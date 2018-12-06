الأنروا ترفض وضعها على قائمة "أسوأ الأعمال المعادية للسامية"

عارضت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " إدراجها ضمن قائمة نهاية العام لمركز سيمون فيزنتال حول "أسوأ عشرة أعمال معادية للسامية في أنحاء العالم".

ووضع المركز الوكالة الأممية في المرتبة الخامسة، حيث اتهمها باستخدام منهج دراسي "يروج لمعاداة السامية بالإضافة إلى رفضها طباعة كلمة إسرائيل وعدم استعدادها للتدريس عن هولوكست".

وقالت الأونروا في بيان وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن نسخة منه اليوم الخميس (27 ديسمبر/ كانون الأول 2018)، إن الأونروا بصفتها "وكالة أممية، تدعم وتروج بنشاط مبادئ وقيم الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان الأساسية. لذلك، نحن نعارض بشدة أي ربط للوكالة بالعنصرية بجميع أشكالها".

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وجاء في المراتب الأربع الأولى المذبحة التي وقعت في معبد يهودي في مدينة بيتسبرغ الأمريكية في تشرين أول/أكتوبر الماضي؛ ثم التعليقات المسيئة التي أدلى بها زعيم جماعة أمة الإسلام لويس فاراخان في مدينة ديترويت الأمريكية بشأن اليهود. وفي المرتبة الثالثة وضع الصليب المعقوف في جامعات أمريكية؛ ثم الأزمة المستمرة المعادية للسامية المحيطة بزعيم المعارضة في البرلمان البريطاني جيرمي كوربن وحزبه.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ)