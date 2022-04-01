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الأوكرانيون يصنعون طائرات بدون طيار ذاتية الصنع للدفاع عن مدنهم

تسبب الغزو الروسي في شعور العديد من الأوكرانيين بالعجز عن الدفاع عن بلدهم، لكن بعض السكان تضامنوا معا للمساعدة في إمداد المقاتلين الأوكرانيين بأسطول من طائرات بدون طيار مصنوعة يدويا ومحليا.