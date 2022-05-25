 الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ يتفهم مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا للحلف ويعتبرها مخاوف مشروعة | DW الأخبار | DW | 12.06.2022

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الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ يتفهم مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا للحلف ويعتبرها مخاوف مشروعة

الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ يتفهم مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا للحلف ويعتبرها مخاوف مشروعة

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Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks following a Cabinet meeting, in Ankara, Turkey, Monday, May 23, 2022. Erdogan said Monday he would cease talking to Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and cancel a key meeting between their two countries, accusing the Greek leader of antagonistic behavior against Turkey. Erdogan accused Greece of harboring followers of U.S.-based Muslim cleric Fethullah Gulen whom Turkey says was behind a 2016 failed coup attempt and of establishing military bases against Turkey. (Turkish Presidency via AP Photo)

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At the Shangri-La Security Dialogue in Singapore, tensions boiled between the superpowers over the self-ruling island.

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ANKARA, TURKEY - DECEMBER 03: President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan speaks to media ahead of his departure for London to attend NATO leaders meeting, at Esenboga Airport in Ankara, Turkey on December 03, 2019. Metin Aktas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

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