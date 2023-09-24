الإثيوبية أسيفا تحطم الرقم العالمي في ماراثون برلين

حطمت الإثيوبية تيغست أسيفا الرقم القياسي العالمي لماراثون السيدات في برلين الأحد (24 سبتمبر/ أيلول 2023)، بزمن رسمي قدره ساعتان و11 دقيقة و53 ثانية أي بأقل من دقيقتين عن الرقم القياسي السابق، الذي سجلته الكينية بريجيد كوسغي في 2019 وبلغ ساعتين و14 دقيقة وأربع ثوانٍ.

وبعد الفوز، صرحت العداءة البالغة من العمر 26 عاما والتي كانت تشارك في سباق 800 متر سابقا "كنت أرغب في محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي لكنني لم أعتقد مطلقا أنني سأحققه هذه المرة". وأضافت "لقد سجلت رقماً قياسيّاً الآن. يعود القرار للمسؤولين وليس لي".

وفي الحقيقة كشفت أسيفا، التي بدأت المشاركة في الماراثون في أبريل/ نيسان من العام الماضي، عن نواياها منذ البداية إذ انطلقت بوتيرة سريعة جدا، وأنهت النصف الأول من السباق في ساعة واحدة وست دقائق و20 ثانية.

وجاءت الكينية شيلا تشيبكيروي في المركز الثاني بفارق ست دقائق تقريبا، بينما جاءت التنزانية ماغدالينا شوري في المركز الثالث.

أما لدى الرجال، فقد طغى فوز آسيفا على فوز زميلها إيليود كيبتشوغي حامل الرقم القياسي العالمي بالسباق للمرة الخامسة.

للمرة الخامسة يفوز الكيني إيليود كيبتشوغي بلقب سباق ماراثون برلين.

ولم يقترب المتسابق الكيني البالغ عمره 38 عاما، الساعي للفوز بثالث ميدالية أولمبية في الماراثون العام المقبل في باريس، من الرقم القياسي الذي سجله في برلين العام الماضي، مسجلاً ساعتين ودقيقتين و42 ثانية.

وقال العداء "دائما ما أتعلم من كل سباق وكل انتصار. أنا سعيد جدا جدا بالفوز للمرة الخامسة في برلين وسأستخدم كل هذه الدروس استعدادا للأولمبياد".

وجاء مواطنه فنسنت كيبكيموي في المركز الثاني بزمن قدره ساعتان وثلاث دقائق و13 ثانية، وحلّ الإثيوبي تاديسي تاكيلي ثالثا.

و.ب/ح.ز (د ب أ، رويترز)