الأمم المتحدة: وفاة أكثر من 60 شخصا غرقا قبالة سواحل ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من ستين شخصا قضوا غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط وضمنهم نساء وأطفال. وحسب بيانات المنظمة الدولية فقد غرق القارب الذي كان يقلهم من زوارة الليبية على الساحل الليبي.

توفي 61 شخصا على الأقل في حادث قارب قبالة ساحل ليبيا، وفقا لما أعلنته منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة مساء السبت سادس عشر ديسمبر كانون أول 2023.

وقالت منظمة الهجرة الدولية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن من بين الضحايا نساء وأطفال. ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن 86 شخصا كانوا على متن القارب عندما انطلق من بلدة زوارة على الساحل الليبي.

وتابعت المنظمة أن "وسط البحر المتوسط لايزال أحد أخطر طرق الهجرة في العالم".

وأوضح مكتب المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن غالبيتهم من مواطني نيجيريا وغامبيا ودول إفريقية أخرى، ومن بين الضحايا "أطفال ونساء". وأنه تم إنقاذ ما مجموعه 25 شخصا ونقلهم إلى مركز احتجاز ليبي في طريق السكة في العاصمة طرابلس.

وأكد المصدر ذاته أن "فريق المنظمة الدولية للهجرة تمكن من تقديم الدعم الطبي لهم، وجميعهم بصحة جيدة".

من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في منطقة المتوسط فلافيو دي غياكومو عبر منصة إكس "لقد فقد أكثر من 2250 شخصا حياتهم في وسط البحر الأبيض المتوسط هذا العام"، معربا عن أسفه على الحصيلة المرتفعة لحادث الغرق الأخير. وأضاف "تظهر هذه الحصيلة المأساوية أننا للأسف لا نفعل ما يكفي لإنقاذ الأرواح في البحر".

وتعد ليبيا وتونس نقطتا الانطلاق الرئيسيتان للمهاجرين الذين يحاولون الوصول من شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية.

ووفقا للمنظمة، فقد توفي 940 شخصا في وسط البحر المتوسط هذا العام حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وفي العام الماضي، توفي أكثر من 1450 شخصا أثناء سفرهم عبر البحر.

ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 153 ألف مهاجر إلى إيطالياهذا العام من تونس وليبيا.

م.س ( د ب أ، أ ف ب)