الأوكرانيون يصنعون طائرات بدون طيار ذاتية الصنع للدفاع عن مدنهم

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تسبب الغزو الروسي في شعور العديد من الأوكرانيين بالعجز عن الدفاع عن بلدهم، لكن بعض السكان تضامنوا معا للمساعدة في إمداد المقاتلين الأوكرانيين بأسطول من طائرات بدون طيار مصنوعة يدويا ومحليا.
كشف معهد "سيبري" لأبحاث السلام عن زيادة نفقات التسليح في أوروبا حتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا، فما سبب مخاوف أوروبا؟ ويرى خبراء المعهد أن حرب أوكرانيا ستؤثر بشكل كبير على أوروبا وعلاقات روسيا مع الناتو والتعاون بينهما.
انقسام جديد في ليبيا يعمق من الأزمة السياسية ويعيدها إلى نقطة الصفر. أصبح لدى البلد الغني بالبترول حكومتان تتنازعان الشرعية ويسود الخلاف بين القوى الاقليمية ولاسيما على خلفية أزمة الطاقة التي يسببها غزو روسيا لأوكرانيا.
يتم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت حول عمليات قصف ناجحة لطائرات مسيرة مقاتلة تركية من نوع بيرقدار TB2 ضد القوات الروسية. ما هو الدور الذي تلعبه هذه الطائرة بدون طيار في حرب أوكرانيا؟ وما تأثيرها الفعلي؟
أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير "طائرة بدون طيار مفخخة" أطلقها الحوثيون باليمن باتجاه مطار أبها، يأتي في وقت كثف الحوثيين لهجماتهم على السعودية في الفترة الأخيرة.
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