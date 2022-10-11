الأيزيديون يحتفلون بعيد الجماعية في معبد لالش في كردستان العراق

تركيا.. الإفراج عن فتاة ايزيدية خطفها تنظيم "داعش"

أفرجت السلطات التركية عن فتاة ايزيدية كانت محتجزة لدى عنصرين من تنظيم "داعش". وقد تم ذلك، حسبما أعلنت أنقرة، عندما ألقت الشرطة التركية القبض على العضوين المفترضين في التنظيم الإرهابي في العاصمة التركية.