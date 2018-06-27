 الأمم المتحدة: عدد النازحين في جنوب سوريا تجاوز 270 ألفا | أخبار | DW | 02.07.2018

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أخبار

الأمم المتحدة: عدد النازحين في جنوب سوريا تجاوز 270 ألفا

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين في جنوب سوريا نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة للجيش السوري تجاوز 270 ألفا. وتسعى حملة الأسد العسكرية في جنوب غرب البلاد إلى استعادة أحد آخر معقلين للمعارضة في سوريا.

Syrien Angriff auf Daraa (picture-alliance/AP Photo/Nabaa Media)

قال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري اليوم (الاثنين الثاني من يوليو/ تموز 2018) "كنا نتوقع أن يصل عدد النازحين في جنوب سوريا نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة (للجيش السوري) إلى مائتي ألف، لكنه تجاوز 270 ألفا في وقت قياسي".

 وتهدف حملة الأسد في جنوب غرب البلاد إلى استعادة أحد آخر معقلين للمعارضة في سوريا. والمعقل الثاني هو إدلب ومناطق مجاورة لها في شمال غرب البلاد. وكان الجيش السوري استعاد هذا العام آخر مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق وحمص.

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة العام الماضي على أن يكون جنوب غرب سوريا "منطقة خفض تصعيد". وحذرت واشنطن من أنها ربما ترد على الانتهاكات لهذا الاتفاق لكنها لم تفعل شيئا حتى الآن. وقالت المعارضة الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة أبلغتها بألا تتوقع أي دعم عسكري أمريكي.

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واتهم نصر الحريري، كبير مفاوضي المعارضة في محادثات سلام أوسع ترعاها الأمم المتحدة، الولايات المتحدة بالتواطؤ في حملة الأسد على جنوب غرب البلاد وقال إن وجود "صفقة خبيثة" هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفسر غياب الرد الأمريكي على الهجوم.

في غضون ذلك، أفادت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله، حليف الأسد، اليوم ومراسل للتلفزيون السوري والمرصد بأن مسلحي المعارضة في بصرى الشام وافقوا على تسليم أسلحتهم.

وتضم مدينة بصرى الشام أحد المواقع التراثية المسجلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). وسيطرت المعارضة المسلحة على المدينة في عام 2015.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، رويترز)

 

  • Syrien - Schiitische Hisbollah (Getty Images/AFP/Str)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا

    في سنة 2014 ومع اقتراب نظام الأسد من الانهيار تحت وطأة تقدم المعارضة السورية المسلحة، تدفق الآلاف من عناصر الميليشيات الشيعية على سوريا بدعم من إيران. تنوعت هذه الميليشيات ما بين الإيرانية والأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية، مدفوعين إما من منطلق عقائدي أو بإغراءات مالية لهم ولذويهم. ويقوم قادة من الحرس الثوري الإيراني بالإشراف على تجنيد وتدريب هذه المليشيات في سوريا.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا

    تشير تقديرات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن عدد مقاتلي المليشيات العراقية في سوريا يتراوح ما بين 15إلى 20 ألف مقاتل، فيما يقدر عدد مقاتلي حزب الله اللبناني بنحو 7 إلى 10 آلاف مقاتل وقرابة 5 إلى 7 آلاف مقاتل أفغان وإيرانيين. لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن الرقم قد يصل إلى 80 ألف مقاتل شيعي.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/M. Zaatari)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حزب الله اللبناني

    يأتي في المرتبة الأولى من حيث كثرة أعداد مقاتليه في سوريا حيث تتراوح أعدادهم ما بين 5000 إلى 8000 مقاتل. مقر القوات هو مدينة القصير بريف حمص الغربي. تنشط عناصره على حدود سوريا مع لبنان، لكن مع الوقت تمدد وجودهم ووصلوا إلى ريف حمص وسط البلاد. سقط من عناصر الحزب أعداد كبيرة خلال الاشتباكات مع المعارضة السورية المسلحة.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    فيلق القدس

    وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني ومسؤولة عن عمليات خارج الحدود الإقليمية. قائدُه هو اللواء قاسم سليماني. يضم الفيلق تشكيلات عسكرية متعددة وينسب إليه الفضل في الاستيلاء على الكثير من المدن التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/dpa/M. Voskresenskiy)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    لواء الباقر

    يتواجد في مدينتي حلب ودير الزور وهو من أبرز المجموعات المسلحة التي دعمتها إيران ودربتها خلال السنوات الماضية في سوريا. تأسس اللواء عام 2014 على يد قائده الحالي خالد علي الحسين بهدف الانتقام من فصائل الجيش الحر التي يتهمها بقتل والده بعد دخولها إلى مدينة حلب عام 2012.

  • Screenshot Facebook Syrien Schiitische Gruppen (facebook/LwaAlamamAlhsyn)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    لواء الإمام الحسين

    يشترك لواء الإمام الحسين مع الفرقة الرابعة للجيش السوري في أغلب العمليات العسكرية المتركزة في محيط العاصمة السورية دمشق، كما يتواجد في منطقة مستشفى البيروني في منطقة حرستا وفي الغوطة الشرقية لدمشق. ينسب اللواء إلى نفسه مهمة حماية مرقد السيدة زينب. يتكون من مقاتلين إيرانيين وعراقيين وأفغان وبعض السوريين وجنسيات أخرى.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/dpa/K. Abbas)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات عراقية

    تتواجد بكثرة على الأراضي السورية. وتقدر مصادر في المعارضة السورية عدد عناصر الميليشيات العراقية في سوريا بنحو 20 ألف مقاتل.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/J. al-Helo)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حماية مرقد زينب

    تتركز مقرات الميليشيات العراقية في مناطق مثل العاصمة دمشق ومنطقة السيدة زينب وبلدة العيس جنوب حلب وريف حمص الشرقي.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/J.al-Helo)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حزب الله العراقي

    ومن هذه الميليشيات حزب الله العراقي، وحركة نجباء العراق، وميليشيات الإمام الحسين، وأسود الله، وكتائب الإمام علي، واتحاد أصحاب الحق، وعصائب أهل الحق وكتائب أبو الفضل العباس وقوات فيلق بدر.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AA/S. M. Leyla)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات أفغانية

    أهمها "لواء فاطميون" الذي أسسه علي رضا توسلي عام 2014 لقتال المعارضة السورية. قوامه عناصر شيعية من قومية الهزارة بأفغانستان. يحصل اللواء على التمويل والتدريب من قبل الحرس الثوري الإيراني. يُقدر تعداد أفراده في سوريا بحوالى 3000 مقاتل، فيما تشير المصادر الإيرانية إلى أن العدد يصل إلى 14ألف مقاتل. تتركز عملياته بدير الزور والبوكمال. قُتل مؤسس التنظيم علي الرضا توسلي في اشتباك مع جبهة النصرة في درعا.

  • Das leben an der Syrisch-Irakischen Grenze (DW/K. Zurutuza)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيا باكستانية

    وتتمثل في لواء زينبيون، وهو ميليشيا باكستانية شيعية، جماعة متطوعة أخرى تقاتل في سوريا. يحصل على المال والتدريب من فيلق القدس. صنفته وكالة أنباء فارس كقوة هجومية من النخبة ويضمّ أكثر من 5000 من المقاتلين الشيعة الباكستانيين الشباب، لكن رويترز ووسائل إعلام غربية أخرى قدرت العدد بما لايزيد عن الألف. يتمركز أفراد اللواء في شمال حلب وجنوبها وجنوب دمشق ودرعا.


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