 الأمم المتحدة: لم نتلق أي دليل على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.03.2021

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الأمم المتحدة: لم نتلق أي دليل على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة

ذكر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الإمارات لم تسلم المفوضية حتى الآن ما يثبت أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة، وذلك بعد تصوير الشيخة لطيفة فيديو سرا اتهمت فيه والدها باحتجازها.

الشيخة لطيفة آل مكتوم (تاريخ الصورة غير معروف)

الشيخة لطيفة آل مكتوم (تاريخ الصورة غير معروف)

أكدت الأمم المتحدة الجمعة (الخامس من آذار/مارس 2021) أنها لم تتلق حتى الآن أي إثبات من حكومة الإمارات العربية المتحدة على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة. 

مختارات

أعربت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها عن وضع الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي، مطالبة الإمارات بإثبات أن الشيخة لا تزال على قيد الحياة، وذلك بعد تسجيل "مقلق" كشفت فيه الشيخة إنها "تخشى على حياتها".

ناشدت الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الشرطة البريطانية إعادة التحقيق في اختطاف شقيقتها الكبرى الشيخة شمسة من شارع في مدينة كامبريدج عام 2000. وجاءت المناشدة عبر خطاب كشفت عنه هيئة الإذاعة البريطانية.

انتشرت فيديوهات للشيخة لطيفة تتهم فيها والدها، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحبسها ومنعها من الخروج، بعد محاولاتها الفاشلة في الهروب من البلاد. لكن أين هي الآن وماذا حل بها بعد انقطاع اتصال أصدقائها معها؟

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد طلبت دليلا على أن ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا تزال على قيد الحياة. ولكن ردا على سؤال حول ما إذا تم تقديم إثبات على ذلك، قال المتحدث روبرت كولفيل للصحافيين "لا، لم يحصل ذلك بعد".

يأتي هذا بعدما نشرت بي بي سي مؤخرا فيديو صورته لطيفة سرا من داخل حمام بالفيلا التي قالت إن والدها الشيخ محمد بن راشد يحتجزها بها منذ عام 2018 عندما حاولت الفرار من دبي. وذكرت بي بي سي أن الرسائل السرية التي كانت تبعث بها لطيفة قد توقفت، ولذا يحث أصدقاؤها الأمم المتحدة على التدخل. وردت سفارة دولة الإمارات في لندن بأن الشيخة لطيفة "تتلقى الرعاية في المنزل، بدعم من أسرتها وأخصائيين طبيين".

اختفاء شقيقتها الشيخة شمسة منذ 20 عاما

وكانت الشيخة لطيفة قد طالبت في وقت سابق بريطانيا بإعادة فتح التحقيق في اختطاف شقيقتها شمسة من أحد شوارع مدينة كامبريدج في آب/أغسطس من عام 2000 .

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، فإن شمسة، التي كانت في الـ18 عاما فقط عند اختطافها، وهي الآن في الـ39 عاما، لم تشاهد في الأماكن العامة منذ ذلك الحين. وفي رسالة مكتوبة عام 2019 ، قالت بي بي سي إنه تم تسلميها للشرطة، قالت فيها لطيفة :"كل ما أطلبه منكم هو الاهتمام بقضيتها لأن هذا قد يعيد لها حريتها ... مساعدتكم واهتمامكم بقضيتها يمكن أن يحررها".

وأضافت :"إن لديها روابط قوية بإنجلترا ... إنها تحب إنجلترا حقا، وأفضل ذكرياتها تعود لأوقاتها هناك". وقالت الشرطة لبي بي سي إنها تلقت الرسالة التي "سيتم النظر فيها كجزء من المراجعة الجارية".

ونفى والدهما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ما توصل إليه قاضي المحكمة العليا في لندن العام الماضي، الذي قال إنه يقبل بصحة ما يقال عن إصدار والدهما أمرا باختطافهما. وطالبت بريطانيا الإمارات أيضا بتقديم ما يثبت أن الشيخة لطيفة ما زالت على قيد الحياة.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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