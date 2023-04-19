 الأمم المتحدة: ملايين النساء لا يملكن حرية التصرف بأجسادهن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.04.2023

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الأمم المتحدة: ملايين النساء لا يملكن حرية التصرف بأجسادهن

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ملايين النساء حول العالم محرومات من حقهن في حرية التصرف بأجسادهن عندما يتعلق الأمر بممارسة الجنس واستخدام وسائل منع الحمل وطلب الرعاية الصحية، داعيًا الحكومات إلى احترام هذا الحق.

صورة رمزية للعنف ضد النساء (أرشيف)

ملايين النساء محرومات من حقهن في اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن، عندما يتعلق الأمر بممارسة الجنس واستخدام وسائل منع الحمل

تتعرض ملايين النساء في جميع أنحاء العالم، للمنع من ممارسة حقهن في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أجسادهن، ويقع عدد كبير منهم "أسيرات  لأهداف سكانية"، وفقًا لما ورد في تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الأربعاء (19 نيسان/أبريل 2023).

مختارات

ووفقًا للتقرير الذي نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن ما يقدر بنحو 257 مليون امرأة حول العالم لديهن رغبة لا تُلبى في استخدام وسائل منع الحمل الآمنة والموثوقة.
وقال صندوق الأمم المتحدة إن البيانات الواردة من 68 دولة، تظهر أن 44% من النساء والفتيات المرتبطات بشريك حياة، لا يحق لهن اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن، عندما يتعلق الأمر بممارسة الجنس واستخدام وسائل منع الحمل وطلب الرعاية الصحية.

وجاء في التقرير أن حوالي 24% من النساء والفتيات غير قادرات على قول "لا للجنس"، في حين أن 11% منهن غير قادرات على اتخاذ قرارات بشأن وسائل منع الحمل.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم في التقرير: "العلاقة بين الاستقلالية الإنجابية والحياة الصحية هي حقيقة لا جدال فيها"، وأضافت: "مرارًا وتكرارًا، نرى أنه يتم تحديد معدلات المواليد على أنها مشكلة – أو حل - مع القليل من الاعتراف بوكالة النساء".

وتوصل تقرير "حالة سكان العالم" الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن الحكومات تتبنى بصورة متزايدة سياسات تهدف إلى رفع معدلات الخصوبة، أو خفضها، أو الحفاظ عليها، على حساب حقوق المرأة.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)

  • فريق كرة قدم نسائي سابق مقره في العاصمة الأفغانية كابول. كلهن يرتدين البرقع وكل واحدة منهن تحمل كرة بيدها.

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    رفض الحظر بالصور

    استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021. ومنذ ذلك الحين، تبنت سلسلة من الإجراءات التي تقيد بشدة حرية النساء والفتيات. ومن هذه الإجراءات حظر ممارسة النساء للرياضة. لكن العديد من النساء لم يقبلن بذلك. قامت وكالة "أسوشيتد برس" بتصوير بعضهن مع معداتهن الرياضية، دون الكشف عن هوياتهن. في الصورة فريق كرة قدم نسائي سابق في العاصمة كابول.

  • أفغانية ترتدي البرقع وتحمل لوح تزلج في العاصمة الأفغانية كابول

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    تهديد

    هذه المتزلجة الشابة ترتدي البرقع وتحمل لوح التزلج الخاص بها. لم تكتف طالبان بحظر ممارسة جميع الألعاب الرياضية على النساء والفتيات، بل ومنعتهن أيضًا من الوصول إلى المنتزهات وصالات الألعاب الرياضية. ووصل الأمر إلى تخويف النساء اللائي يواصلن ممارسة رياضاتهن، من خلال مكالمات هاتفية تهديدية.

  • أفغانية ترتدي البرقع وقفازات الملاكمة تحمل ميدالياتها وجوائزها

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    آخر بطولة منذ سيطرة طالبان

    نورا لاعبة ألعاب قتالية تبلغ من العمر 20 عامًا. تتذكر اليوم الذي استولت فيه طالبان على كابول، لأنها كانت تشارك وقتها في بطولة بصالة ألعاب رياضية. عندما انتشر خبر وصول طالبان إلى ضواحي العاصمة بين الجمهور، هربت جميع النساء والفتيات من القاعة، كما تقول. وكانت تلك آخر بطولة لها حتى الآن.

  • ملاكمة أفغانية ترتدي البرقع وقفازات الملاكمة

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    "كأنني ميتة"

    نورا مقاتلة مُكافِحة. فقد نشأت في جزء فقير من كابول، وبقيت دائمًا تقاتل وهي تواجه مصاعب الحياة. لكن عندما تعرضت هي وعائلتها للتهديد من قبل طالبان، اضطرت للمغادرة واختبأت لبضعة أسابيع في الولاية التي ينحدر منها والداها. تقول نورا لـ"أسوشيتد برس": "منذ عودة طالبان، أشعر وكأنني ميتة".

  • أفغانية ترتدي البرقع على دراجة

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    تقييد الحركة

    يتم تقييد حركة النساء والفتيات، مثل راكبة الدراجة في الصورة، بشكل منهجي من قبل طالبان. فما عدا منعهن من الالتحاق بالمدارس والجامعات، عليهن تغطية أجسادهن بالكامل في الأماكن العامة. كما تم تقييد عمل النساء خارج المنزل بشدة.

  • لاعبة كرة سلة ترتدي البرقع وتحمل كرة سلة في مكان عام بكابول

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    اللعب انتهى

    ممارسة كرة السلة أيضًا غير واردة بالنسبة لهذه الشابة في كابول. ورغم أن المتحدث باسم "اللجنة الأولمبية الوطنية" في عهد طالبان قد أعلن أنهم يخططون لإقامة منشآت رياضية جديدة لـ"تمكين النساء من ممارسة الرياضة مرة أخرى"، لكن لم يحدث شيء كهذا حتى الآن، ليبقى ذلك التصريح مثل تصريحات مشابهة بخصوص السماح للفتيات بالذهاب إلى المدارس الإعدادية والثانوية. إعداد: فيليب بول/م.ع.ح