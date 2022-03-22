 الأوكرانيون وتحدي البقاء على قيد الحياة | DW الأخبار | DW | 22.04.2022

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الأوكرانيون وتحدي البقاء على قيد الحياة

أعلنت الأمم المتّحدة أنّ عدد الذين نزحوا عن ديارهم داخل أوكرانيا من جرّاء الغزو الروسي يزيد عن 7.7 مليون شخص، من دون احتساب أعداد أولئك الذين فرّوا من وطنهم ولجأوا إلى دول أخرى

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