الأمم المتحدة: عدد النازحين في جنوب سوريا تجاوز 270 ألفا

قال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري اليوم (الاثنين الثاني من يوليو/ تموز 2018) "كنا نتوقع أن يصل عدد النازحين في جنوب سوريا نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة (للجيش السوري) إلى مائتي ألف، لكنه تجاوز 270 ألفا في وقت قياسي".

وتهدف حملة الأسد في جنوب غرب البلاد إلى استعادة أحد آخر معقلين للمعارضة في سوريا. والمعقل الثاني هو إدلب ومناطق مجاورة لها في شمال غرب البلاد. وكان الجيش السوري استعاد هذا العام آخر مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق وحمص.

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة العام الماضي على أن يكون جنوب غرب سوريا "منطقة خفض تصعيد". وحذرت واشنطن من أنها ربما ترد على الانتهاكات لهذا الاتفاق لكنها لم تفعل شيئا حتى الآن. وقالت المعارضة الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة أبلغتها بألا تتوقع أي دعم عسكري أمريكي.

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واتهم نصر الحريري، كبير مفاوضي المعارضة في محادثات سلام أوسع ترعاها الأمم المتحدة، الولايات المتحدة بالتواطؤ في حملة الأسد على جنوب غرب البلاد وقال إن وجود "صفقة خبيثة" هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفسر غياب الرد الأمريكي على الهجوم.

في غضون ذلك، أفادت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله، حليف الأسد، اليوم ومراسل للتلفزيون السوري والمرصد بأن مسلحي المعارضة في بصرى الشام وافقوا على تسليم أسلحتهم.

وتضم مدينة بصرى الشام أحد المواقع التراثية المسجلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). وسيطرت المعارضة المسلحة على المدينة في عام 2015.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، رويترز)