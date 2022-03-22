الأوكرانيون وتحدي البقاء على قيد الحياة

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أعلنت الأمم المتّحدة أنّ عدد الذين نزحوا عن ديارهم داخل أوكرانيا من جرّاء الغزو الروسي يزيد عن 7.7 مليون شخص، من دون احتساب أعداد أولئك الذين فرّوا من وطنهم ولجأوا إلى دول أخرى
"على الرغم من اندلاع الأعمال العسكرية في كل أنحاء البلاد، يبقى عدد غير معلوم من المهاجرين محتجزين في مراكز احتجاز في كامل أوكرانيا"، بهذه الجملة أطلقت "هيومن رايتس ووتش" تحذيرها اليوم حيال مصير هؤلاء.
من المقرر أن يلتقي المفاوضون الأوكرانيون والروس في اسطنبول لمحاولة وقف الحرب، في الوقت الذي تدور فيه معارك شرسة على الأرض بين الجيشين الروسي والأوكراني، فيما تتصاعد النداءات للتصدي لكارثة إنسانية في ماريوبول المحاصرة.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
روسيا تستخدم لليوم الثاني على التوالي صواريخ فرط صوتية لاستهداف مواقع بأوكرانيا، ووزارة الدفاع البريطانية تؤكد فشل موسكو في السيطرة على المجال الجوي، فيما تتفاقم معاناة المدنيين الأوكران على وقع قصف مستمر.
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