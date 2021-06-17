الأمير هاري متهما شقيقه وليام: "أسقطني على وعاء طعام الكلب"

في ظل البرود في العلاقة مع العائلة الملكية البريطانية، يتهم الأمير هاري شقيقه وليام بأنه أسقطه أرضاً خلال مشادة في العام 2019، بحسب مقتطفات حصلت عليها صحيفة "ذي غارديان" الأربعاء (05 يناير/كانون الثاني 2023) من كتاب مذكراته الذي سيصدر قريباً.

وكان هاري وزوجته ميغن انسحبا من العائلة الملكية وسط ضجة كبيرة عام 2020، في حدث حظي بتغطية إعلامية واسعة على جانبي المحيط الأطلسي.

وانتقد الزوجان اللذان يعيشان حالياً في الولايات المتحدة، العائلة الملكية علناً في مناسبات ومقابلات عدة، وأيضاً في فيلم وثائقي طرحته نتفليكس أخيراً.

هاري وميغان في وثائقي نتفليكس: يثيران ردود فعل متباينة

في كتابه "Spare" الذي يُنشر في العاشر من كانون الثاني/يناير، قال هاري إنه تعرض لاعتداء جسدي من شقيقه الأكبر وليام خلال مشادة في لندن في العام 2019، بحسب "ذي غارديان".

وخلال هذه المشادة، اتهم الأمير البالغ 38 عاماً شقيقه وليام بأنه وصف ميغن بأنها "صعبة المراس" و"وقحة"، قبل أن تتوتر الأجواء أكثر مع تبادل للشتائم، وفق الصحيفة البريطانية.

وبعد حوار محتدم بين الشقيقين، قال هاري إن شقيقه وليام "أمسك بي من الياقة، ومزق قلادتي، وطرحني أرضاً". وأضاف "سقطتُ على وعاء طعام الكلب الذي انكسر تحت ظهري وأصابتني شظاياه"، مشيراً إلى أنه ظل على الأرض "مذهولا" قبل أن يطلب من شقيقه المغادرة.

وأوضح هاري أن شقيقه وليام "اعتذر" في وقت لاحق عن تصرفه. وبحسب صحيفة "ذي غارديان"، كان يمكن لهذه المشاجرة أن تتسبب في إصابة هاري بـ"خدوش وكدمات".

وقال الأمير هاري إنه يريد "إعادة التواصل" مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه وليام الذي كان يبدو في السابق قريباً جداً منه، وفق ما ورد في مقتطف من مقابلة عُرضت الاثنين.

لكن العلاقة تبدو متوترة، ففي وثائقي طرحته نتفليكس الشهر الماضي، اتّهم هاري وميغن العائلة الملكية بالكذب وبالتقصير في حمايتهما. كما حمل هاري على شقيقه وليام، قائلاً إنه "صرخ" في وجهه خلال لقاء عائلي عام 2020 حضرته الملكة إليزابيث الثانية.

وفي آذار/مارس 2021، اتهم هاري وميغن في مقابلة صادمة على التلفزيون الأمريكي، العائلة الملكية بالعنصرية.

إ.ع ( أ ف ب)