 الأنفلونزا والمضادات الحيوية..خلطة قاتلة؟ | عالم المنوعات | DW | 03.07.2019

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منوعات

الأنفلونزا والمضادات الحيوية..خلطة قاتلة؟

طفلك مصاب بنزلة برد؟ لا مشكلة، فالحل في المضادات الحيوية. هذه الطريقة السهلة التي يلجأ إليها البعض لعلاج نزلات البرد حتى دون استشارة الطبيب، لا تؤدي لأضرار صحية فحسب، بل قد تجعل أبسط نزلات البرد تنتهي بالوفاة.

Grippe Herbst Symbolbild (Colourbox/Jordache)

يحذر الأطباء منذ سنوات طويلة من خطورة اللجوء للحل الأسهل لعلاج نزلات البرد والمتمثل لدى البعض في أقراص المضادات الحيوية. المخاطر الناجمة عن الإسراف في استخدام هذا الدواء، قد تصل للوفاة، وفقا لدراسة بريطانية حديثة. ووفقا للدراسة التي أجراها معهد فرانسيس كريك في لندن، فإن هناك بكتيريا في الأمعاء تساعد نظام المناعة في التفاعل السريع مع أولى علامات وجود فيروسات في الرئة، الأمر الذي يساعد في تخفيف حدة العدوى.

وتقوم هذه البكتيريا بوظيفة مهمة تتمثل في جعل أنسجة الرئة في حالة تأهب كخط دفاع أول عند حدوث الإصابة، كما أنها ترسل إشارات تعوق دون التكاثر السريع للفيروس. وخلص العلماء الذين أجروا تجاربهم على الفئران التي تم حقنها بالأنفلونزا، إلى أن احتمالية الموت لدى الفئران الذين استخدم العلماء معهم المضادات الحيوية، زادت ثلاث مرات مقارنة بالفئران الذين لم يتم حقنهم بالمضادات الحيوية.

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وثائقي - العلاج بدون مضادات حيوية - كيف سنعالج في المستقبل الأمراض المعدية

وبعد يومين من حقن الفئران بفيروس الأنفلونزا، تكاثر الفيروس في الرئة بمقدار خمسة أضعاف لدى الفئران التي تم حقنها بالمضادات الحيوية، مقارنة بتلك التي لم يتم حقنها. وتكشف نتائج الدراسة، أن استخدام المضادات الحيوية في غير موضعها السليم، لا يؤدي فقط لإضعاف تأثيرها وقتل البكتيريا النافعة في الجسم، لكنه يسهل أيضا إصابة الجسم بالمزيد من الفيروسات مستقبلا. ولفتت الدراسة التي نشرت في دورية " سيل ريبورتس" العلمية، النظر إلى أن القطاع الصحي في العالم كله، يواجه مشكلة زيادة المقاومة للمضادات الحيوية، الأمر الذي قد يزيد من إمكانية أن تتسبب الجروح والأمراض البسيطة مستقبلا في الوفاة.

ا.ف/ط.أ 

  • Schal Mode Erkältung Symbolbild

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    التنويع بين المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والمواد المعدنية، يساعد الجسم على مواجهة فصل الشتاء البارد دون مشكلات. أما من لا يهتم بالحصول على المواد الغذائية الضرورية ويعتمد أسلوب حياة غير صحي، فيكون أكثر عرضة لنزلات البرد.

  • Frau mit Apfel

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    يقول الخبراء وفقا لمجلة "فوكوس" الألمانية، إن من يتناول ملء كفه ثلاث مرات من الخضروات ومرتين من الفواكه يوميا، يمد جسمه بالمواد اللازمة لتقوية جهاز المناعة على المدى الطويل. وتحمل فيتامينات "إيه و سي ودي وإي و بي 6" أهمية كبيرة لتقوية جهاز المناعة.

  • Bemalte Eier

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    يعتبر الحليب وصفار البيض والأسماك، من المصادر الجيدة التي تمد الجسم بفيتامين "إيه". أما فيتامين سي فيمكن الحصول عليه عن طريق تناول التفاح والفلفل والبروكلي والملفوف بأنواعه.

  • Studentenfutter mit Nüssen und Rosinen

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    أنواع الأسماك الغنية بالدهون كسمك الماكريل، من المصادر الجيدة لفيتامين "دي"، في حين تمد المكسرات والزيوت النباتية الجسم بما يحتاجه من فيتامين "إي". أما البطاطس والأفوكادو ومنتجات الألبان بشكل عام، فهي مصدر جيد لفيتامين "بي 6" كما أوردت مجلة "فوكوس" نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.

  • 18. Deutsche Grillmeisterschaft in Göppingen

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    تلعب مادتا الزنك والسيلينيوم دورا مهما في تقوية المناعة. ويعتبر اللحم والكبد والعدس من الأغذية الغنية بالزنك. أما السيلينيوم فيمكن الحصول عليه عن طريق تناول المكسرات والدواجن.

  • Symbolbild Heißes Getränk im Winter

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    الإكثار من السوائل يعزز أيضا من قوة جهاز المناعة. وبجانب كميات المياه الكافية، ينصح الخبراء خلال فصل الخريف بمشروب الزنجبيل والأعشاب المختلفة.

  • Symbolbild Frau und Schlaf

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    وبعد حصول الجسم على كمية البروتينات والسعرات الحرارية التي يحتاجها يوميا، يأتي النوم الكافي الهادئ كعنصر ضروري لتجنب الضغط العصبي وتعزيز المناعة لمواجهة التقلبات الجوية والاستعداد لأشد فصول العام بردا. (إ.ف)

    الكاتب: إ ف


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