 الأمير البريطاني الجديد ″ أرشي″ يتلقى هدية بافارية متميزة | عالم المنوعات | DW | 09.05.2019

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منوعات

الأمير البريطاني الجديد " أرشي" يتلقى هدية بافارية متميزة

بمجرد إعلان ولادة الأمير البريطاني "أرشي" وظهوره الأول للعلن إنهالت المباركات والتهاني على العائلة المالكة البريطانية وكذلك الهدايا، لكن ما هي الهدايا الخاصة التي حصل عليها الأمير البريطاني الضغير من هولندا وألمانيا ؟

Großbritannien Kind von Prinz Harry und Meghan Markle in Berkshire (Reuters/D. Lipinski)

أهدى رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، المولود الملكي البريطاني الجديد "أرشي" البالغ من العمر ثلاثة، سروالاً جلدياً، وهو من الأزياء التقليدية لولاية بافاريا الشهيرة في جنوب ألمانيا.


كما هنيء زودر العائلة الملكية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً  "نهنئ بميلاد أصغر أحفاد الأمير تشارلز. سروال جلدي حقيقي، حتى يرافق نمط الحياة البافاري الصغير منذ البداية. هديتنا بافارية الطابع وتليق بالتأكيد بولي عهد بريطاني".

يذكر أن الأمير تشارلز وحرمه الدوقة كاميلا يزوران حاليا ألمانيا، وقد سلمهما رئيس وزراء بافاريا الهدية للمولود الجديد يدا بيد.


يشار إلى أن هذا الحفيد هو الابن الأول للأمير البريطاني هاري وزوجته دوقة ساسكس ميجان ماركل. ويحل الحفيد الجديد في المرتبة السابعة في ترتيب العرش البريطاني.

كما أهدت الأميرة مارجريت، إحدى أفراد الأسرة الملكية في هولندا، ملابس أطفال مزينة بشعار دورة ألعاب إنفكتوس للأميرهاري لتهنئته على قدوم مولوده الأول آرتشي. و جاء ذلك لدى عودة الأمير هاري إلى عمله بحضور مراسم بدء الاستعداد لدورة ألعاب إنفكتوس 2020 في هولندا، وهو الحدث الرياضي الذي دشنه لمساعدة مصابي الجيش.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ/ رويترز)

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