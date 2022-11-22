 الأمم المتحدة: وفاة نحو خمسة ملايين طفل قبل بلوغ عامهم الخامس في 2021 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الأمم المتحدة: وفاة نحو خمسة ملايين طفل قبل بلوغ عامهم الخامس في 2021

بحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن ما يقارب خمسة ملايين طفل توفوا قبل بلوغ عامهم الخامس في عام 2021 منهم 1.9 ولدوا ميتين وأن سوء الرعاية الصحية في عدد من الدول يلعب دوراً هاماً في هذه الوفيات.

الصحة العالمية: تأثير مكان ميلاد الطفل على فرصه في البقاء غير عادل بشكل صارخ

الصحة العالمية: تأثير مكان ميلاد الطفل على فرصه في البقاء "غير عادل بشكل صارخ"

أفادت تقديرات للأمم المتحدة نشرت اليوم الثلاثاء (10 يناير/كانون الثاني 2023) بأن حوالي 5 ملايين طفل توفوا قبل بلوغهم سن الخامسة في  عام 2021.

مختارات

كما وجدت أحدث التقديرات الصادرة عن فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات لتقدير وفيات الأطفال أن 2.1 مليون طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 5 و 24 عاما فقدوا حياتهم خلال نفس الفترة ، وهو ما يعادل وفاة طفل أو شاب كل4.4 ثانية.

ووجد تقرير منفصل للأمم المتحدة صدر اليوم الثلاثاء أن 1.9 مليون طفل ولدوا ميتين في عام .2021 وقال التقرير إن العديد من الوفيات كان من الممكن تجنبها من خلال رعاية صحية أفضل.

وقالت فيديا جانيش من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): "لا ينبغي أبدا قبول مثل هذه المأساة واسعة الانتشار والتي يمكن الوقاية منها على أنها حتمية. التقدم ممكن مع إرادة سياسية أقوى واستثمار مستهدف في الوصول العادل إلى الرعاية الصحية الأولية لكل امرأة وطفل".

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنه في حين تحسنت الأمور منذ عام 2000  مع انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في العالم بنسبة 50%، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال الأكبر سنا والشباب بنسبة 36% وانخفاض معدل المواليد الموتى بنسبة 35%، "انخفضت المكاسب بشكل كبير منذ عام 2010".

وحذر فريق الأمم المتحدة من أن ما يقرب من 59 مليون طفل وشاب سيموتون قبل عام 2030 إذا "لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات الصحية".

وأظهرت التقارير أيضا أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى شهدت 56% من جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة في عام 2021، مع تعرض الأطفال المولودين في المنطقة لأعلى مخاطر وفاة الأطفال في العالم.

ووصف أنشو بانيرجي من منظمة الصحة العالمية تأثير مكان ميلاد الطفل على فرصه في البقاء على قيد الحياة بأنه "غير عادل بشكل صارخ".

وقال جون ويلموث، مدير شعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة: "لن نتمكن من الحد من أوجه عدم المساواة هذه وإنهاء وفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال التي يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم إلا من خلال تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، لا سيما في وقت الولادة".

ع.ح./ح.ز. (د ب أ)

إندونيسيا: معاناة الأطفال بسبب الضباب الدخاني

مواضيع ذات صلة

09.11.2022 Die Schäden eines zerstörtes Krankenhauses. +++ dpa-Bildfunk +++

واشنطن تتهم موسكو بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا 22.11.2022

اتهمت واشنطن موسكو بارتكاب "جرائم حرب ممنهجة" في أوكرانيا، في وقت تعددت فيه المسارات القضائية لملاحقة روسيا على جرائم محتملة، بما في ذلك اتهامات منظمة الصحة العالمية لموسكو بتدمير البنبة الصحية في أوكرانيا.

The banners of Olympic athletes are hoisted at the Ebisubashisuji Shopping Street in Osaka on July 24, 2020, just one year before the opening ceremony. The 2020 Summer Olympics is scheduled to take place from 23 July to 8 August 2021. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

تعداد سكان العالم يتخطى 8 مليارات.. والعدد يتراجع في الصين 15.11.2022

في الوقت الذي أكد فيه تقرير أممي أن عدد سكان العالم تجاوز حاجز 8 مليارات شخص، تشير تقارير مختلفة أن المجتمع الصيني بدأ يعاني من آثار سياسة الطفل الواحد ما جعله يتجه إلى مرحلة الشيخوخة.

A family from Afghanistan arrives with their belongings at the Friendship Gate crossing point in the Pakistan-Afghanistan border town of Chaman, Pakistan August 27, 2021. REUTERS/Saeed Ali Achakzai

الأمم المتحدة تطلب تمويلاً إضافياً لأفغانستان وتحذر من "كارثة" 07.09.2021

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه بحاجة إلى جمع مبلغ قدره 606 ملايين دولار كمساعدات أساسية وملحة لأفغانستان حتى نهاية العام، محذراً من أن الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار