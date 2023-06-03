الأهلي المصري يفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي

توج الأهلي المصري مساء الأحد (11 يونيو/ حزيران 2023) بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي في الدار البيضاء في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

وتقدم الوداد بهدف سجله يحيى عطية الله في الدقيقة 27 ، وتعادل الأهلي بهدف سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة 78، ليتوج باللقب فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 2. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الأهلي 2 / 1.

لاعبو الوداد المغربي يحتفلون بهدف التقدم على الأهلي، قبل أن يدرك الفريق المصري التعادل ويحرز اللقب في النهاية.

وعزز الاهلي رقمه القياسي من الألقاب القارية في هذه المسابقة رافعاً رصيده الى 11 لقباً. كما ثأر لخسارته نهائي العام الماضي الذي أقيم في مباراة واحدة على الملعب ذاته وانتهى بفوز الوداد 2/ صفر. فيما توقف رصيد ألقاب الوداد عند ثلاثة ألقاب فقط.

وكان اللعب قد توقف لمدة خمس دقائق في الشوط الثاني بسبب عدم اتضاح الرؤية لقيام الجماهير بإشعال الألعاب النارية.

جماهير الوداد تشعل شماريخ تسببت في عدم وضوح الرؤية وبالتالي توقف المباراة لخمس دقائق.

وبهذا الفوز تأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية لينضم إلى فرق مانشستر سيتي بطل أوروبا، واتحاد جدة، بطل الدوري السعودي مستضيف البطولة، وكلوب ليون بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وأوراوا ريد دياموندز ، بطل دوري أبطال آسيا، وأوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، بالإضافة لبطل كوبا ليبرتادوريس، الذي لم يحدد بعد.

ص.ش/ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب)