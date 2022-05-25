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الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ يتفهم مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا للحلف ويعتبرها مخاوف مشروعة
تشتد المطالب الداخلية على الحكومة السويدية برفض شروط أردوغان الذي يعرقل انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو بمبرر احتضانهما لمحسوبين على حزب العمال الكردستاني، وتحذيرات من الوقوع في "فخ أردوغان".
دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا فنلندا والسويد إلى السعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتقدمت الدولتان فعلا بطلبين بهذا الشأن، غير أن أردوغان لوح باعتراض هذه الرغبة في حال عدم استجابتهما لشروطه. فما عواقب الموقف التركي؟
يعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو ويهدد باستخدام "الفيتو"، لكن لماذا تعارض أنقره ذلك؟ وهل لها شروط معينة؟ وما علاقة ذلك بالوضع الداخلي؟ ولماذا لا تريد أنقرة تكرار "خطأ" انضمام اليونان؟
بدفع من الغزو الروسي لأوكرانيا، خطت فنلندا والسويد أحد أهم التغييرات في الهيكل الأمني لأوروبا وتخلتا عن حيادهما العسكري وتقدمتا رسميا بطلب للانضمام لحلف الناتو. خطوة وصفها ستولتنبرغ بـ"لحظة تاريخية يجب أن نغتنمها".
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