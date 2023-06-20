الأولمبياد الخاص – أكبر تجمع رياضي في ألمانيا منذ نصف قرن

لا يستطيع إبراهيما ديالو الانتظار للعودة إلى خط البداية، فالعداء الغيني يتطلع للدفاع عن لقبه في سباق 100 متر في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، التي قام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بافتتاحها رسميا في العاصمة الألمانية برلين السبت (17 يونيو/ حزيران 2023).

لكن ما يأمل إبراهيما ديالو في تحقيقه في العاصمة الألمانية يتجاوز مضمار الجري ويقول لـDW: "حلمي هو أن أصبح نجماً عالمياً؛ ليتحدث الجميع عنيّ وعن بلدي غينيا". ويتابع الشاب صاحب الـ 22 عاما: "هدفي هو جعل الأولمبياد الخاص معروفا بشكل أفضل، لمساعدتنا على النمو".

أمضى إبراهيم ديالو الأسبوع الماضي في التحضير للحدث في بورنهايم بولاية شمال الراين-ويستفاليا، وهي واحدة من أكثر من 200، مما تسمى بـ "مدن الضيافة"، في جميع أنحاء ألمانيا، قبل التوجه إلى برلين. عندما كان لا يتدرب، كان عليه زيارة بعض المعالم السياحية في كولونيا ولقاء رياضيين من جميع أنحاء العالم.، وقال: "إنه لأمر رائع حقا أن أكون هنا".

ديالو هو واحد من حوالي 7000 رياضي من 190 دولة، بدأو المنافسة في الأولمبياد الخاص منذ الأحد، كما أنه واحد من أكثر من 3 ملايين رياضي من ذوي الإعاقة الذهنية منخرطون في منافسات الأولمبياد الخاص. وهم جميعا يتطلعون إلى إظهار أنه على الرغم من اختلافهم ، فلا يوجد حد لما يمكنهم أن يحققوه.

العداء الغيني إبراهيما ديالو يقول لـDW: "حلمي هو أن أصبح نجما في أنحاء العالم؛ لكي يتحدث الجميع عنيّ وعن غينيا".

ما هو الأولمبياد الخاص؟

الأولمبياد الخاص هو منظمة رياضية عالمية توفر التدريب والمسابقات للأطفال والكبار ذوي الإعاقات الذهنية (التعليمية) في مختلف الرياضات الأولمبية.

تأسست المنظمة في عام 1968 في أول دورة ألعاب أولمبية خاصة في شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية. وكانت يونيس كينيدي شرايفر (1921- 2009)، أخت الرئيس الأمريكي جون ف. كينيدي، شخصية محورية في إنشائها.

لعبت يونيس كينيدي شرايفر (إلى اليسار) دورًا أساسيًا في تأسيس الأولمبياد الخاص (الصورة من أرشيف عام 1960)

في وقت تأسيسها، أظهرت الأبحاث أن الرياضة والتمارين الرياضية تؤثر بشكل إيجابي على الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التركيز وتحسين المهارات الاجتماعية وزيادة الثقة بالنفس. وألهمت الأولمبياد الخاص قبولا مجتمعيا أوسع للأشخاص ذوي الإعاقة.

مع وجود برامج وطنية في 204 دولة، تعقد الآن عشرات الآلاف من المسابقات سنويا للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، بما في ذلك الألعاب الصيفية العالمية والألعاب الشتوية العالمية، التي تقام كل أربع سنوات.

الفرق بين الأولمبياد الخاص وأولمبياد المعاقين (البارالمبية)

فيما يتعلق بالمنافسة، يركز الأولمبياد الخاص بشكل أساسي على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية. في حين أن الألعاب البارالمبية، وعلى نطاق أوسع، اللجنة البارالمبية الدولية (IPC)، تركز في المقام الأول على الإعاقات الجسدية.

منتخب مصر لكرة السلة للسيدات في الأولمبياد الخاص برلين 2023 خلال مواجهته مع منتخب قبرص.

ونتيجة لذلك، تنظم الألعاب الأولمبية الخاصة والألعاب الأولمبية للمعاقين (البارالمبية) مسابقاتهما بشكل مختلف تماما. ونظام التصنيف المستخدم في الألعاب الأولمبية للمعاقين الرياضيين يعتمد على إعاقتهم الجسدية وشدة تلك الإعاقة. وفي المقابل، تستخدم الأولمبياد الخاص ما يسمى بنظام "التقسيم"، الذي يصنف الرياضيين على أساس مستوى القدرات، بغض النظر عن الإعاقة، أو الجنس في العديد من المسابقات. وتهدف المنظمة إلى تحقيق فرق بنسبة 15 بالمائة بين المركز الأول والمركز الأخير في أي مسابقة من المسابقات.

هناك شيء فريد من نوعه في الأولمبياد الخاص وهو ما يسمونه "الرياضة الموحّدة"، حيث يتبارى أشخاص يعانون من إعاقات ذهنية مع أشخاص بدون إعاقات، بهدف دفع الجميع للتنافس معا تعزيزا للاندماج.

"الرياضة الموحدة"، التي يتنافس فيها ذوي إعاقة مع آخرين بدون إعاقة، تجعل الأولمبياد الخاص حدثا فريدًا من نوعه (أرشيف: الأولمبياد الخاص في أبوظبي 18/3/2019).

الألعاب الأولمبية الخاصة، مثلهما مثل الألعاب البارالمبية، معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وبعض التقاليد كحفل الافتتاح وانتقال الشعلة معترف بها أيضا. ولكن في حين أن الألعاب البارالمبية تقام بعد فترة وجيزة من الألعاب الأولمبية، فإن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص لا تتوافق مع التقويم الأولمبي

الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة 2023 في ألمانيا

دورة الألعاب الصيفية العالمية للأولمبياد الخاص هذا العام هي النسخة 16 من المسابقة وتمتد فعالياتها في برلين في الفترة من 17 إلى 25 يونيو/ حزيران. وتشارك فيها 26 رياضة مختلفة، تقام منافساتها في منشآت تاريخية مثل الحديقة الأولمبية ومعرض برلين ويوروباسبورت بارك.

وقد أقيمت مراسم افتتاح الأولمبياد الخاص في الملعب الأولمبي في برلين، بمشاركة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وحضر 50 ألف متفرج الحفل الافتتاحي مساء السبت، حيث تواجد المستشار الألماني أولاف شولتس مع شتاينماير وغيرهما من كبار الشخصيات في الحفل البهيج الذي استمر ثلاث ساعات. وشمل الحفل عروضا من مادكون، ثنائي الهيب هوب النرويجي، وكذلك مجموعة "بلو مان".

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال مراسم افتتاح الأولمبياد الخاص بالملعب الأولمبي في برلين (17/6/2023)

وتعد هذه البطولة هي أكبر تجمع رياضي يقام في ألمانيا منذ أولمبياد عام 1972 التي أقيمت في ميونيخ. وتحدث تيموثي شريفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي ونجل يونيس شرايفر-كنيدي، مؤسسة الأولمبياد الخاص، عن "ليلة ساحرة للغاية". وقال لـDW إن الأولمبياد الخاص في برلين 2023 ستحتفي بإرث "جيسي أوينز".

كان أسطورة ألعاب القوى الأمريكي من أصول أفريقية جيسي أوينز(1913 -1980) هو حديث الأولمبياد التي أقيمت في برلين عام 1936، عندما حصل على أربع ميداليات ذهبية، ليكون أنجح الرياضيين فيها. ويعتبر أوينز أحد الأساطير في تاريخ الرياضة في العالم عموما، مثله مثل محمد علي كلاي وبيليه ومايكل جوردان وغيرهم.

أمّا شعار الألعاب الأولمبية الخاصة في برلين 2023 فهو "لا نُهزَم معا"، مما يؤكد الدعوة للأولمبياد الخاص من أجل الإدماج والقبول.

وبالنسبة لرياضيين مثل إبراهيما ديالو، سيكون حدثا يمكن أن تتحقق فيه أحلامهم في أن يصبحوا نجوما.

دافيز فان أوبدورب/ صلاح شرارة (د ب أ)