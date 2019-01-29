 الأمن السوداني يعتقل أساتذة جامعيين قبل تحرك احتجاجي | أخبار | DW | 12.02.2019

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أخبار

الأمن السوداني يعتقل أساتذة جامعيين قبل تحرك احتجاجي

اعتقل عناصر الأمن السوداني الثلاثاء مجموعة من الأساتذة الجامعيين في الخرطوم كانوا متوجهين للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد حكم الرئيس عمر البشير، بحسب ما صرح به مسؤول أكاديمي.

Sudan Protest gegen die Regierung in Khartum (Reuters/M.N. Abdallah)

قال شهود إن قوات الأمن السودانية ألقت القبض على 14 أستاذاً جامعياً تجمعوا للاحتجاج خارج جامعة الخرطوم الثلاثاء (12 فبراير/ شباط 2019) مع اقتراب الاحتجاجات المناهضة للحكومة من نهاية أسبوعها الثامن. وأضاف الشهود أن أطباء تجمعوا خارج مستشفيات حكومية وخاصة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى احتجاجاً على حكم الرئيس عمر حسن البشير.

مختارات

ذكرت وزارة الإعلام السودانية أن مدير جهاز الأمن أمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة. بيد أن مصادر إعلامية معارضة شككت في هذه الرواية وقالت إن من أطلق سراحهم لا يتجاوز عددهم 136 شخصا وليس بينهم سياسيون. (29.01.2019)

تتواصل الاحتجاجات بالسودان ويواصل الرئيس عمر البشير البحث شرقا وغربا عن حلفاء لتوطيد نظام حكمه. ويبدو أن الرئيس السوداني وجد ضالته المنشودة في موسكو، إذ ذكر موقع "شبيغل أونلاين" الألماني أن روسيا باتت حليفا مهما لنظامه. (28.01.2019)

وقال ممدوح محمد الحسن، المتحدث باسم "مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم"، لوكالة فرانس برس: "اعتقلت قوات الأمن من أمام دار أساتذة جامعة الخرطوم 14 أستاذاً ومحاضراً، ثمانية منهم من جامعة الخرطوم وستة من جامعات أخرى، عندما كانوا يحاولون بدء وقفة احتجاجية دعا إليها تجمع أساتذة ومحاضري الجامعات السودانية بالتعاون مع المهندسين السودانيين".

وخرج نقابيون وطلاب ونشطاء من المعارضة وغيرهم من المحبطين بسبب المصاعب الاقتصادية، في احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول في أطول تحد لحكم البشير المستمر منذ 30 سنة.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت الثلاثاء أشخاصاً يحملون لافتات كتب عليها "حرية.. عدالة.. سلام" و"لا لقتل وتعذيب المتظاهرين" وغيرها من الشعارات.

ي.ب/ ي.أ (أ ف ب، رويترز)

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