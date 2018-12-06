 الأنروا ترفض وضعها على قائمة ″أسوأ الأعمال المعادية للسامية″ | أخبار | DW | 27.12.2018

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أخبار

الأنروا ترفض وضعها على قائمة "أسوأ الأعمال المعادية للسامية"

رفضت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشدة، الاتهامات التي وُجهت لها من قبل مركز سيمون فيزنتال الذي وضع الوكالة الأممية في المركز الخامس لقائمة "أسوأ الأعمال المعادية للسامية" في هذا العام.

Palästina, Gaza: Demonstrantin (picture-alliance/AP Photo/K. Hamra)

عارضت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " إدراجها ضمن قائمة نهاية العام لمركز سيمون فيزنتال حول "أسوأ عشرة أعمال معادية للسامية في أنحاء العالم".

مختارات

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو رفضه لأي وجود عسكري إيراني بسوريا. وقال إن بلاده تدافع عن "خطوطها الحمراء". ويعتبر هذا الكلام اعترافا غير مباشر بأول قصف إسرائيلي لمواقع بسوريا بعد إعلان واشنطن عزمها سحب قواتها منها. (26.12.2018)

أعلنت القوات الدولية في جنوب لبنان أن اثنين من الأنفاق التي أبلغت عنها إسرائيل يعبران الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان، ما يعد انتهاكا للقرار الأممي 1701. ورئيس الحكومة اللبنانية يؤكد احترام بلاده للقرار الأممي. (17.12.2018)

أعلنت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة مطلع نيسان/ أبريل 2109، جاء ذلك عقب أزمة داخل الائتلاف بسبب مشروع قانون للتجنيد، وكذا عقب استقالة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان. (24.12.2018)

ووضع المركز الوكالة الأممية في المرتبة الخامسة، حيث اتهمها باستخدام منهج دراسي "يروج لمعاداة السامية بالإضافة إلى رفضها طباعة كلمة إسرائيل وعدم استعدادها للتدريس عن هولوكست".

 وقالت الأونروا في بيان وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)  عن نسخة منه اليوم الخميس (27 ديسمبر/ كانون الأول 2018)، إن الأونروا بصفتها "وكالة أممية، تدعم وتروج  بنشاط  مبادئ وقيم الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان الأساسية. لذلك، نحن نعارض بشدة أي ربط للوكالة بالعنصرية بجميع أشكالها".

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عباس في عمان - تمويل الأونروا وملف اللاجئين على الطاولة

وجاء في المراتب الأربع الأولى المذبحة التي وقعت في معبد يهودي في مدينة بيتسبرغ الأمريكية في تشرين أول/أكتوبر الماضي؛ ثم التعليقات المسيئة التي أدلى بها زعيم جماعة أمة الإسلام لويس فاراخان في مدينة ديترويت الأمريكية بشأن اليهود. وفي المرتبة الثالثة وضع الصليب المعقوف في جامعات أمريكية؛ ثم الأزمة المستمرة المعادية للسامية المحيطة بزعيم المعارضة في البرلمان البريطاني جيرمي كوربن وحزبه.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ) 

  • Westjordanland Grenze Israel Checkpoint Hawara Gewalt Palästinenser

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    هل هي انتفاضة ثالثة؟ سؤال يتردد في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بعد تصاعد موجة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. في الصورة شبان فلسطينيون يرمون الجيش الإسرائيلي الحجارة بالقرب من حاجز عسكري.

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    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    طفل فلسطيني يتكئ على ثلاجة بقيت في المكان الذي كان يوجد فيه بيته قبل قصف القوات الاسرائيلية لمواقع في غزة، والتي اندلعت فيها أيضا مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

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    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

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    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    تتكرر مشاهد العزاء في البيوت الفلسطينية بعد سقوط قتلى في مواجهات مع رجال الأمن الإسرائيليين، وهو الأمر الذي وصفه الرئيس الفلسطيني عباس بـ "الهجمة الشرسة التي تريد اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم"حسب قوله.

  • Israel Jerusalem Sicherheitskräfte Gewalt Ausschreitungen

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    في الجانب الآخر يعيش العديد من الإسرائيليين حالة من الخوف خاصة بعد تزايد ظاهرة الطعن العشوائي التي تستهدف مدنيين إسرائيليين. ويعيش رجال الأمن الإسرائيلي حالة تأهب قصوى.

  • Israel Jerusalem Knesset Rede Netanjahu

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    حذر نتانياهو في تصريح أمام البرلمان الاسرائيلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن اسرائيل تحمله مسؤولية أي تدهور محتمل في الوضع ودعاه الى وقف ما وصفه بـ "التحريض على كراهية" الاسرائيليين.

  • Israel Anschlag in Jerusalem

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    وقد قتل ثلاثة إسرائيليين في هجومين في القدس أحدهما داخل حافلة بسلاح ناري والثاني بواسطة سيارة صدم سائقها مارة من المدنيين ثم هاجمهم بسكين، ما أسفر أيضا عن جرحى.

  • Israel Anschlag in Jerusalem

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    مع تزايد موجة العنف بين طرفي الصراع تتزايد كذلك حالة اليأس في صفوف دعاة السلام أيضا، حيث تتضاءل آمالهم في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد لعقود، على أساس حل الدولتين.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

يسقط يوميا ضحايا مدنيون من الإسرائيليين والفلسطينيين مع تزايد موجة الغضب والعنف. ما يقلل من فرص إحياء عملية السلام بين الجانبين ويزيد من حدة المواجهات والتصعبيد بين الطرفين ويثير قلق المجتمع الدولي. (14.10.2015)  

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عباس في عمان - تمويل الأونروا وملف اللاجئين على الطاولة  

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