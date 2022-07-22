 الإجهاد والاحتراق النفسي خلال الوباء | مسائية DW | DW | 22.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

الإجهاد والاحتراق النفسي خلال الوباء

يتوق الناس في العالم إلى مستقبل أفضل وإلى وضع حد للوباء. ولكن مع كل موجة جديدة تتحطم الآمال مجددًا. ما الذي يمكننا القيام به لتقوية مقاومتنا الجسدية في الأوقات المضطربة؟

مشاهدة الفيديو 12:36

المزيد من المركز الإعلامي

صدمة ما بعد الجائحة

صدمة ما بعد الجائحة 22.07.2022

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

الأطفال في زمن كورونا 28.01.2022

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون - يوميات مريضة قد يقتلها الفيروس 30.05.2020

المزيد Covid-19 Spezial (gesamt)

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

ما آثار أكثر من عامين من الجائحة؟ 16.06.2022

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

خطورة أعراض ما بعد كورونا 09.06.2022

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

الجائحة في عيون الفنانين 02.06.2022

كوفيد 19 - العلاقة بين الإنسان والحيوان والبيئة

كوفيد 19 - العلاقة بين الإنسان والحيوان والبيئة 22.04.2022

اقرأ أيضا

Former Japanese prime minister and ruling Liberal Democratic Party lawmaker Shinzo Abe bumps fists with voters after delivering a campaign speech as election campaign officially kicks off for the July 10, 2022 Upper House election, in Tokyo, Japan June 22, 2022. REUTERS/Issei Kato

محافظ جريء... من هو رئيس الوزراء الياباني المقتول شينزو آبي؟ 08.07.2022

لم يكن أطول رئيس وزراء ياباني بقاء في سدة الحكم فحسب، بل كان ربما "الأكثر استقطابًا في تاريخ اليابان الحديث"! اتبع شينزو آبي دبلوماسية حازمة وسياسية اقتصادية جريئة، لكنه رحل قبل أن يحقق بعض أهدافه، تاركًا إرثًا منقسمًا.

November/Dezember 2021, La Calera, Kolumbien, Gewächshaus mit Marihuana-Pfanzen

تقرير أممي: إضفاء الشرعية وكورونا زادا في تعاطي القنب الهندي 27.06.2022

أظهر تقرير أممي بشأن المخدرات أن عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا، كما إضفاء الشرعية ساهما في ارتفاع استهلاك القنب عبر العالم. وتقدر المنظمة الأممية عدد المتعاطين للمخدرات بـ 284 مليون شخص، وفق الأرقام المتاحة عام 2020.

Die Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner stehen bei der Silvesterfeier vom ZDF vor dem Brandenburger Tor.

استقبال العام الجديد 2022 - جائحة كورونا تهيمن على الاحتفالات 01.01.2022

بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.

Weihnachtsmarkt in der City, Kˆnigstraﬂe, w‰hrend der vierten Corona Welle, 2G Regelung, Fuﬂg‰ngerzone, in Duisburg, NRW, Deutschland, Weihnachtsmarkt 2G Regeln *** Christmas market in the city, Kˆnigstraﬂe, during the fourth Corona wave, 2G rules, pedestrian zone, in Duisburg, NRW, Germany, Christmas market 2G rules

تقرير: الحكومة الألمانية تدرس العودة لفرض ارتداء الكمامات 17.06.2022

تحسبا موجة جديدة من جائحة كورونا الخريف المقبل، تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا، العودة لفرض ارتداء الكمامة، فيما دعا وزير الصحة الألماني الحصول على جرعة لقاح رابعة لكل الفئات العمرية.