 الأوكرانيون يصنعون طائرات بدون طيار ذاتية الصنع للدفاع عن مدنهم | DW الأخبار | DW | 02.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الأوكرانيون يصنعون طائرات بدون طيار ذاتية الصنع للدفاع عن مدنهم

تسبب الغزو الروسي في شعور العديد من الأوكرانيين بالعجز عن الدفاع عن بلدهم، لكن بعض السكان تضامنوا معا للمساعدة في إمداد المقاتلين الأوكرانيين بأسطول من طائرات بدون طيار مصنوعة يدويا ومحليا.

مشاهدة الفيديو 01:44

المزيد من المركز الإعلامي

اعتادت الأسر الليبية على التسوق بكميات كبيرة قبل حلول شهر رمضان ولكن الارتفاع الكبير في الأسعار غير من شكل الاستعدادات

الليبيون يستعدون لرمضان وسط ارتفاع حاد في الأسعار 01.04.2022

الأمم المتحدة تجمع نصف الأموال اللازمة للمساعدات الإنسانية في أفغانستان

الأمم المتحدة تجمع نصف الأموال اللازمة للمساعدات الإنسانية في أفغانستان 01.04.2022

اسرائيل تعلن التأهب بعد ثلاث هجمات في أسبوع

اسرائيل تعلن التأهب بعد ثلاث هجمات في أسبوع 01.04.2022

تزايد لمخاوف من قطع شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا

تواصل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وسط مخاوف من قطع شحنات الغاز في خضم مواجهة بشأن العقوبات الأوروبية والمطالب بسداد المدفوعات بالروبل 01.04.2022

المزيد DW الأخبار

منتخب إيران يواجه المنتخب الأمريكي في مونديال قطر 2022

إيران تواجه المنتخب الأمريكي في مونديال قطر ومواطنيها يتوقعون الفوز 02.04.2022

أغلبية دول العالم الاسلامي تبدأ اليوم السبت صيام شهر رمضان

أغلبية دول العالم الاسلامي تبدأ اليوم السبت صيام شهر رمضان 02.04.2022

يصوت المجريون غدا في ختام حملة انتخابية هيمنت عليها الحرب الروسية في أوكرانيا، مع تسجيل رئيس الوزراء الحالي تقدما طفيفا.

الحرب في أوكرانيا تطغى على الانتخابات المجرية 02.04.2022

استأنف الصليب الأحمر اليوم جهوده لإجلاء مدنيين من ماريوبول، التي فرّ منها أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

الصليب الأحمر يبدأ محاولة جديدة لإخراج قافلة لاجئين من ماريوبول 02.04.2022

اقرأ أيضا

HANDOUT - Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Videostandbild fahren russische und belarussische Panzer während gemeinsamer militärischer Übungen auf dem Schießplatz von Brestsky. Russische und belarussische Truppen haben am Mittwoch (02.02.2022) auf einem Schießplatz in Belarus ein gemeinsames Kampftraining abgehalten, während die Spannungen angesichts des drohenden Krieges mit der Ukraine hoch bleiben. An den Übungen nahmen motorisierte Gewehr-, Artillerie- und Panzerabwehrraketeneinheiten sowie die Besatzungen von Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportwagen teil. +++ dpa-Bildfunk +++

العالم ينزع سلاحه وأوروبا تتسلح وتزيد نفقات الدفاع! 14.03.2022

كشف معهد "سيبري" لأبحاث السلام عن زيادة نفقات التسليح في أوروبا حتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا، فما سبب مخاوف أوروبا؟ ويرى خبراء المعهد أن حرب أوكرانيا ستؤثر بشكل كبير على أوروبا وعلاقات روسيا مع الناتو والتعاون بينهما.

Links: TRIPOLI, LIBYA - NOVEMBER 18: Libya's former Interior Minister Fathi Bashagha speaks to media after registering for the presidential election scheduled for next month in Tripoli, Libya on November 18, 2021. Hazem Turkia / Anadolu Agency Aufnahmedatum 18.11.2021 Bildnachweis picture alliance / AA | Hazem Turkia FILE - In this Feb. 25, 2021, file photo, Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Mohammed Dbeibah speaks during a news conference in Tripoli, Libya. Libya’s interim Prime Minister Dbeibah arrived in Cairo on Wednesday, Sept. 15, 2021, for talks on future ties between the two African neighbors, an Egyptian official said. (AP Photo/Hazem Ahmed, File) - Weniger lesen Aufnahmedatum 25.02.2021 Bildnachweis picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hazem Ahmed

ليبيا- حكومتان تتنازعان الشرعية.. نُذر العودة إلى لغة السلاح؟ 11.03.2022

انقسام جديد في ليبيا يعمق من الأزمة السياسية ويعيدها إلى نقطة الصفر. أصبح لدى البلد الغني بالبترول حكومتان تتنازعان الشرعية ويسود الخلاف بين القوى الاقليمية ولاسيما على خلفية أزمة الطاقة التي يسببها غزو روسيا لأوكرانيا.

ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 23: The 'Armed Bayraktar TB2' Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is seen performing demonstration flight during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 23, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

هل تغير الطائرات المسيرة "بيرقدار" التركية مسار حرب أوكرانيا؟ 05.03.2022

يتم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت حول عمليات قصف ناجحة لطائرات مسيرة مقاتلة تركية من نوع بيرقدار TB2 ضد القوات الروسية. ما هو الدور الذي تلعبه هذه الطائرة بدون طيار في حرب أوكرانيا؟ وما تأثيرها الفعلي؟

Cars are parked in front of Abha airport in southwestern Saudi Arabia's mountainous resort, on June 12, 2019. - A Yemeni rebel missile attack on the civil airport wounded 26 civilians today, drawing promises of stern action from the Saudi-led coalition fighting the Yemeni Huthi rebels. (Photo by - / AFP) (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

الحوثيون يكثفون هجماتهم على السعودية والتحالف يعلن التصدي لها 16.02.2021

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير "طائرة بدون طيار مفخخة" أطلقها الحوثيون باليمن باتجاه مطار أبها، يأتي في وقت كثف الحوثيين لهجماتهم على السعودية في الفترة الأخيرة.