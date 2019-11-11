 الأمم المتحدة وأزمة العراق.. بين ضغط الشارع ومصالح النخبة! | سياسة واقتصاد | DW | 11.11.2019

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سياسة واقتصاد

الأمم المتحدة وأزمة العراق.. بين ضغط الشارع ومصالح النخبة!

عشرات القتلى وآلاف الجرحى حصيلة غير مكتملة لأسابيع مضت على احتجاجات غير مسبوقة في العراق. الأمم المتحدة وجدت نفسها مضطرة لتقديم حزمة مقترحات تهدف إلى احتواء الأزمة وحلها. فهل تحقق الحزمة الأممية أهداف المتظاهرين؟

Irak: Proteste in Bagdad (picture-alliance/AP/H. Mizban)

أسابيع دموية شهدتها شوارع العاصمة العراقية بغداد وبعض مدن جنوب البلاد الكبيرة إثر احتجاجات غير مسبوقة نوعياً نظمها شباب دون قيادات سياسية تقليدية وبعيدة نوعاً ما عن نبض الأحزاب السياسية المعروفة. مطالب المحتجين كانت واضحة من البداية وتلخصت في التخلص من النظام القديم الذي أسفر عن طبقة سياسية فاسدة وتدهور واسع في الخدمات واستمرار توقف عجلة الاقتصاد في البلاد التي باتت تعتمد كلياً على ريع مبيعات النفط فقط.

كما أن الرد العنيف للسلطات على المتظاهرين، حيث تم استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين العزل إلى جانب القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، أسفر عن مقتل مئات الشباب في بغداد وكربلاء ومدن أخرى من العراق. لكنه زاد من إصرار المحتجين ووسع من رقعة التظاهرات لتشمل عدداً أكبر من المدن العراقية، خصوصاً في جنوب البلاد.

وفي رد فعل دولي، وجدت بعثة الأمم المتحدة نفسها مضطرة وسط تطورات غير محمودة على تناول الوضع العراقي على محمل من الجد وبشكل عاجل وقدمت حزمة مقترحات للقيادة العراقية ولأحزابها ومؤسساتها المدنية، وطبعا بعد التشاور مع نشطاء الحركة الاحتجاجية وبعض القيادات الدينية في بغداد والنجف.

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استمرار الاحتجاجات في العراق واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

حزمة المقترحات الأممية

تضمنت حزمة التدابير والمقترحات الأممية مبادئ وإجراءات عملية منها التأكيد على حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وفقاً لما يكفله الدستور العراقي. كما طالبت السلطات العراقية ونشطاء المجتمع المدني بممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس وعدم استخدام الذخيرة الحية، إلى جانب تحقيق المساءلة الكاملة للجناة وإنصاف الضحايا. كل هذه الإجراءات تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتمهيد الأجواء للانتقال إلى المرحلة المقبلة التي تميزها المقترحات الأممية بأنها ستكون عملية من ناحية تعديل قانون الانتخابات ومن ثم إجراء انتخابات جديدة في الأمد المنظور.

لكن المقترحات الأممية لا تجد صدى إيجابياً لدى المحتجين ويرون فيها عمليات تجميلية وترقيعية تساعد النخبة على التهرب من مسؤوليتها أكثر من أنها تصب في التجاوب مع مطالب المحتجين، بحسب ما يقول باسم الشرع، مدير وكالة المدى للأنباء. ويضيف الشرع، في حديث هاتفي من بغداد مع DW عربية، أن المقترحات الأممية لا تساهم في حل أزمة العراقيين، لا من بعيد ولا من قريب. ويعلل ذلك بالقول "إن البعثة الدولية تعالج الأمور سطحياً ولا تمس الأمور الجوهرية والتي بدونها لا يمكن حل المشاكل المستعصية في البلاد".

وتعج صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الآراء التي تدعم رأي الشرع فيما يذهب إليه. فهناك من يسأل على "تويتر" مثلاً: لماذا تذهب مسؤولة الأمم المتحدة إلى النجف لمقابلة آية الله علي السيستاني ولم تقابل المتظاهرين في الشارع؟

لا لنظام المحاصصة الطائفية

ويعتقد باسم الشرع أن أي حل لا يمر عبر تصحيح مسار المحاصصة الطائفية لا يمكن أن يكون ناجعاً ولا يمكن أن يجد قبولاً في الشارع العراقي، ولذلك تبقى هذه المقترحات ترقيعية أو تجميلية أكثر من أن تكون عملية.

من جانبه، يعتقد الخبير الألماني ومدير مكتب شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة فريدريش ناومان في العاصمة الأردنية عمان، ديرك كونتسه، أن المقترحات الأممية تأخذ الواقع الحالي المتدهور أمنياً بعين الاعتبار أكثر من كونها نظرة عميقة للمشكلة. ويؤكد الخبير الألماني أن نظام المحاصصة الطائفية يشكل بالفعل حجر عثرة كبير أمام أي تناول حقيقي للمشاكل التي يطرحها الشباب في حراكهم الاحتجاجي.

ويتابع كونتسه حديثه مع DW عربية أن الوضع الحالي يتطلب أولاً وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار للبحث بهدوء عن حلول عملية للخروج من الأزمة. ومن هذا المنظور، يعتقد أن المقترحات الأممية تصب في تحقيق هدف التهدئة أولاً واحتواء التوتر والعنف للانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن فيها معالجة الأمور الأخرى جذرياً.

هل الحل في انتخابات تشريعية مبكرة؟

ومن بين مقترحات البعثة الأممية في العراق إجراء انتخابات مبكرة لاختيار برلمان جديد ورئاسات جديدة تخرج ربما من رحم الأوضاع الحالية وقادرة ربما على فهم مطالب المحتجين والسعي إلى تغيير جذري يفتح أمام الشرائح المتضررة من نظام الفساد آفاق جديدة لحياة كريمة ومستقبل افضل. ولكن هل يمكن للانتخابات أن تأتي بشيء جديد غير الموجود حالياً؟

مختارات

من يتابع مواقف العواصم الغربية مما يجري في العراق ولبنان والجزائر، يرصد حذراً ملحوظاً، فهل هي فقط نتيجة الخوف من سيناريوهات كارثية آلت إليها بلدان الربيع العربي في موجته الأولى، أم هنالك حسابات ورهانات أخرى؟ (08.11.2019)

حذرت بعثة الأمم المتحدة من "تراكم الإحباطات" في العراق ودعت سلطات البلاد للإسراع بوضع إطار قانوني للانتخابات وإصلاح الأمن وحصر السلاح بيد الدولة. وأيدت واشنطن الاقتراح ودعت إلى انتخابات مبكرة ووقف العنف ضد المتظاهرين. (11.11.2019)

عن ذلك يقول الخبير الألماني كونتسه: "بالتأكيد الانتخابات المبكرة لا تغير الأمور جذرياً كما يحلم به الشباب، ولكن يمكن أن تجدد الثقة بالقيادة السياسية التي تتمخض عنها". ويشير كونتسه إلى أن الثقة بين النخبة السياسية الحاكمة وعموم المواطنين قد تقلصت كثيراً، إن لم نقول قد اختفت كلياً. والانتخابات الجديدة ستجدد الثقة بشريحة جديدة ربما من السياسيين لقيادة المرحلة المقبلة.

ولكن قبل الانتخابات، وهذا ما يطالب به الناشط العراقي باسم الشرع ومعه الكثير من المتابعين للشأن العراقي، يجب تعديل قانون الانتخابات وآلياته ليمهد لانتخابات أكثر نزاهة من الانتخابات الماضية، التي شابتها الكثير من الشبهات بشأن التلاعب بنتائج الاقتراع في بعض مناطق العراق. ويعتقد الخبير الألماني كونتسه أنه ينبغي تعديل قانون الانتخابات إذا أريد له أن يكون فعالاً ويساهم بقدر كبير في تحسين أوضاع البلاد عموماً.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، وعلى لسان السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، دعت الحكومة العراقية في بيان الاثنين إلى وقف العنف ضد المحتجين وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد بأسرع وقت ممكن.

ومهما كانت طبيعة الحلول، فإن أمراً واحداً يبدو لحد الآن ثابتاً ويتمثل في أن التغييرات في العراق سوف لن تجري في مرحلة واحدة، وإنما ستمر بمراحل عديدة وصولاً إلى تغيير جذري في النظام السياسي. وهذا ما يعني أن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً.

حسن ع. حسين

  • Adil Abdul Mahdi (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    عبد المهدي في "مهب الريح"؟

    دفعت المظاهرات الأخيرة في العراق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى ابداء الاستعداد للاستقالة، بعد أن حجبت قوى سياسية عراقية دعمها له. الرئيس برهم صالح أعلن أن عبد المهدي وافق على إستقالته إذا توصلت الكتل البرلمانية لبديل. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري زعيم "تحالف الفتح".

  • Irak Demonstration auf dem Tahrir Square (AFP)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    "بغداد حرة حرة".. شعارات سلمية

    احتجاجات العراقيين، اندلعت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، واتسمت بالسلمية في بداياتها، إذ رفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية، وتغيير النظام السياسي. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، وعلى الرغم من سلميتها إلا أنها قوبلت برد أمني عنيف، إذ تم إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على المحتجين.

  • Irak Bagdad Proteste (AFP)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع..

    بعد ثلاثة أسابيع من الإحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد كبير من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، واصلوا مظاهراتهم وطالبوا برحيل النظام.

  • Irak Proteste in Bagdad (picture-alliance/AP Photo/K. Mohammed)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    غازات مسيلة للدموع وحجب الإنترنت

    قامت السلطات العراقية خلال الاحتجاجات باستخدام وسائل أمنية متعددة ضد المحتجين. إلى جانب إطلاق النار واستخدام الغاز المسيّل للدموع، قامت أجهزة الأمن بحظر مواقع التواصل الاجتماعي، وقطع خدمة الإنترنت، ما عدا إقليم كردستان العراق الذي يخضع لادارة كردية ذاتية ولم تشمله الاحتجاجات الحالية.

  • Irak Baghdad Proteste gegen die Regierung (picture-alliance/AA/M. Sudani)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    ثلاث محطات دموية

    تركزت الاحتجاجات في ثلاث محطات دامية خلال شهر أكتوبر، إذ خلفت الموجة الأولى من العنف ما يقارب 157 قتيلًا، وفي المحطة الثانية فتحت جماعات شيعية مسلحة النار على المحتجين، وأُحرق نحو 277 مبنى حكومي في جنوب العراق، أما مدينة كربلاء فكانت ساحة المحطة الأخيرة، حيث سقط ما لا يقل عن 14 قتيلًا وأُصيب 865 آخرون، في إطلاق نار قام به مجهولون. وحسب حصيلة أولية سقط أكثر من 250 قتيل وجرح 5500 شخصًا خلال الشهر.

  • Irak Bagdad Proteste (Reuters/K. al-Mousily)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    "ثورة التكتك"

    كان استخدام "التكتك" كوسيلة نقل وإسعاف وتموين من أبرز مظاهر الاحتجاجات. حتى أن البعض أطلق وسم "ثورة_التكتك" على الاحتجاجات. حيث كانت هذه العربة الصغيرة أحد أهم الوسائل في نقل المصابين والجرحى من مناطق الاشتباكات الضيقة إلى المستشفيات، في ظل استهداف القناصين للمسعفين، فيما قدّم سائقوها الامدادات الصحية والمائية للمحتجين.

  • Proteste im Irak (picture-alliance/dpa/AP/H. Mizban)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    مطالب المحتجين

    طالب المتظاهرون منذ بداية الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونبذ الفساد، وتحسين نظام التعليم، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية، وركزوا في شعاراتهم على ضرورة إيجاد فرص عمل والتخلص من البطالة المتفشية بين الشباب والمقدرة نسبتها بـ 25%.

  • Muqtada as-Sadr (picture-alliance/AP Photo/K. Kadim)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    مقتدى الصدر يسحب دعمه

    شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

  • Ayatollah Ali Khamenei Tehran (picture-alliance/abaca/Salam Pix)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    "إيران بره بره"... والخامنئي يرد

    سُلطت الأضواء خلال الاحتجاجات على دور إيران في العراق، حيث طالبها محتجون بالكف عن التدخل في الشؤون العراقية. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

  • Irak Proteste in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

    "شلع قلع، كلكم حرامية"

    رفع المتظاهرون شعارات عديدة، من أبرزها "شلع قلع، كلكم حرامية" ويعني باللهجة العراقية: اقتلعوهم من الجذور، كلهم سارقون. ورغم هيمنة المراجع الشيعية والنخب السياسية المرتبطة بها على النظام السياسي، إلا أن المحتجين تجاوزوا النفوذ الطائفي، ولم يكترثوا لنداءات المراجع الدينية التي دعت إلى الهدوء. إعداد: م.س


مختارات

شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

جاء الإعلان عن استعداد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لتقديم استقالته، بعد شهر من الاحتجاجات المستمرة، التي تحولت من مظاهرات سلمية إلى عنيفة خلال وقت قصير. أبرز محطات الاحتجاجات وحصيلتها في صور. (31.10.2019)  

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استمرار الاحتجاجات في العراق واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.  

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