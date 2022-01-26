 الأنهار الطائرة في غابات الأمازون | تقارير جديدة | DW | 15.02.2023

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تقارير جديدة

الأنهار الطائرة في غابات الأمازون

تسمى الأشجار في منطقة الأمازون غالبا "القلب النابض للأرض" ، فهي تمتص الماء من الأرض وتضخ مليارات الأطنان من بخار الماء يوميًا في الجو لتشكل ما يسمى "الأنهار الطائرة" وهي سحب ماطرة ضرورية للتوازن البيئي.

Dokumentation Die fliegenden Flüsse das Amazonas

Dokumentation Die fliegenden Flüsse das Amazonas

لكن ماذا لو اختفت هذه الظاهرة الطبيعية؟ ما العواقب البيئية التي ستترتب على ذلك؟
إنه سباق مع الزمن لاكتشاف غابات الأمازون المطيرة من منظور مناخي، وهو تحد حقيقي فيما يتعلق بالتوازن البيولوجي لكوكبنا ويحدد المسؤولية البشرية تجاه ذلك.
يستخدم الفيلم عدة تقنيات منها نماذج ثلاثية الأبعاد، لتوضيح كيفية عمل هذه "الأنهار الطائرة" وسبب تأثيرها الكبير على المناخ العالمي.


مواعيد البث
DW  عربية

السبت 25 مارس/آذار 2023 – 03:15 UTC
السبت  25 مارس/آذار 2023 – 13:15 UTC
السبت 25 مارس/آذار 2023 – 16:15 UTC
السبت 25 مارس/آذار 2023 – 19:15 UTC
الأحد 26 مارس/آذار 2023 – 05:15 UTC
الأحد 26 مارس/آذار 2023– 22:15 UTC
الإثنين 27 مارس/آذار 2023– 11:15 UTC
الإثنين 27 مارس/آذار 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  29 مارس/آذار 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 29 مارس/آذار 2023  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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