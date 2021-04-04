الأمير حمزة في تسجيل صوتي جديد: لن التزم بالأوامر

قال ولي عهد الاردن السابق الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي تناقله الأردنيون اليوم الاثنين (الخامس من نيسان/ أبريل 2021)، عبر تويتر: "لن التزم بالأوامر" بعدما اُتهم بزعزعة "أمن الأردن واستقراره". وقال الأمير في التسجيل الذي يتحدث فيه عبر الهاتف "بالتأكيد لن التزم عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن ترى" العائلة.
وكان رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي قد توجه السبت إلى منزل الأمير حمزة طالباً منه "التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".
وأشار الأمير في التسجيل الصوتي إلى أنه سجل كلام الحنيطي ووزعه على معارفه وأهله "على أساس إن حصل أي شيء". كما أكد الأمير حمزة في التسجيل المتداول الاثنين: "انا لن أتحرك لأني لا أريد أن أصعد الآن، لكن أنا بالتأكيد لن التزم". وأوضح الأمير الأردني: "أن يأتي رئيس أركان ويقول لي هذا الكلام، هذا (...) غير مقبول بأي شكل من الاشكال. حالياً أنتظر الفرج لنرى ما سيحصل".
وكان الأمير حمزة قد قال في مقطع فيديو سابق تلقته هيئة "بي بي سي" إنه "قيد الإقامة الجبرية"، مؤكداً أنّه لم يكن جزءا "من أيّ مؤامرة أو منظّمة تحصل على تمويل خارجي"، لكنّه انتقد "انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد" ومنع انتقاد السلطات.
بينما أكد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أمس الأحد في مؤتمر صحفي أن تحقيقات الأجهزة الأمنية أثبتت أن نشاطات وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين من الحلقة المحيطة به "تستهدف أمن الأردن واستقراره"، وأن "الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية حثيثة قامت بها القوات المسلحة ودائرة المخابرات والأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وأشخاص آخرين".
وتابع أن تلك النشاطات والتحركات "تستهدف أمن الوطن واستقراره، ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن" الأردن.
وأشار الصفدي الى اعتقال ما بين 14 الى 16 شخصاً بالإضافة الى باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأسبق) والشريف حسن بن زيد.
و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)
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