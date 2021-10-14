الأمير وليام يوجه انتقادات مبطنة للأثرياء المهووسين بالفضاء!

خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بثتها اليوم الخميس (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) انتقد الأمير البريطاني وليام على ما يبدو جيف بيزوس، أغنى أغنياء العالم، وإيلون ماسك والبريطاني ريتشارد برانسون، الذين تؤذن مغامراتهم المتنافسة ببداية عصر جديد من الرحلات الفضائية التجارية الخاصة. وقال وليام عن سباق الفضاء: "نحن بحاجة لأن ينصب تركيز بعض من أعظم عقول العالم على محاولة إصلاح هذا الكوكب وليس على السعي لإيجاد المكان التالي (غير الأرض) للذهاب إليه والعيش فيه".

جاءت تصريحات الأمير بعدما تحدث إيلون ماسك عن بعثاته إلى المريخ، ووصف بيزوس أولى رحلاته الفضائية في يوليو/ تموز الماضي بأنها تندرج في إطار مد طريق إلى الفضاء "كي يتسنى لأطفالنا وأطفالهم بناء مستقبل". وقال بيزوس الذي احتفل أمس الأربعاء، 13 أكتوبر/ تشرين الأول بإرسال نجم ستار تريك وليام شاتنر إلى الفضاء في مركبته نيو شبرد: "ينبغي لنا فعل ذلك لحل المشكلات هنا على الأرض".

أصبح تناول القضايا البيئية سمة رئيسية للعائلة الملكية في بريطانيا، ويحذو وليام (39 عاما) في ذلك حذو جده الراحل الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، ووالده الأمير تشارلز. إذ يدعو تشارلز، وريث عرش بريطانيا البالغ من العمر 72 عاماً، منذ عقود إلى التحرك إزاء تغير المناخ والإضرار بالبيئة، وذلك قبل فترة طويلة من أن تصبح القضية تلك مثار اهتمام عالمي، لكنه واجه سخرية من مسعاه هذا على طول الطريق. وعن ذلك قال وليام "لقد كان طريقا شاقا بالنسبة له. لقد مر بمصاعب جمة حقا، وأعتقد أنه أثبت أنه سابق لعصره في هذا الإطار". وأضاف "لكن هناك جيلا ثالثا الآن عليه أن يضطلع أكثر بهذه القضية. فالنسبة لي سيكون الأمر كارثيا تماما إذا جلس جورج (ابنه الأكبر) هنا.. بعد 30 عاما أو نحو ذلك وظل يقول الشيء نفسه لأنه سيكون قد فات الأوان وقتها".

في تكرار لرسالة وجهها والده هذا الأسبوع، قال وليام أيضا إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقبل (كوب 26) الذي سينعقد في إسكتلندا ينبغي أن يحقق المرجو منه. وأضاف "لدينا الكثير من الكلام المنمق والحديث المعسول. لكننا نفتقر إلى التحرك والعمل".

تحركا منه تجاه هذه القضية الحساسة، دشن وليام جائزة (إيرث شوت) التي تهدف لإيجاد حلول عبر تكنولوجيات أو سياسات جديدة لكبرى مشكلات الأرض البيئية. وسيُعلن الفائزون الخمسة الأوائل في احتفال يوم الأحد وسيحصل كل منهم على مليون جنيه إسترليني (1.4 مليون دولار).

إ.م/خ.س (رويترز)