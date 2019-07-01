 الأميرة هيا بنت الحسين تتقدم بطلب الحماية من الزواج القسري | أخبار | DW | 30.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الأميرة هيا بنت الحسين تتقدم بطلب الحماية من الزواج القسري

كشفت مصادر صحفية أن الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي، التي فرت إلى بريطانيا، تقدمت إلى القضاء البريطاني بطلب أمر حماية من الزواج القسري، مستهلة بذلك معركة قضائية مع للحصول على حضانة طفليها.

Haya bint al-Hussein Prinzessin von Jordanien (picture-alliance/Xinhua/L. Muzi)

صورة من الأرشيف للأميرة هيا بنت الحسين

ذكرت وكالة برس اسوشييشن البريطانية أن الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي تقدمت بطلب أمر حماية من الزواج القسري خلال جلسة استماع في محكمة في لندن اليوم الثلاثاء (30 يوليو/حزيران 2019) تتعلق بمصلحة طفليهما.

وتقدمت الأميرة هيا (45 عاما) زوجة حاكم إمارة دبي رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاما) بطلب الحماية وطلب عدم التعرض للإساءة وحضانة طفليهما، بحسب ما المحكمة العليا.

وبدأت الأميرة هيا بنت الحسين، التي فرت إلى بريطانيا في وقت سابق هذا العام، خوض معركة قضائية للحصول على حضانة طفليها.

والأميرة هيا هي الزوجة السادسة للشيخ محمد بن راشد، والأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وكانت وأفادت تقارير غير مؤكدة بأنها فرت إلى بريطانيا عبر ألمانيا، لكن السلطات الألمانية لم تؤكد ذلك.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)

 

مختارات

تأكيد طلاق للا سلمى.. يخطف الأضواء من قصة "هروبها"

التأكيد الضمني لطلاق الأميرة للا سلمى من الملك محمد السادس، خطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من شائعات هروبها. بيد أن جزءاً منهم يعتبر أن الحياة الخاصة للعائلة الملكية بالمغرب شأنا داخليا ينبغي احترامه. (22.07.2019)  

"فرار" الأميرة هيا .. تأكيدات بوجودها في لندن ولا تعليق من برلين

لا حديث في عدد من وسائل الإعلام سوى عن مكان وجود الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي، وهل يتعلّق الأمر بـ"فرار" أو إشاعات، خاصةً مع الصمت المطبق للإمارات في هذه الواقعة. مصادر تحدثت لـDW أضافت جرعات من الجدل. (01.07.2019)  

تقارير: هروب زوجة حاكم دبي بمساعدة دبلوماسي وتقديمها للجوء في ألمانيا

إنها ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها تقارير عن هروب نساء من محيط حاكم دبي القوي الشيخ محمد بن راشد. آخر الهاربات هي زوجته الأميرة هيا بنت الحسين مع طفليها بمساعدة دبلوماسي ألماني وتقديمها للجوء في ألمانيا. (01.07.2019)  

مواضيع ذات صلة

VAE Prinzessin Haya bint al-Hussein mit Ehemann Prinz Mohammed bin Raschid al Maktoum

"فرار" الأميرة هيا .. تأكيدات بوجودها في لندن ولا تعليق من برلين 01.07.2019

لا حديث في عدد من وسائل الإعلام سوى عن مكان وجود الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي، وهل يتعلّق الأمر بـ"فرار" أو إشاعات، خاصةً مع الصمت المطبق للإمارات في هذه الواقعة. مصادر تحدثت لـDW أضافت جرعات من الجدل.

VAE Prinzessin Haya bint al-Hussein mit Ehemann Prinz Mohammed bin Raschid al Maktoum

تقارير: هروب زوجة حاكم دبي بمساعدة دبلوماسي وتقديمها للجوء في ألمانيا 01.07.2019

إنها ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها تقارير عن هروب نساء من محيط حاكم دبي القوي الشيخ محمد بن راشد. آخر الهاربات هي زوجته الأميرة هيا بنت الحسين مع طفليها بمساعدة دبلوماسي ألماني وتقديمها للجوء في ألمانيا.

Deutschland Außenminister Heiko Maas reist nach Moskau

حرب اليمن والنووي الإيراني على رأس أجندة جولة ماس في المنطقة 07.06.2019

في "رحلة إلى الأزمة" يبدأ وزير الخارجية الألماني زيارة للشرق الأوسط تشمل الأردن والإمارات وإيران. حرب اليمن وإنقاذ النووي الإيراني على رأس أجندة زيارة الوزير الألماني، الذي يعتزم الدعوة للتعقل واحتواء التصعيد بالمنطقة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  