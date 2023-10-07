 الأوروبيون يدينون هجوم حماس على إسرائيل.. ودول تدعو لـ"ضبط النفس" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.10.2023

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الأوروبيون يدينون هجوم حماس على إسرائيل.. ودول تدعو لـ"ضبط النفس"

تتوالى تباعا الإدانات الدولية للهجمات بمئات الصواريخ التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، وأعرب عدد من العواصم الأوروبية عن تضامنه مع الدولة العربية، فيما حذرت مصر من عواقب التصعيد ودعت إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية يحملون شخصًا مصابًا على نقالة بعد هجوم صاروخي من قطاع غزة في عسقلان، جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر 2023

قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن حماس شنت "حربًا" على إسرائيل، بعد إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية

تصاعدت الإدانات الدولية للهجمات التي تشنها حركة حماس على إسرائيل، فيما حذرت دول أخرى من عواقب التصعيد بين الجانبين.

وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) عن تضامنه مع إسرائيل عقب الهجمات التي شنتها حركة حماس عليها .

وغرد شولتس عبر منصة اكس (تويتر سابقا)، "وصلتنا اليوم أنباء مروعة من إسرائيل".وأضاف: "نحن مصدومون بشدة من القصف الصاروخي الذي تم إطلاقه من غزة وتصعيد العنف. وألمانيا تدين هجمات حماس، وتقف إلى جانب إسرائيل". 

كما نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "بشدة الهجمات الإرهابية القادمة من غزة ضد إسرائيل".. وقالت "يجب أن يتوقف العنف والصواريخ ضد الأبرياء على الفور". وأضافت على موقع "إكس" أن ألمانيا "تتضامن تمامًا" مع إسرائيل و"الحق الذي يضمنه القانون الدولي، في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".

 

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كما دانت فرنسا "بحزم شديد الهجمات الإرهابية الجارية ضد إسرائيل وشعبها" بعد إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة وعمليات التسلل إلى إسرائيل، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية السبت. وأعربت الوزارة عن "تضامنها التام مع إسرائيل وضحايا هذه الهجمات وأعادت تأكيد رفضها المطلق للإرهاب وتمسكها بأمن إسرائيل". وندد الرئيس الفرنسي ماكرون بقوة "بالهجمات الإرهابية الحالية على إسرائيل"، كما أبدت إسبانيا "صدمتها جراء العنف الأعمى" في عملية حماس على إسرائيل.

بدورها، أعلنت الحكومة الإيطالية في بيان "دعمها حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها" بوجه "الهجوم الوحشي" عليها، رداً على العملية التي تنفذها حركة حماس بالصواريخ وعمليات التسلل في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. وقال البيان إن روما "تدين بأشد الحزم الترهيب والعنف الجاريين بحق مدنيين أبرياء"، مؤكدا أن "الترهيب لن يغلب أبدا. إننا ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

الاتحاد الأوروبي يدين "بشكل لا لبس فيه"

من جانبها دانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "بلا لبس" عملية حماس التي وصفتها بأنها تمت إلى "الإرهاب بأبغض أشكاله"، مؤكدة "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". 

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد يدين "بشكل لا لبس فيه" هجمات حماس ويعرب عن "تضامنه مع إسرائيل".

وقال في رسالة على موقع "إكس" "إننا نتابع الأخبار الواردة من إسرائيل بقلق. وندين بشكل لا لبس فيه هجمات حماس. ويجب أن يتوقف هذا العنف المروع على الفور. فالإرهاب والعنف لا يحلان شيئًا". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه مع إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة".

بعد بثت حماس مقطع فيديو يظهر أسر ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية قالت إنهم إسرائيليون بأيدي مقاتليها، ندد بوريل باحتجاز رهائن مطالبا حماس بإطلاق سراحهم. وكتب بوريل على منصة "إكس" أن "الأنباء عن احتجاز مدنيين رهائن ...  مروعة، هذا يتعارض مع القانون الدولي، يجب إطلاق سراح الرهائن فورا".

كذلك ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بهذه "الهجمات العشوائية على إسرائيل وشعبها"، مدينا "الترهيب والعنف ضد مدنيين أبرياء".

يُشار إلى أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية. 

ودانت المملكة المتحدة "بدون لبس هجمات حماس المروعة على المدنيين الإسرائيليين"، في بيان صدر السبت عن وزير الخارجية جيمس كليفرلي. وكتب كليفرلي على منصة "إكس" أن "المملكة المتحدة ستساند على الدوام حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، في وقت تشن حركة حماس عملية واسعة بالصواريخ والتسلل والقتال على الأرض.

دعوات لضبط النفس ووقف التصعيد 

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف القول إن روسيا تجري اتصالات مع إسرائيل والفلسطينيين ودول عربية فيما يتعلق بالتصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 

أيضاً، حض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إسرائيل والفلسطينيين على "التصرف بعقلانية" وتفادي المزيد من التصعيد. وقال إردوغان فيما تتواصل عملية واسعة لحركة حماس ضد إسرائيل وإعلان إسرائيل أنها في حال حرب، "ندعو جميع الأطراف إلى التصرف بعقلانية والابتعاد عن الأعمال الانفعالية التي تصعد التوتر".

وعلى الصعيد العربي، حذرت مصر  من عواقب وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ودعت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح  اليوم ، إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر"، محذرةً "من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة".

ودعت مصر "الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال".

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، د ب أ ) 

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