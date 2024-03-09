الأونروا.. تهم لرئيس وزراء اسكتلندا واستئناف الدعم من كندا

رفض رئيس الحكومة الاسكتلندية حمزة يوسف اتهامات بتضارب المصالح بعد إعلانه تقديم تبرع للأونروا بينما كان والدا زوجته بين الملايين من المحاصرين في القطاع. فيما أعلنت كندا استئناف تمويل المنظمة كـ"أول دولة في مجموعة السبع".

وصف الوزير الأول في اسكتلندا حمزة يوسف تلميحات بوجود تضارب في المصالح بشأن قراره منح 250 ألف جنيه إسترليني (320 ألف دولار) لإحدى وكالات الإغاثة في غزة، بأنها "سخيفة" و"ليس لها أساس من الصحة"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وكان يوسف أعلن تقديم التبرع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) خلال لقاء مسؤولين من المنظمة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي بينما كان والدا زوجته بين الملايين من المحاصرين في القطاع.

وذكرت صحيفة تليغراف، اليوم السبت (التاسع من آذار/مارس 2024)، أن يوسف متهم بتجاوز توصيات المسؤولين بإعطاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ما يتراوح بين 100 و200 ألف جنيه استرليني.

وقالت الحكومة الاسكتلندية إن الأموال كانت مخصصة للأونروا استجابة لمناشدة عاجلة لتقديم مساعدات طارئة، حيث يواجه أكثر من مليون فلسطيني في غزة النزوح وسط الصراع المتصاعد.

وقال ستيفن كير، عضو البرلمان الاسكتلندي عن الحزب المحافظ، إن هناك "بعض التفسير الجاد" الذي يجب أن يقدمه الوزير الأول و"قد يكون انتهاك القانون (الوزاري الاسكتلندي)".

مستقبل الأونروا مع تزايد الاحتياجات الإنسانية في غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

كندا تعلن استئناف التمويل

وفي ملف الأونروا ولكن إلى كندا التي أعلنت الجمعة استئناف تمويل الوكالة بعد أكثر من شهر على تعليقه. وقال وزير التنمية الدولية أحمد حسين في مؤتمر صحفي: "أعلن استئناف كندا تمويل الأونروا". وذكر أن هذا القرار اتخذ خصوصاً "بسبب الوضع الإنساني الكارثي على الأرض"، مشيراً إلى أن كندا "أول دولة في مجموعة السبع تستأنف التمويل".

وتؤدي الأونروا دوراً محورياً في عمليات الإغاثة في قطاع غزة حيث تحذر منظمات دولية من خطر المجاعة بعد نحو خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

ووجدت الأونروا نفسها وسط جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها أواخر كانون الثاني/يناير بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الإرهابي الذي نفذته حركة حماس المصنفة من طرف ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وعقب الاتهامات الإسرائيلية للأونروا، سارعت دول غربية عدة إلى تعليق تمويل الوكالة. وأشار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة على اتهاماتها، بينما أكدت الأمم المتحدة أن الموظفين المعنيين طردوا من وظائفهم وأن تحقيقاً داخلياً قد فتح.

وقال الوزير الكندي: "راجعنا التقرير المؤقت للتحقيق الذي أجرته الأونروا وقد طمأننا محتواه". كذلك، أعلن أن كندا تتشارك مع الأردن وبرنامج الأغذية العالمي لإيصال مساعدات إنسانية جواً إلى غزة التي بات سكانها مهددين بخطر المجاعة. وأشار حسين إلى أن كندا ستوفر 300 مظلة لإيصال أطعمة وسلع أساسية.

ومن المقرر أن تبدأ وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اعتباراً من الأحد زيارة لإسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة.

خ.س/ه.د (د ب أ، أ ف ب)