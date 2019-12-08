الأمن الروسي يعلن تحييد مرتكب حادث إطلاق النار بموسكو

أعلن الأمن الروسي اليوم الخميس (19 كانون الأول/ ديسمبر 2019) تحييد مسلح بعد قيامه بإطلاق النار في وسط العاصمة الروسية موسكو، مشيرا إلى وقوع إصابات في الحادث بيد أنه امتنع عن الدخول في التفاصيل .

وقال مصدر أمني في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك: "مجهول فتح النار بالقرب من المبنى 12 في شارع بولشايا لوبيانكا. يوجد إصابات، وتم تحييد المجرم والآن يجري التعرف على هويته".

وأفادت تقارير إعلامية محلية في وقت سابق اليوم بفتح مسلح النار من سلاح آلي "كلاشنيكوف" على مقر جهاز الأمن الفيدرالي في العاصمة الروسية موسكو. وأشار عدد من المنافذ الإعلامية إلى أن شخصا واحدا على الأقل قتل، بينما تحدثت منصات أخرى عن إصابة اثنين من العاملين بجهاز الأمن الفيدرالي.

وبثت محطة "إيكو موسكفى" الروسية أصوات صراخ وإطلاق نار فى ميدان ليويانكا، حيث يقع مقر جهاز الأمن الفيدرالي. ولم يتضح بعد ما إذا كان المهاجم شخص واحد أو أكثر.

كما نقلت وكالة ريا نوفوستي عن أجهزة الاستخبارات قولها إن "مجهولاً أطلق النار قرب شارع بولشايا لوبيانكا رقم 12، وسقط جرحى"، مضيفة أنّ "المشتبه به (...) جرى تحييده، فيما يجري العمل على تحديد هويته". وغالباً ما تعني عبارة "تحييد" لدى استخدامها من الأجهزة الأمنية الروسية أنّ منفذ الاعتداء قد قتل.

مصادر أخرى تحدثت عن مقتل عنصر من أجهزة الأمن نتيجة إطلاق النار كما نقلت وكالة فرانس برس، بيد أنه لم يتم التأكد من هذه المعلومات حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

أ.ح/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)