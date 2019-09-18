 الأمم المتحدة قد لا تجد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها | أخبار | DW | 09.10.2019

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أخبار

الأمم المتحدة قد لا تجد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها

يتوقع أن تسجل الأمم المتحدة قريبا أكبر عجز مالي لها في عشر سنوات وقد لا تجد أموالا لدفع رواتب موظفيها الشهر المقبل. وتعد أمريكا أكبر مساهم بميزانية الأمم المتحدة، غير أنها مدينة للمنظمة الدولية بأكثر من مليار دولار.

UN Hauptquartier in New York (picture-alliance)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن المنظمة الدولية قد لا تجد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها الشهر المقبل إذا لم تسدد الدول الأعضاء ما عليها.

وقال غوتيريش أمس الثلاثاء (الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول)، للجنة الميزانية بالجمعية العامة المؤلفة من 193 بلدا إنه لولا عمله منذ يناير/ كانون الثاني لخفض الإنفاق لما "توفرت لنا السيولة لتنظيم" الاجتماع السنوي لزعماء العالم الشهر الماضي. وأضاف "هذا الشهر سنصل إلى أكبر عجز خلال عشر سنوات. نحن أمام خطر... دخول نوفمبر دون مالٍ كافٍ لتغطية الرواتب. أعمالنا وإصلاحاتنا في خطر".

UN-Generalsekretär Antonio Guterres (picture-alliance/AA/A. Ozdil )

غوتيريش: الأمم المتحدة قد لا تستطيع دفع رواتب موظفيها

والولايات المتحدة أكبر مساهم ومسؤولة عن 22 بالمئة من الميزانية الاعتيادية التي تتجاوز 3.3 مليار دولار في 2019 وتغطي الأعمال في الشؤون السياسية والإنسانية ونزع السلاح والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والاتصالات.

وواشنطن مدينة بنحو 381 مليون دولار لميزانيات سابقة و674 مليونا للميزانية الحالية. وأكدت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة هذه الأرقام. ولم ترد البعثة بعد على طلب للتعليق على استفسار عن موعد دفع الأموال.

مختارات

حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن ملايين اللاجئين في كل أنحاء العالم يواجهون خطر التشرد إذا لم تتلق المنظمات الإنسانية مزيدا من التمويل، داعية الفاعلين في القطاع الخاص إلى مساعدتهم. (18.05.2016)

تعتزم اليونسكو تخفيض نفقاتها بعد وقف التمويل الأميركي بسبب قبول عضوية الفلسطينيين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وتسعى المنظمة التي تواجه انتقادات بالتبذير إلى تطبيق "ثقافة مسؤولية" و"فعالية". (02.03.2012)

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة تتحمل عبئا غير عادل في تكاليف الأمم المتحدة ودعا إلى إصلاح المنظمة الدولية. ويعمل غوتيريش لتحسين عمليات المنظمة وخفض التكاليف.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن 129 دولة دفعت ما عليها للعام الجاري حتى الآن وهو ما يصل إلى نحو ملياري دولار.

وقال غوتيريش إنه طبق إجراءات استثنائية الشهر الماضي للتكيف مع النقص ومنها عدم ملء الوظائف الشاغرة والسماح بالسفر الضروري فقط وإلغاء بعض الاجتماعات أو تأجيلها. وستتأثر عمليات المنظمة في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي واللجان الإقليمية.

ص.ش/و.ب (رويترز)

  • Bildergalerie UN Gaddafi Rede will nicht enden (STAN HONDA/AFP/Getty Images)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    القذافي لا يلتزم بالوقت المحدد أمام الجمعية العامة. الخطب أمام الجمعية العامة تستمر في العادة 15 دقيقة. وللالتزام بهذه المدة توجد أضواء محذرة فوق المنصة تذكر المتحدث بالوقت. لكن حاكم ليبيا السابق معمر القذافي تجاوز هذا الالتزام وتحدث لمدة 96 دقيقة أمام الجمعية العامة عام 2009.

  • UN Generalversammlung 1979 in New York | Fidel Castro, Staatschef Kuba (picture-alliance/dpa/Arnie Sachs/Consolidated)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    زعيم كوبا الراحل فيدل كاسترو المعروف بخطبه المسهبة: إسهاب حاكم ليبيا السابق معمر القذافي يعتبر قصيرا من حيث المدة الزمنية مقارنة ً بالزعيم الكوبي فيدل كاسترو الذي ألقى أطول كلمة مسجلة استمرت أربع ساعات و29 دقيقة. هذه الصورة من عام 1979.

  • Vijaya Lakshmi Pandit indische Politikerin (Getty Images/Keystone/Hulton Archive)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    كل من يتقدم إلى المنصة يجب عليه انتظار كلمة رئيس الجمعية العامة. عام 1953 شغلت امرأة لأول مرة هذا المنصب: فيجايا لاكشمي بانديت كمندوبة للهند.

  • USA Nikita Chruschtschow spricht vor der UN Vollversammlung 1960 (picture-alliance/UPI)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    مغادرة القاعة شيء، والضرب بالحذاء على الطاولة في غضب شيء آخر، وهذا ما يجلب الانتقاد للرئيس السوفييتي السابق نيكيتا خروتشوف. ويبدو أنه كان يحتج على خطاب معاد للاتحاد السوفييتي ألقاه مندوب فليبيني عام 1960، أثناء الحرب الباردة. لكن هل الحادثة صحيحة؟ حفيدة خروتشوف كتبت على كل حال في عام 2000 أن العائلة تعتقد أنه ضرب بحذائه على الطاولة. في هذه الصورة، خروتشوف يهدد بالأمم المتحدة بقبضة يده.

  • Bildergalerie Politiker Gestik Hugo Chavez (Timothy A. Clary/AFP/Getty Images)

    لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

    تشافيز يقترح على الجمعية العامة قراءة كتاب نعوم تشومسكي: "الهيمنة أو البقاء على قيد الحياة: البحث الأمريكي عن الهيمنة العالمية". هذا ما قام به الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز أمام الجمعية العامة عام 2006. ففي كلمته التي وصف فيها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بأنه "شيطان" عرض كتابا للمؤلف نعوم تشومسكي وحث الحاضرين على قراءته. إعداد: إعداد: مالتيه روفير-كالمان


مختارات

لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

تعتبر الجمعية العامة الجهاز الرئيسي في مجال التداول وتقرير السياسات والتمثيل بالأمم المتحدة. وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة، نتعرف هنا على لحظات طريفة ومثيرة في الجمعية العامة. (20.09.2017)  

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