الأنهار الطائرة في غابات الأمازون

تسمى الأشجار في منطقة الأمازون غالبا "القلب النابض للأرض" ، فهي تمتص الماء من الأرض وتضخ مليارات الأطنان من بخار الماء يوميًا في الجو لتشكل ما يسمى "الأنهار الطائرة" وهي سحب ماطرة ضرورية للتوازن البيئي.
لكن ماذا لو اختفت هذه الظاهرة الطبيعية؟ ما العواقب البيئية التي ستترتب على ذلك؟
إنه سباق مع الزمن لاكتشاف غابات الأمازون المطيرة من منظور مناخي، وهو تحد حقيقي فيما يتعلق بالتوازن البيولوجي لكوكبنا ويحدد المسؤولية البشرية تجاه ذلك.
يستخدم الفيلم عدة تقنيات منها نماذج ثلاثية الأبعاد، لتوضيح كيفية عمل هذه "الأنهار الطائرة" وسبب تأثيرها الكبير على المناخ العالمي.
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DW عربية
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