قرية للبدو مهددة بالهدم – الانتظار القاتل قبيل تنفيذ الحكم 02.10.2018

منذ تسعة أعوام وسكان خان الأحمر بالضفة الغربية يناضلون من أجل وقف هدم قريتهم. لكن مع إعطاء المحكمة الإسرائيلية العليا، الضوءَ الأخضر لهدم القرية، كيف يعيش سكان القرية وهم ينتظرون توقيت تنفيذ الحكم؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  