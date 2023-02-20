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الأمن السيبراني: تهديد البنى التحتية الحيوية

المجتمعات الحديثة مهددة بشكل كبير من قبل الهجمات الإلكترونية. من خلال الاستثمارات في الأمن السيبراني، تحاول الحكومات والشركات حماية نفسها من الهجمات القاتلة التي يمكن أن تشل أنظمتها بأكملها.