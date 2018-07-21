الأمن المغربي يكشف تفاصيل عن مشتبه به في طعن سيدة ألمانية

في تطور جديد فيما يخص حادثة طعن مواطنة ألمانية بمدينة طنجة المغربية، ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، اليوم السبت (15 يونيو/حزيران 2019) أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيه يبلغ من العمر 29 سنة، وينحدر من مدينة كلميم، وأنه يقيم بصفة مؤقتة بمدينة طنجة بمنزل شقيقه، بينما ترجح المعطيات المتوفرة في هذه المرحلة من البحث أن المعني بالأمر يعاني من أعراض نفسية.

وقد تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة دوافعها وخلفياتها الحقيقية. حسب ما جاء في بيان نشرته المديرية العامة للأمن الوطني المغربية.

وكانت مواطنة ألمانية تبلغ حوالي 50 عاما من العمر أصيبت بجروح خطيرة جراء تعرضها للطعن في مدينة طنجة الساحلية شمالي المغرب. وبحسب تقارير إعلامية متطابقة، فإن المهاجم والضحية على معرفة ببعضهما بعضا. ولم تعلق الخارجية الألمانية على الواقعة اليوم السبت (15 يونيو/حزيران) عقب تقديم وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استفسارا بشأنها.

ووفق ما أشارت إليه القناة التلفزيونية المغربية الثانية "2M"، فإن الضحية تبلغ من العمر حوالي 50 عاماً. ويعيش الجاني مع أحد معارفه والمرأة في شقة واحدة منذ حوالي شهر.

وتقول المعلومات الأولية، إن الجاني دخل في شجار مع المرأة في الشارع، وحاول سرقة حقيبة يدها، ثم هاجمها بسكين. ويُظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة شقراء طريحة الأرض دون حركة.

ولم يتسن لـDW عربية التأكد من صحة الفيديو حتى الآن، بينما قالت شاهدة عيان لموقع "طنجة7" الإخباري إن رجلا ملتحيا طعن المرأة في عنقها من الخلف.

ه.د (د ب أ/ DW)