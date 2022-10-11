 الأيزيديون يحتفلون بعيد الجماعية في معبد لالش في كردستان العراق | DW الأخبار | DW | 12.10.2022

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الأيزيديون يحتفلون بعيد الجماعية في معبد لالش في كردستان العراق

الأيزيديون يعودون للاحتفال بعيد الجماعية في معبد لالش في كردستان العراق

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