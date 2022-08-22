 الأوروبيون يتأهبون لشتاء قاس بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الأوروبيون يتأهبون لشتاء قاس بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي

وسط دعوات لخفض استهلاك الطاقة، يستعد الأوروبيون لشتاء صعب بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي. وتتوجس حكومات أوروبية من شتاء تبقى فيه أجهزة التدفئة المنزلية بلا حرارة، وتوقف المصانع دورة إنتاجها ما سيؤدي لركود اقتصادي.

صورة رمزية لفتاة تشعر بالبرد

الأوروبيون يستعدون لشتاء قارس بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي

تحضير جوارب الصوف وخفض حرارة أجهزة التدفئة؛ هكذا يتهيّأ الأوروبيون لفصل شتاء صعب ستكون خلاله واردات الغاز الروسي دون مستوياتها المعتادة، في واحدة من تبعات حرب أوكرانيا الأشد تأثيرًا على حياتهم اليومية.

مختارات

سيتعيّن على سكان القارة التعلّم من تجربة أقرانهم في لاتفيا الذين اعتادوا منذ تموز/يوليو العيش من دون الغاز الروسي، بعدما أوقفت موسكو ضخّ المادة الحيوية إلى الجمهورية السوفياتية السابقة المطلة على بحر البلطيق.

ويقول يونوس راتينيكس الذي يقطن مدينة ريزكني قرب الحدود مع روسيا: "باتت أسعار الطاقة باهظة لدرجة اضطرتنا لقطع المياه الساخنة عبر أنبوب البلدية وتركيب سخّان مياه خاص بنا". وأوضح الرجل الذي يعمل في حرس الحدود: "استخدامه (السخّان) عندما نحتاج إليه، أقل كلفة من الحصول على المياه الساخنة بشكل دائم".

ورأى أن الناس يتوقعون من السياسيين مساعدتهم متى بدأت كلفة استهلاك الطاقة بالارتفاع، وعندما يحين موعد الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر "من الأفضل لهم أن يوفروا لنا التدفئة"، على حد تعبيره.

خلال الأشهر الماضية، توقفت روسيا بالكامل عن ضخ الغاز إلى بلغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا، وخفضت الكميات لدول أخرى بشكل كبير. وستعلّق روسيا صادراتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" لبضعة أيام أواخر الشهر الحالي، في ثاني توقف من نوعه خلال الصيف.

"استخدام الغاز كسلاح"
وعلى رغم أن موسكو تعلّل هذا الاجراء بأعمال الصيانة، الا أن برلين سبق أن اتهمتها باستخدام موارد الطاقة كسلاح ضمن التوتر مع الغرب بسبب أوكرانيا. وتراجعت كميات الغاز التي تم ضخّها عبر خط "نورد ستريم 1" في تموز/يوليو الماضي بنسبة 70 بالمئة عن الفترة ذاتها لعام 2021، وفق ما أفاد خبراء وكالة فرانس برس.

وتتوجس حكومات أوروبية من فصل شتاء تبقى فيه أجهزة التدفئة المنزلية بلا حرارة، وتوقف المصانع دورة إنتاجها. ويرى أطراف غربيون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم موارد الطاقة كأداة في المواجهة مع الغرب الذي فرض عقوبات ضد بلاده على خلفية غزوها أوكرانيا منذ شباط/فبراير.

برلين تستعد لنقص الطاقة بالبدء بترشيد الاستهلاك

وأدى خفض تدفق هذه الموارد إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ما انعكس بزيادة في أسعار الكهرباء نظرًا لاعتماد العديد من محطات الانتاج على هذه المادة لتوليد الطاقة. وما زاد الطين بلّة، ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من أنها عاودت الانخفاض بعض الشيء في الآونة الأخيرة.

وكتب فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الشهر الماضي إن "العالم يشهد أزمة طاقة عالمية هي الأولى فعليًا في تاريخه"، وأضاف: "الوضع محفوف بالمخاطر خصوصًا في أوروبا، مركز الاضطراب في سوق الطاقة".

ونظرًا إلى أن الغاز الطبيعي محوري بالنسبة إلى دول عدة، خصوصًا ألمانيا التي تحتاج إليه لتشغيل صناعاتها الثقيلة، فهو نال استثناء من العقوبات الأوروبية ضد روسيا. في المقابل، فرضت عقوبات متدرجة على النفط الذي تعد روسيا من أبرز مصدّريه، ومنع كامل للفحم الحجري. وخفّضت روسيا بشكل حاد من كميات الغاز عبر "نورد ستريم 1".

وأفاد مات أوكسنفورد من "إيكونوميست إنتليجنس يونيت": "نعتقد الآن أن كميات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 ستتراوح بين صفر و20 بالمئة من الطاقة الاستيعابية (للأنبوب) خلال الأشهر المقبلة".
 

"ركود اقتصادي"

وتوقع أن يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي في أوروبا خلال شتاء 2022-2023. وأوضح: "نظرًا للبنى التحتية الحالية المرتبطة بالغاز، لا يمكن لألمانيا تعويض خفض 80 بالمئة من كمية الغاز الروسي من دون تراجع حاد في الطلب، ما سيؤدي إلى ركود خلال الشتاء". وأشار إلى أنه نظرًا لمحورية دور ألمانيا في سلاسل التوريد الاقتصادي، سينعكس الأمر سلبًا على كل أوروبا.

وبدأت حكومات عدة، منها الألمانية والفرنسية، بدراسة أي طرف سيعاني في البداية: الشركات التجارية أو الأسر. وسيطال التقشف في استهلاك الطاقة، مختلف السكان. وسبق للاتحاد الأوروبي أن أبلغ الدول الأعضاء الـ27 بضرورة خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 بالمئة.

أزمة الغاز في أوروبا.. هل من حل في الأفق؟

وبدأت إيطاليا هذا العام "عملية الترموستات" لخفض مستوى التدفئة والتبريد في المدارس والمباني العامة، قبل أن تقدم ألمانيا وإسبانيا على خطوات مشابهة. وركزت الحملة الألمانية خلال الصيف على خفض التبريد في وسائل النقل العام وحضّ الناس على التزود بوسائل استحمام موفّرة للمياه. كما عدّلت مدن عدة درجات الحرارة في برك السباحة العامة وخفّضت الإنارة في المدن.

خشية من فواتير مرتفعة في ألمانيا
وبينما جمّدت فرنسا أسعار الغاز للأفراد، يتوقع أن تزيد الفواتير في ألمانيا بآلاف اليورو سنويًا. وفي ظل توقع فصل شتاء بارد، أفاد مركز خدمة السكان في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أن نشاطه في الفترة الراهنة هو الأعلى مستوى منذ تأسيسه قبل زهاء أربعين عامًا.

وأوضح المتحدث باسم المركز أودو سيفردينغ أن الكثيرين من الذين يتصلون بالمركز لطلب استفسارات، يبدون خشيتهم من قطع الخدمات عنهم بحال عدم قدرتهم على سداد الفواتير. وأشار إلى أن البعض يعتزمون تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتصبح مصدرًا للطاقة بدلًا من النفط والغاز، في حين يفكّر آخرون في الاعتماد على الفحم.

وعلى رغم دعوته السكان إلى الاستعداد لزيادة الفواتير من خلال وضع المال جانبًا من الآن، أبدى سيفردينغ خشيته من أن "العديد من الأسر قد لا تتمكن من تغطية الأسعار المرتفعة للطاقة".

من جهتها، أعادت فرنسا إطلاق حملة لوقف الهدر في موارد الطاقة تم تطبيقها للمرة الأولى في السبعينات. وعلى المتاجر التي تستخدم أجهزة التبريد خلال الصيف، إبقاء أبوابها مغلقة وإلا ستضطر لدفع غرامة مالية. وأعادت الحكومة الفرنسية النظر في إغلاق محطة كهربائية تعمل بالفحم الحجري، على رغم انتقادات الناشطين البيئيين نظرًا لأن التلوث الناتج عن الفحم يفوق غيره من مصادر الطاقة.

م.ع.ح/ع.ش (أ ف ب)

  • زبون يدفع عملة ورقية بفيمة 5 يورو

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    ألمانيا.. التسوق بات مكلفا

    أدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في ألمانيا وهو ما أثر على المستهلكين. ففي مارس/ آذار، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981. وبالنسبة للعقوبات، تبدي الحكومة الألمانية حرصا على المضي قدما في فرض حظر على الفحم الروسي، لكنها لم تتخذ قرارا بعد حيال حظر الغاز والنفط الروسي.

  • سيارات تصطف أمام محطة وقود في نيروبي

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    كينيا.. ازدحام أمام محطات الوقود

    شهدت محطات الوقود في العاصمة الكينية نيروبي ازدحاما كبيرا مع شعور الناس بارتفاع سعر الوقود بشكل كبير، مع عدم توفره جراء الحرب فضلا عن تداعياتها على أزمة الغذاء في هذا البلد الفقير. وقد أعرب سفير كينيا لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني، عن بالغ قلقه إزاء الأمر أمام مجلس الأمن، إذ أجرى مقارنة بين الوضع في شرق أوكرانيا والأحداث التي شهدتها أفريقيا عقب الحقبة الاستعمارية.

  • عمال في مخبر في اسطنبول

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    تركيا.. تأمين إمدادات القمح

    تعد روسيا من أكبر منتجي القمح في العالم. وبسبب الحظر على الصادرات الروسية، ارتفع سعر الخبز في دول عدة ومنها تركيا. كما أدت العقوبات الدولية إلى تعطيل سلاسل التوريد. وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للقمح في العالم، لكن بسبب الغزو الروسي لا تستطيع كييف شحن الإمدادات من موانئها المطلة على البحر الأسود.

  • عامل في سوق جميلة، أحد أسواق الجملة في بغداد

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    العراق.. ارتفاع كبير في أسعار القمح

    يعمل هذا العامل في سوق جميلة، أحد أسواق الجملة في بغداد. ارتفعت أسعار القمح في العراق إلى معدلات قياسية منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وبما أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على نسبة 30 بالمائة من تجارة القمح في العالم، فلم يكن العراق بمنأى عن تأثير العقوبات. ورغم أن الحكومة العراقية اتخذت موقفا محايدا من الأزمة الأوكرانية، إلا أن الملصقات المؤيدة لبوتين باتت محظورة في البلاد.

  • محل لبيع المواد الغذائية في القاهرة

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    مصر.. رفوف ممتلئة وأسواق خالية

    تضررت مصر بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا فقد أصبحت بعض الأسواق خالية رغم أن الأسواق تكون مزدحمة عادة وتشهد رواجا في شهر رمضان. وبلغ معدل التضخّم في مصر 10 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 بالمائة.

  • رجل يجر اسطوانة غاز في مدينة أريانا التونسية

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    تونس ..مخاوف من أزمة هجرة

    ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز والخبز في تونس إلى معدلات مذهلة بسبب الحرب في أوكرانيا ليواجه مهد "الربيع العربي" حاليا أزمة حادة في توفير الغذاء للجميع. فهل ستتسبب الأزمة في موجة جديدة من الهجرة؟

  • سيارات أمام محطة وقود في صنعاء

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    اليمن.. السير على الأقدام

    أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أجور النقل في اليمن، وهو ما دفع البعض إلى السير على الأقدام بدل ركوب السيارة. ففي الأسابيع الأولى للحرب، ارتفعت أسعار الوقود فتضاعف سعر التنقل من 100 ريال إلى 200 ريال يمني. وقد حذر برنامج الأغذية العالمي في مارس/ آذار الماضي من تدهور الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في اليمن في ظل حاجة قرابة 17,4 مليون شخص إلى مساعدات فورية.

  • محتجون في ليما عاصمة بيرو

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    بيرو.. موجة احتجاجات

    اندلعت مظاهرات ووقعت اشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة في العاصمة ليما التي شهدت موجة من احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، خاصة مع تفاقم الأزمة مع اندلاع حرب أوكرانيا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وزيادة حدتها، فرض الرئيس بيدرو كاستيلو حظر تجول وأعلن حالة الطوارئ بشكل مؤقت. لكن مع انتهاء سريان حالة الطوارئ، خرجت مظاهرات جديدة في البلاد.

  • محتجون في محافظة كولومبو في سريلانكا

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    سريلانكا.. حالة طوارئ

    عصفت بسريلانكا أيضا موجة احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن تزايدت حدتها مع محاولة عدد من المتظاهرين اقتحام المقر الخاص للرئيس غوتابايا راجاباكسا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، أعلن راجاباكسا حالة الطوارئ، داعيا في الوقت نفسه الهند والصين إلى مساعدة بلاده في تأمين احتياجاتها الغذائية.

  • محتجون في غلاسكو- اسكتلندا

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    اسكتلندا.. المظاهرات تصل أوروبا

    شهدت اسكتلندا احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، كما نظمت النقابات العمالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة مظاهرات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. وعقب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الأسعار، لكن الحرب في أوكرانيا زادت الوضع سوءً.

  • وجبات سمك وبطاطا مقلية في أحد مطاعم برايتون

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    بريطانيا.. ارتفاع أسعار الأسماك

    يعد طبق "السمك مع البطاطا المقلية" من الأطباق المفضلة والشعبية في بريطانيا، إذ يتم تناول حوالي 380 مليون حصة من السمك ورقائق البطاطس في المملكة المتحدة كل عام. بيد أن العقوبات الصارمة على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار السمك الأبيض المستورد من روسيا فضلا عن زيادة أسعار زيت الطهي والطاقة. وقد وصل معدل التضخم في المملكة المتحدة 6.2 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي.

  • شخص يعبئ الطحين في نيجيريا

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    نيجيريا.. اغتنام الفرصة

    يقوم هذا التاجر بتعبئة الدقيق لإعادة بيعه في منطقة إيبافو بنيجيريا. وتسعى نيجيريا منذ زمن طويل لتقليل اعتمادها على استيراد المواد الغذائية. فهل يمكن أن توفر الحرب في أوكرانيا الفرصة لنيجيريا لتقليل استيرادها للمواد الغذائية؟ وفي هذا السياق، دشن أليكو دانغوت، أغنى رجل في نيجيريا وأحد أثرياء إفريقيا، مؤخرا أكبر مصنع للأسمدة في البلاد فيما يحدوه الأمل في سد حاجة نيجيريا من الأسمدة.