الأميرة هيا بنت الحسين تتقدم بطلب الحماية من الزواج القسري

كشفت مصادر صحفية أن الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي، التي فرت إلى بريطانيا، تقدمت إلى القضاء البريطاني بطلب أمر حماية من الزواج القسري، مستهلة بذلك معركة قضائية مع للحصول على حضانة طفليها.
ذكرت وكالة برس اسوشييشن البريطانية أن الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي تقدمت بطلب أمر حماية من الزواج القسري خلال جلسة استماع في محكمة في لندن اليوم الثلاثاء (30 يوليو/حزيران 2019) تتعلق بمصلحة طفليهما.
وتقدمت الأميرة هيا (45 عاما) زوجة حاكم إمارة دبي رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاما) بطلب الحماية وطلب عدم التعرض للإساءة وحضانة طفليهما، بحسب ما المحكمة العليا.
وبدأت الأميرة هيا بنت الحسين، التي فرت إلى بريطانيا في وقت سابق هذا العام، خوض معركة قضائية للحصول على حضانة طفليها.
والأميرة هيا هي الزوجة السادسة للشيخ محمد بن راشد، والأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وكانت وأفادت تقارير غير مؤكدة بأنها فرت إلى بريطانيا عبر ألمانيا، لكن السلطات الألمانية لم تؤكد ذلك.
ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)
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