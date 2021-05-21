الأونروا تدين وجود أنفاق لحماس تحت منشآتها في غزة

أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن قلقها الأربعاء لوجود أنفاق لحركة حماس الإسلامية بالقرب من بنى تحتية تتبعها في قطاع غزة وتشمل مدرسة.
وكانت الوكالة نددت في أعقاب النزاع العسكري الذي اندلع في ايار/مايو بين اسرائيل وحماس، بوجود منشآت تحت الأرض للجماعة المسلحة التي تسيطر على القطاع الفلسطيني، بالقرب من مدرسة استهدفها الجيش الإسرائيلي.
وقالت الأونروا في بيان إنها "تدين وجود بنى وانفاق واحتمال استخدامها"، مضيفة أنها احتجت لدى السلطات في غزة.
وتابع البيان أن "الوكالة احتجت أيضا على استيلاء سلطات الأمر الواقع على إحدى مدارسها، الأمر الذي يقوض حرمة وحيادية مباني الأونروا".
وبين 10 و21 أيار/مايو، قُتل 260 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، بينهم مقاتلون، وفقا للسلطات المحلية. وفي إسرائيل، أسفر إطلاق صواريخ من غزة عن مقتل 13 شخصا، بينهم جندي، بحسب الشرطة والجيش.
وتتهم إسرائيل فصائل مسلحة في غزة باستخدام أماكن تستضيف مدنيين لإطلاق صواريخ على أراضيها.
ويأتي البيان بعدما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء بأن حماس منعت فريقا من خبراء الأمم المتحدة من تفتيش نفق بالقرب من مدرسة تابعة للأونروا في حي الزيتون في مدينة غزة.
وأشارت الهيئة إلى أنّ الفريق ألغى خططه لزيارة مدرسة أخرى تابعة للأونروا في رفح جنوب قطاع غزة الذي يخضع لحصار اسرائيلي منذ 15 عاما ويقطنه نحو مليوني شخص.
وبعد التقرير، دعا السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة جلعاد إردان المنظمة الدولية إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة". وطالب أيضا بـ"تجميد تمويل البنى التحتية للأونروا في غزة (...) إلى حين نهاية تحقيق شامل ومستقل".
من جهتها، تتهم منظمات أهلية فلسطينية إسرائيل بمنع إعادة إعمار غزة والتسبب بتشريد عشرات الآلاف من السكان بعد أكثر من شهرين من انتهاء آخر جولة تصعيد عسكري بينها وبين الفصائل الفلسطينية في القطاع.
إ.ع/و.ب (أ ف ب)
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
إسرائيل تستدعي المزيد من قوات الاحتياط
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
نزوح يائس
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
انتظار قلق
لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى "القبة الحديدية" – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
خطر داهم
حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
يدان فوق الرأس
من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.
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بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد
حجارة وغاز مسيل للدموع
في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية. أوتا شتاينفير/ ي.أ