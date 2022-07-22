الإجهاد والاحتراق النفسي خلال الوباء

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يتوق الناس في العالم إلى مستقبل أفضل وإلى وضع حد للوباء. ولكن مع كل موجة جديدة تتحطم الآمال مجددًا. ما الذي يمكننا القيام به لتقوية مقاومتنا الجسدية في الأوقات المضطربة؟
لم يكن أطول رئيس وزراء ياباني بقاء في سدة الحكم فحسب، بل كان ربما "الأكثر استقطابًا في تاريخ اليابان الحديث"! اتبع شينزو آبي دبلوماسية حازمة وسياسية اقتصادية جريئة، لكنه رحل قبل أن يحقق بعض أهدافه، تاركًا إرثًا منقسمًا.
أظهر تقرير أممي بشأن المخدرات أن عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا، كما إضفاء الشرعية ساهما في ارتفاع استهلاك القنب عبر العالم. وتقدر المنظمة الأممية عدد المتعاطين للمخدرات بـ 284 مليون شخص، وفق الأرقام المتاحة عام 2020.
بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.
تحسبا موجة جديدة من جائحة كورونا الخريف المقبل، تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا، العودة لفرض ارتداء الكمامة، فيما دعا وزير الصحة الألماني الحصول على جرعة لقاح رابعة لكل الفئات العمرية.
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