 الأمم المتحدة: طالبان تنفذ ″إعدامات تعسفية″ وحقوق المرأة ″خط أحمر″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.08.2021

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الأمم المتحدة: طالبان تنفذ "إعدامات تعسفية" وحقوق المرأة "خط أحمر"

تلقت الأمم المتحدة تقارير "موثوقة" عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل حركة طالبان في أفغانستان بينها "إعدامات" خارج القانون. وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن معاملة طالبان للنساء والفتيات يتعين أن تكون "خطا أحمر أساسيا".

مقاتلو طالبان بملابسهم التقليدية في أفغانستان (12 أغسطس/ آب 2021)

ميشيل باشيليت لم تذكر تفاصيل بشأن عمليات الإعدام لكنها حثت مجلس حقوق الإنسان على وضع آلية لمراقبة أفعال طالبان عن كثب.

خلال جلسة طارئة، قالت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في جنيف اليوم الثلاثاء (24 أغسطس/ آب) إنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد حركة طالبان في أفغانستان، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيودا على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة.

مختارات

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقعت منذ استولت طالبان على السلطة في أفغانستان، فيما دعت الصين إلى محاسبة الجيش الأمريكي وحلفائه على انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان ارتكبتها هناك.

عندما اجتاحت طالبان العاصمة الأفغانية كابول، سارعت ألمانيا لإجلاء مواطنيها هناك. لكن الأفغان الذين عملوا لفترة طويلة مع قواتها، ظلوا في انتظار نداء الأمان، من أجل اجتياز الطريق الخطير نحو المطار لمغادرة البلاد.

وأوضحت أن هذه الانتهاكات تشمل "إعدامات بإجراءات موجزة استهدفت مدنيين وعناصر قوات الأمن الوطني الأفغانية الموجودين خارج ساحة المعارك وتقييد حقوق المرأة (...)، وتجنيد الأطفال وقمع التظاهرات السلمية".

وحذرت باشيليت الحركة من أن "انتهاكات حقوق الإنسان تقوض شرعية مرتكبيها تجاه السكان وتجاه المؤسسات الإقليمية والدولية والدول الأخرى".

ولم تذكر باشيليت تفاصيل بشأن عمليات الإعدام المذكورة في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، لكنها حثت المجلس التابع للأمم المتحدة على وضع آلية لمراقبة أفعال طالبان عن كثب. وذكرت خلال الجلسة للمجلس انعقدت بناء على طلب من باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي، أن معاملة طالبان للنساء والفتيات يتعين أن تكون "خطا أحمر أساسيا".

وتابعت أن الأقليات الدينية والعرقية المتنوعة في أفغانستان تواجه أيضا تهديدا بالعنف والاضطهاد، مشيرة إلى تقارير عن جرائم قتل وهجمات تستهدف أشخاصا بعينهم في الشهور القليلة الماضية.

ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في جنيف (الثلاثاء 24 أغسطس/ آب 2021)

ميشيل باشيليت دعت حركة طالبان إلى الوفاء بتعهداتها وخصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة.

حقوق النساء "خط أحمر"

ودعت ميشيل باشيليت في افتتاح الجلسة حول أفغانستان، طالبان إلى الوفاء بتعهداتها وخصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة. وأوضحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن "طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات واحترام حقوقهن بالحرية وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقا للمعايير الدولية على صعيد حقوق الانسان، ستشكل خطا أحمر".

وأضافت أن "ضمان حصول الفتيات على تعليم ثانوي ذي نوعية عالية سيشكل مؤشرا أساسيا لالتزام" طالبان احترام حقوق الانسان، داعية إلى حكومة "شاملة" تضمن تمثيلاً نسائياً هاماً.

وخلال النقاشات قدمت حوالى 60 دولة إعلانا مشتركا تلته ممثلة إسبانيا لدى الأمم المتحدة اورورا دياث-راتو يطالب بـ"الوقف الفوري للاغتيالات التي تستهدف المدافعين عن حقوق المرأة".

طالبان تسعى لتقديم تطمينات

ومنذ توليها السلطة في 15 آب/اغسطس، تحاول حركة طالبان أن تقنع الأفغان أنها تغيرت وأن نظامها سيكون أقل صرامة من حكمها السابق بين 1996 و2001 عندما منعت النساء من العمل او التعلم خصوصا. وتؤكد الحركة الآن أنها ستحترم حقوق المرأة وستمسح للنساء بالتعلم والعمل. بيد أن ذلك لم يقنع الآلاف من الأفغان الذين يتوافدون إلى مطار كابول في محاولة لمغادرة البلاد على متن طائرات سيرها الغرب.

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ارتفاع كبير في أعداد الأفغان الفارين من بلادهم مع زيادة سيطرة طالبان

والثلاثاء سعى الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إلى تقديم تطمينات متعهّدا خصوصا أن يتم السماح للنساء بالعودة إلى سوق العمل فور ضمان الأمن في البلاد. وقال للصحافيين "نريدهن أن يعملن، ولكن أيضا (نريد) أن يكون الأمن متوافرا" للقيام بذلك، طالبا منهن ملازمة منازلهن راهنا.

تفتيش المنازل بانتظام

ويخشى العديد من الأفغان أن تعاود طالبان تطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية وأن تنتقم من الأشخاص الذين عملوا في الحكومة المدعومة من واشنطن مدى العقدين الماضيين.

وقال خبراء مستقلون بالأمم المتحدة في بيان مستقل إن الكثير من السكان يختبئون خشية الانتقام مع "استمرار طالبان في تفتيش المنازل"، كما وردت تقارير عن مصادرة ممتلكات وأعمال انتقامية.

ووصف دبلوماسي من الحكومة الأفغانية المخلوعة الوضع في بلاده بأنه "خطير للغاية وغامض"، وقال المبعوث الأفغاني لدى الأمم المتحدة، ناصر أحمد أنديشا، في جنيف الثلاثاء، إن الملايين من الناس يخشون على حياتهم، فهناك تقارير عن عمليات تفتيش منتظمة للمنازل. ودعا أنديشا إلى محاسبة طالبان على أفعالها، ووصف خوف الملايين على حياتهم بأنه وضع "غامض ومؤلم".

وأدانت الولايات المتحدة هجمات قالت إنها تستهدف مدنيين وصحفيين وناشطين وجماعات من الأقليات. لكن سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، شين شو، قال إنه يجب محاسبة الجيش الأمريكي والجيوش الأخرى المشاركة في التحالف، بما فيها البريطاني والأسترالي، على انتهاكات حقوقية مزعومة ارتكبتها في أفغانستان.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

  • Film still from 'Hava, Maryam, Ayesha': a woman on a Kabul rooftop looking at pigeons.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "هافا" - إنتاج عام 2019

    هو أخر أفلام المخرجة الأفغانية ساهرا كريمي، وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا للأفلام عام 2019. ويحكي الفيلم قصة ثلاث سيدات يعشن في كابول، محاطين بثلاثة سياقات اجتماعية مختلفة، وتتعامل كل منهن بطريقتها مع حملها. وقبل سقوط العاصمة الأفغانية تحت سيطرتهم، وجهت صانعة الفيلم خطابا مفتوحا للعالم تحذر فيه من حركة طالبان. وتمكنت المخرجة الافغانية من الرحيل والتوجه للعاصمة الأوكرانية كييف.

  • Film still from 'Osama' (2003) - a young person holding a bucket in a mountainous desert landscape.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "أسامة" - إنتاج عام 2003

    تحت حكم طالبان من عام 1996 وحتى 2001، منعت الحركة النساء من العمل في أغلب المجالات بما حرم الأسر، التي فقدت عائلها من الرجال بسبب الصراع، من الدخل الذي كانت المرأة تتحصل عليه سابقا من عملها. ويحكي فيلم "أسامة" قصة فتاة اضطرت للتنكر كصبي لتتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. ويعتبر الفيلم العمل السينمائي الأول الذي يتم تصويره بالكامل في أفغانستان منذ عام 1996، إذ منعت الحركة أنذاك أيضا إنتاج الأفلام.

  • Film still from 'The Breadwinner' - cartoon figures, a young girl with a headscarf embraced by an older man in Afghan dress.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "المُعيل" - إنتاج عام 2017

    أصدرت كارتون صالون، وهي شركة إنتاج سينمائي أيرلندية حاصلة على عدة جوائز، فيلم رسوم متحركة مأخوذ عن رواية "المُعيل" للكاتبة ديبورا إليس. وتحكي الرواية قصة فتاة تتنكر في زي صبي حتى تتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. وعملت الممثلة الأمريكية أنجيلنا جولي كمنتج منفذ للفيلم، والذي تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.

  • Film still from 'The Kite Runner' - people crowded along a snowy path while children fly a kite.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "عداء الطائرة الورقية" - إنتاج عام 2007

    الفيلم مأخوذ عن الرواية الشهيرة، التي تحمل نفس الأسم، للكاتب خالد حسيني، ومن إخراج المخرج الألماني السويسري مارك فورستر. ويتناول الفيلم مفاهيم واسعة كالشعور بالذنب والرغبة في التكفير عنه من خلال عرض ما شهدته أفغانستان من أحداث على مدار نصف قرن بداية بإنهيار الملكية، مرورا بالغزو الروسي، ووصولا إلى وصول طالبان للسلطة.

  • Film still from 'Kandahar' (2001) - a woman wearing a burqa.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "قندهار" - إنتاج عام 2001

    الفيلم من إخراج محسن مخملباف، والذي يعد ضمن أفضل مخرجي إيران، ويحكي قصة سيدة أفغانية كندية تقرر العودة لأفغانستان لتمنع شقيقتها من الانتحار. لم يلقى "قندهار" الكثير من الاهتمام عند عرضه للمرة الاولى بمهرجان كان السينمائي عام 2001. ثم وقعت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول لتثير الرغبة في التعرف أكثر عما يدور في أفغانستان والمصاعب التي تواجهها المرأة هناك.

  • Film still 'At Five in the Afternoon' - rows of women wearing a burqa and sitting on mats in the sand behind book stands, with an elderly bearded man alone in the first row.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في الساعة الخامسة بعد الظهر" - إنتاج عام 2003

    بعد ذلك بعامين وفي مهرجان كان أيضا، عرضت المخرجة سميرة ماكملباف، إبنة المخرج الإيراني محسن ماكملباف، فيلمها عن أفغانستان. ويحكي الفيلم قصة شابة أفغانية تعيش بالعاصمة الممزقة بسبب الحرب وتحلم بأن تصبح يوما رئيسة لبلادها. وبعد هزيمة طالبان، تسعى الفتاة للتعلم من أجل تحقيق حلمها. وتم تصوير الفيلم في العاصمة الأفغانية كابول.

  • Film still from 'In This World' - a boy standing against a wall with his arms crossed.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في هذا العالم" - إنتاج عام 2002

    يحكي الفيلم قصة طفلان لاجئان أفغانيان خلال رحلتهما للهجرة غير القانونية من مخيم اللجوء في باكستان إلى لندن. الفيلم من إخراج مايكل وينتربوتم، وتم تصويره كفيلم تسجيلي من بطولة ممثلين هاوين غير محترفين. وحاز الفيلم على جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين للسينما عام 2003، كما حصل أيضا على جائزة البافتا لأفضل فيلم أجنبي.

  • Film still 'Lone Survivor' - Mark Wahlberg as a bloodied US Navy Seal holding the hand of a man in traditional Afghan dress who's gesturing him to keep quiet.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "الناجي الوحيد" - من إنتاج عام 2013

    الفيلم مأخوذ عن قصة الجندي بالبحرية الأمريكية ماركوس لوتريل ومشاركته في عملية "الأجنحة الحمراء"، التي استهدفت مجموعة من مقاتليي طالبان بمقاطعة كونار الأفغانية عام 2005. وجسد الممثل مارك والبيرغ في الفيلم شخصية لوتريل، والذي كان الناجي الوحيد بعد مقتل جميع زملائه في كمين نُصب لهم.

  • Rambo III (1988), Rambo with a weapon and his friend in a rocky space.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    "رامبو" - إنتاج عام 1988

    تدور أحداث الفيلم الثالث من سلسلة "رامبو"، بطولة النجم سيلفستر ستالون خلال الحرب السوفيتية في أفغانستان، حيث يتوجه رامبو إلى هناك لإنقاذ قائده السابق من يد القوات السوفيتية "عديمة الرحمة". وعادت من جديد هذا الأسبوع روايات سابقة عن أن الفيلم حمل في البداية إهداء إلى "المقاتلين المجاهدين الشجعان" ليتم تعديله بعد هجمات 11 سبتمبر ليكون الإهداء إلى "الشعب الأفغاني ولكن أكد البعض عدم صدق تلك المعلومة.

  • Film still from 'Charlie Wilson's War' - Tom Hanks speaking on an 1980s cell phone at an election celebration, various people smiling in the background.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "حرب شارلي ويلسون" - إنتاج عام 2007

    في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق ريغان، دعمت الولايات المتحدة المجاهدين الأفغان في مواجهة الاتحاد السوفيتي. وفي هذا الفيلم يقوم الممثل الأمريكي توم هانكس بلعب دور عضو الكونغرس الأمريكي شارلي ويلسون، واحد من أهم مؤيدي برنامج التمويل الأمريكي للمجاهدين الذي استمر حتى عام 1991. إليزابيث غرينير - دينا البسنلي


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