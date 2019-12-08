 الأمن الروسي يعلن تحييد مرتكب حادث إطلاق النار بموسكو | أخبار | DW | 19.12.2019

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أخبار

الأمن الروسي يعلن تحييد مرتكب حادث إطلاق النار بموسكو

دوت أعيرة نارية في وسط العاصمة الروسية موسكو قرب مقر جهاز الأمن الاتحادي الروسي. ورغم أن الصورة لم تتضح تماما إلا أن وكالة إنترفاكس للأنباء نقلت عن جهاز أمني قوله إنه حيّد مهاجما وإن عددا من الأشخاص أصيبوا.

صورة من قلب العاصمة الروسية موسكو.

تضاربت المعلومات حول إطلاق نار في موسكو.

أعلن الأمن الروسي اليوم الخميس (19 كانون الأول/ ديسمبر 2019) تحييد مسلح بعد قيامه بإطلاق النار في وسط العاصمة الروسية موسكو، مشيرا إلى وقوع إصابات في الحادث بيد أنه امتنع عن الدخول في التفاصيل .

 وقال مصدر أمني في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك: "مجهول فتح النار بالقرب من المبنى 12 في شارع بولشايا لوبيانكا. يوجد إصابات، وتم تحييد المجرم والآن يجري التعرف على هويته".

مختارات

مع اقتراب موعد انطلاق الأولمبياد الشتوية في سوتشي الروسية تصاعدت وتيرة التفجيرات الانتحارية في روسيا. ووقع الأحد تفجير انتحاري بمحطة قطارات في مدنية فولغوغراد هو الأعنف من نوعه في روسيا منذ ما يزيد على عامين. (29.12.2013)

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وجرح عدد آخر في هجوم على محطة لتوليد الطاقة في شمال القوقاز الروسي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي جاءت بعد تهديد الثوار الشيشان بإستهداف المنشأت الإستراتيجية الروسية. (21.07.2010)

وأفادت تقارير إعلامية محلية  في وقت سابق اليوم بفتح مسلح النار من سلاح آلي "كلاشنيكوف" على مقر جهاز الأمن الفيدرالي في العاصمة الروسية موسكو. وأشار عدد من المنافذ الإعلامية إلى أن شخصا واحدا على الأقل قتل، بينما تحدثت منصات أخرى عن إصابة اثنين من العاملين بجهاز الأمن الفيدرالي.

وبثت محطة "إيكو موسكفى" الروسية أصوات صراخ وإطلاق نار فى ميدان ليويانكا، حيث يقع مقر جهاز الأمن الفيدرالي. ولم يتضح بعد ما إذا كان المهاجم شخص واحد أو أكثر.

كما نقلت وكالة ريا نوفوستي عن أجهزة الاستخبارات قولها إن "مجهولاً أطلق النار قرب شارع بولشايا لوبيانكا رقم 12، وسقط جرحى"، مضيفة أنّ "المشتبه به (...) جرى تحييده، فيما يجري العمل على تحديد هويته". وغالباً ما تعني عبارة "تحييد" لدى استخدامها من الأجهزة الأمنية الروسية أنّ منفذ الاعتداء قد قتل.

مصادر أخرى تحدثت عن مقتل عنصر من أجهزة الأمن نتيجة إطلاق النار كما نقلت وكالة فرانس برس، بيد أنه لم يتم التأكد من هذه المعلومات حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

أ.ح/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Russland Explosion Metro in Sankt Petersburg (picture-alliance/Zumapress)

    انفجار في مترو الأنفاق .. حزن يخيم على سان بطرسبورغ

    قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب كثيرون آخرون بجروح اليوم الاثنين (الثالث من نيسان/ ابريل 2017) في انفجار في مترو مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

  • Russland Explosion Metro in Sankt Petersburg (picture-alliance/dpa/P. Kovalev)

    انفجار في مترو الأنفاق .. حزن يخيم على سان بطرسبورغ

    أعلنت السلطات الروسية أنها لا تستبعد أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي.

  • Russland Präsident Putin in Sankt Petersburg (picture-alliance/dpa/M. Metzel)

    انفجار في مترو الأنفاق .. حزن يخيم على سان بطرسبورغ

    قدم الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان موجودا في سان بطرسبورغ للمشاركة في اجتماع مع صحافيين روس، تعازيه إلى ذوي الضحايا. وقال إنه من المبكر التكهن بأسباب التفجيرات، وذكر أن "التحقيقات سوف تظهر الأسباب" مؤكدا أن "جميع النظريات محل دراسة سواء كانت جنائية أو إرهابية".

  • Russland Explosion Metro in Sankt Petersburg (Reuters/A. Vaganov)

    انفجار في مترو الأنفاق .. حزن يخيم على سان بطرسبورغ

    وتسبب الانفجار في مشاهد من الإرباك، مع منع حركة المرور في "موسكوفسكى بروسبيكت"، الشارع المزدحم في حين كانت سيارات الطوارئ تتجه إلى المحطة بسرعة.

  • Russland Explosion Metro in Sankt Petersburg (picture-alliance/dpa/P. Kovalev)

    انفجار في مترو الأنفاق .. حزن يخيم على سان بطرسبورغ

    تحدثت النيابة عن انفجار واحد، فيما أشار مصدر في قوات الأمن لوكالة "ريا نوفوستي" إلى "انفجار عبوتين تم تفجيرهما في عربتين في محطتي سينايا بلوشياد وتكنولوجوتشيسمي انستيتيوت". وأضاف هذا المصدر أن العبوتين المتفجرتين يدويتا الصنع وضعيفتان.

  • Russland Explosion Metro in Sankt Petersburg (picture-alliance/AA/S. Mihailicenko)

    انفجار في مترو الأنفاق .. حزن يخيم على سان بطرسبورغ

    وكان تنظيم "داعش" قد دعا إلى ضرب روسيا بعد بدء تدخلها لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد في أيلول/سبتمبر 2015. ومنذ ذلك الحين، تعرضت روسيا لعدد كبير من الهجمات، لكنها وقعت جميعا في جمهوريات القوقاز الروسية.

  • Russland Wolgograd Explosion Anschlag Bus 30. Dez. 2013 (Reuters)

    انفجار في مترو الأنفاق .. حزن يخيم على سان بطرسبورغ

    وفي عام 2013، تعرضت روسيا لاعتداءات انتحارية مزدوجة أسفرت عن مقتل 34 شخصا، من بينهم 16 قتلوا إثر اعتداء على حافلة ركاب كانت تقلهم.

  • Russland Moskau Domodedovo Flughafen nach Anschlag Einsatzfahrzeuge (Getty Images/AFP/A. Smirnov)

    انفجار في مترو الأنفاق .. حزن يخيم على سان بطرسبورغ

    فيما نفذ متطرفون "إسلاميون" اعتداء انتحاريا على مطار دوموديدوفو في موسكو في سنة 2011 أدى إلى مقتل 37 شخصا. وكانت ما تسمى بـ "إمارة القوقاز الإسلامية" بزعامة دوكو عمروف، والتي بايعت تنظيم "داعش"، قد أعلنت مسؤوليتها عن الاعتداء.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

انفجار في مترو الأنفاق .. حزن يخيم على سان بطرسبورغ

قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 50 آخرون إثر وقوع تفجير في إحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبرغ الروسية. وما زالت أسباب التفجير غير واضحة حتى اللحظة، فيما خيم الحزن على روسيا بسبب الفاجعة. (03.04.2017)  

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