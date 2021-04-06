 الأمير حمزة يظهر مع الملك عبد الله.. هل طوي الخلاف؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.04.2021

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الأمير حمزة يظهر مع الملك عبد الله.. هل طوي الخلاف؟

ظهر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأخوه غير الشقيق الأمير حمزة معا للمرة الأولى منذ خلاف هز البلاد، في احتفال بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية. فهل أغلق ملف الأزمة داخل العائلة المالكة؟.

الملك الأردني وعدد من الأمراء من بينهم الأمير حمزة في زيارتهم لأضرحة الملكية (11.04.2021)

هل توحدت صفوف الأسرة الأردنية الهاشمية بعد الأزمة الأخيرة؟

ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الأحد (11 أبريل/نيسان 2021) معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما منذ الأزمة الأخيرة، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الأردني وقناة "المملكة" الرسميان، العاهل الأردني وولي عهده الأمير حسين يصلان الى الأضرحة الملكية حيث كان عدد من الأمراء بانتظارهما بينهم الأمير حمزة.

ويتوجه الملك والأمراء الى الأضرحة الملكية لقراءة سورة الفاتحة أمامها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.

إلى ذلك، نشر الديوان الملكي عبر "تويتر" صورا للملك وولي عهده الأمير حسين والأمير حمزة بن الحسين وعدد من الامراء في زيارة للأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة.


وظهر الملك وإلى جانبه عمه ولي العهد الأسبق الأمير حسن (74 عاما) وولي العهد الأمير حسين ومعهم عدد من الأمراء واضعين كمامات سوداء، بينما وضع الأمير حمزة كمامة زرقاء. وارتدى ولي العهد الأمير حسين الزي العسكري، بينما ظهر الملك ومعظم الأمراء الأخرين بالزي المدني والكوفية الحمراء.

ويحيي الأردن الذكرى المئوية الأولى لتأسيسه من دون احتفالات كبرى، في وقت يمرّ بإحدى أسوأ الأزمات في تاريخه بسبب خلافات غير مسبوقة داخل العائلة الملكية.

واتهمت الحكومة الأردنية الأحد الماضي ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره"، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية.

لكن الملك عبد الله الثاني قال في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء إن "الفتنة وئدت" مؤكدا أن "الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

وقال الأمير حمزة، بحسب بيان للديوان الملكي نشر مساء الاثنين، في رسالة "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

أمير الصف الثاني

الملك عبد الله والأمير طلال وخلفهم الأمير حمزة (11.04.2021)

ظهور الأمير حمزة في الصف الثاني قد يوحي بأنه ليس بقدر درجة أمراء الصف الأول مثل ولي العهد وعمه الأمير طلال

من جانبه، قال المحلل السياسي لبيب قمحاوي لفرانس برس الأحد إن "ظهورهم هذا يشكل رسالة واضحة أن ملف الأزمة داخل العائلة المالكة أغلق والأمور انتهت. وإن العائلة صف واحد".

وأضاف أن "الشق المتعلق بالأمير حمزة تم إغلاقه على الأقل نظريا والشق الثاني متعلق بالمعتقلين الآخرين ولا ينتهي إلا باطلاق سراحهم أو إصدار الحكم عليهم".

ورأى قمحاوي أن "الأمير حمزة ظهر في الصف الثاني خلف الملك ولم يكن إلى جانبه أو إلى جانب ولي العهد مباشرة وهذه أيضا رسالة بأن الأمير حمزة من أمراء الصف الثاني ليس بمستوى الملك أو ولي عهده".

وكتب ولي العهد الأمير الحسين على حسابه على انستغرام "من عبدالله المؤسس إلى عبدالله المعزز، خطّ الأردن قصة وطنٍ عظيمٍ، ساهم في بنائه المخلصون من أبناء هذا الوطن". وأضاف بمناسبة مئوية الدولة "في اليوم الأول من عبور المئوية الثانية، نعاهد أنفسنا أن نواصل خدمة شعبنا الطيب الوفي".

 وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.

هـ.د/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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