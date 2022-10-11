الأيزيديون يحتفلون بعيد الجماعية في معبد لالش في كردستان العراق

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الأيزيديون يعودون للاحتفال بعيد الجماعية في معبد لالش في كردستان العراق
على مر التاريخ عُرف عن المجتمع الإيزيدي الانغلاق والعزلة بسبب الفقر والقيم المحافظة، بيد أنه بعد سبع سنوات من مأساتهم على يد تنظيم "داعش" في العراق، انفتح هذا المجتمع على العالم وكانت الإيزيديات المستفيد الأكبر منه.
أفرجت السلطات التركية عن فتاة ايزيدية كانت محتجزة لدى عنصرين من تنظيم "داعش". وقد تم ذلك، حسبما أعلنت أنقرة، عندما ألقت الشرطة التركية القبض على العضوين المفترضين في التنظيم الإرهابي في العاصمة التركية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول