الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ يتفهم مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا للحلف ويعتبرها مخاوف مشروعة

أردوغان يلعب بالنار بالوقوف في وجه توسيع حلف الناتو

دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا فنلندا والسويد إلى السعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتقدمت الدولتان فعلا بطلبين بهذا الشأن، غير أن أردوغان لوح باعتراض هذه الرغبة في حال عدم استجابتهما لشروطه. فما عواقب الموقف التركي؟