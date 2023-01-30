 الإبداع والذكاء الاصطناعي والفن! | كليك | DW | 30.01.2023

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كليك

الإبداع والذكاء الاصطناعي والفن!

منذ عشرين عاما يستخدم الفنان راينر آيش برامج الكمبيوتر لإنتاج أعماله الفنية. وكغيره من العديد من الفنانين الآخرين، فإنه ينظر إلى الصورة الجديدة للذكاء الاصطناعي بمشاعر مختلطة.

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