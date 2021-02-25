الأمم المتحدة: لم نتلق أي دليل على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة

أكدت الأمم المتحدة الجمعة (الخامس من آذار/مارس 2021) أنها لم تتلق حتى الآن أي إثبات من حكومة الإمارات العربية المتحدة على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد طلبت دليلا على أن ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا تزال على قيد الحياة. ولكن ردا على سؤال حول ما إذا تم تقديم إثبات على ذلك، قال المتحدث روبرت كولفيل للصحافيين "لا، لم يحصل ذلك بعد".

يأتي هذا بعدما نشرت بي بي سي مؤخرا فيديو صورته لطيفة سرا من داخل حمام بالفيلا التي قالت إن والدها الشيخ محمد بن راشد يحتجزها بها منذ عام 2018 عندما حاولت الفرار من دبي. وذكرت بي بي سي أن الرسائل السرية التي كانت تبعث بها لطيفة قد توقفت، ولذا يحث أصدقاؤها الأمم المتحدة على التدخل. وردت سفارة دولة الإمارات في لندن بأن الشيخة لطيفة "تتلقى الرعاية في المنزل، بدعم من أسرتها وأخصائيين طبيين".

اختفاء شقيقتها الشيخة شمسة منذ 20 عاما

وكانت الشيخة لطيفة قد طالبت في وقت سابق بريطانيا بإعادة فتح التحقيق في اختطاف شقيقتها شمسة من أحد شوارع مدينة كامبريدج في آب/أغسطس من عام 2000 .

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، فإن شمسة، التي كانت في الـ18 عاما فقط عند اختطافها، وهي الآن في الـ39 عاما، لم تشاهد في الأماكن العامة منذ ذلك الحين. وفي رسالة مكتوبة عام 2019 ، قالت بي بي سي إنه تم تسلميها للشرطة، قالت فيها لطيفة :"كل ما أطلبه منكم هو الاهتمام بقضيتها لأن هذا قد يعيد لها حريتها ... مساعدتكم واهتمامكم بقضيتها يمكن أن يحررها".

وأضافت :"إن لديها روابط قوية بإنجلترا ... إنها تحب إنجلترا حقا، وأفضل ذكرياتها تعود لأوقاتها هناك". وقالت الشرطة لبي بي سي إنها تلقت الرسالة التي "سيتم النظر فيها كجزء من المراجعة الجارية".

ونفى والدهما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ما توصل إليه قاضي المحكمة العليا في لندن العام الماضي، الذي قال إنه يقبل بصحة ما يقال عن إصدار والدهما أمرا باختطافهما. وطالبت بريطانيا الإمارات أيضا بتقديم ما يثبت أن الشيخة لطيفة ما زالت على قيد الحياة.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)