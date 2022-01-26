الأنهار الطائرة في غابات الأمازون

لكن ماذا لو اختفت هذه الظاهرة الطبيعية؟ ما العواقب البيئية التي ستترتب على ذلك؟

إنه سباق مع الزمن لاكتشاف غابات الأمازون المطيرة من منظور مناخي، وهو تحد حقيقي فيما يتعلق بالتوازن البيولوجي لكوكبنا ويحدد المسؤولية البشرية تجاه ذلك.

يستخدم الفيلم عدة تقنيات منها نماذج ثلاثية الأبعاد، لتوضيح كيفية عمل هذه "الأنهار الطائرة" وسبب تأثيرها الكبير على المناخ العالمي.



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