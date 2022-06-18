 الأمم المتحدة: شيرين ابو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية.. والجيش الإسرائيلي: تقرير منحاز | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.06.2022

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الأمم المتحدة: شيرين ابو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية.. والجيش الإسرائيلي: تقرير منحاز

قالت متحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان إن صحافية قناة الجزيرة شيرين ابو عاقلة "قتلت بنيران القوات الإسرائيلية"، فيما وصف الجيش الإسرائيلي التقرير بالمنحاز وطالب السلطات الفلسطينية بالتعاون معه.

كانت شيرين أبو عقله وجهًا معروفًا في وسائل الإعلام العربية ، حيث غطت المنطقة لسنوات

كانت شيرين أبو عقله وجهًا معروفًا في وسائل الإعلام العربية ، حيث غطت المنطقة لسنوات

قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الجمعة (24 يونيو/ حزيران 2022)، إن المفوضية خلصت إلى أن الصحافية الفلسطينية - الأمريكية شيرين ابو عاقلة قُتلت في 11 ايار/مايو بـ "نيران القوات الاسرائيلية".

مختارات

قال الجيش الإسرائيلي إنه خلص في تحقيق داخلي إلى أن مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة " لم يكن عمداً بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا أنه لا يمكن تحديد مصدر النيران التي أصابتها. ويتهم الفلسطينيّون الجيش الإسرائيلي بقتلها.

جدد الرئيس الفلسطيني رفضه للتحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية لكشف ملابسات مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة ومصادر إسرائيلية تشدد على أهمية "تحقيق علمي مهني لمعرفة مصدر إطلاق النار".

وقالت رافينا شمدساني في مؤتمر صحافي في جنيف: "جميع المعلومات التي جمعناها - بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني - تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية".

يذكر أن شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص مكتوب عليها كلمة "صحافة" وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة أسفل خوذتها.

وقالت شمدساني "لم نعثر على أي معلومات تشير إلى قيام مسلحين فلسطينيين بأي نشاط بالقرب من الصحافيين"، مضيفة أنه "من المقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تفتح تحقيقا قضائيا".

 وفي رده على بيان شمدسان، قال الجيش الإسرائيلي إن"تحقيقنا يجزم أن إطلاق النار على شيرين لم يكن متعمدا ولكنه لا يؤكد أنها قتلت بيد أحد جنودنا"، واصفاً تقرير المفوضية الأممية بالمنحاز، بحسب ما نشر موقع قناة الجزيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريحات نقلها موقع "جيروزاليم بوست"، إنه عرض مرة أخرى على الفلسطينيين تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة للتحقيق، مضيفاً أن "السلطة الفلسطينية تجري من حين لآخر تحقيقات مشتركة مع إسرائيل، ورفضها القيام بذلك يشير الآن إلى طبيعة اعتباراتها الحقيقية".

كما شدد الجيش الإسرائيلي، على أنه أجرى تحقيقًا شاملاً خاصًا به وخلص إلى أن عاقلة "لم يُطلق عليه الرصاص عمداً"، وأنه كان حادثًا، "من المستحيل معرفة" ما إذا كان مصدره إسرائيليًا أم فلسطينيًا.

وتبادل مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون الاتهامات بشأن الحادث الذي أدى إلى تصعيد التوترات. ونفت إسرائيل أن يكون أي جندي إسرائيلي قد "استهدف الصحافية".

ع.ح./و.ب. (رويترز، ا ف ب)

  • شيرين أبو عاقلة وهي ترتدي سترة واقية خاصة بالصحافيين

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    صحافية مخضرمة

    عملت شيرين أبو عاقلة أكثر من 25 عاما مراسلة لقناة الجزيرة. وكانت تعيش في القدس الشرقية وتعمل من هناك. وقد ركزت خلال عملها الصحافي على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. غالبا ما كانت تقدم تقارير من مواقع ومواقف حرجة، وكانت حذرة ومتوازنة.

  • فتاتان تضعان الورود في المكان الذي قتلت فيه شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    قتلت أثناء عملها

    في صباح الحادي عشر من مايو/ أيار 2022 كانت تريد مع ثلاثة زملاء لها تغطية عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية ضد إرهابي مشتبه به. وكما تظهر صور الفيديو كانت هي وزملاؤها يرتدون سترات واقية وخوذا، تبين أنهم صحافيون. لكن رصاصة أصابتها في الرأس، لم يعرف حتى الآن مصدرها وهدفها.

  • صحافيون ومسعقون يدفعون سريرا عليه جثة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    الوضع غير واضح

    في المستشفى الذي نقلت إليه أبو عاقلة، لم يستطع الأطباء سوى تأكيد موتها. وحسب الأطباء الفلسطينيين الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة تعود لذخيرة يستخدمها الطرفان. وحتى الآن يرفض الفلسطينيون اقتراح إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك حول مقتلها.

  • رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلقي كلمة في حفل تأبين شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    اتهامات أثناء التأبين

    بعد يوم واحد من مقتل شيرين أبو عاقلة تجمع الآلاف في رام للمشاركة في حفل رسمي لتأبينها، شارك فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واصفا مقتلها بـ "الجريمة" محملا "سلطات الاحتلال الإسرائيلي" مسؤوليتها.

  • صحافية لبنانية شابة تحمل صورة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    حزن في الكثير من البلدان

    شيرين أبو عاقلة كانت معروفة خارج إسرائيل والمناطق الفلسطينية أيضا. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، كانت من المشاهير في عالم الصحافة العربية وألهمت الكثيرين وخاصة النساء لاختيار هذه المهنة. ومثل هذه الصحافية اللبنانية (في الصورة) شارك كثيرون في الحزن على أبو عاقلة في الدول العربية.

  • شيرين ابو عاقلة تقف أمام الكاميرا وهي تحمل ميكروفون قناة الجزيرة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    رحيل رائدة

    ولدت شيرين أبو عاقلة في القدس وعاشت لفترة في الولايات المتحدة وحصلت على الجنسية الأمريكية. وبعد انطلاق قناة الجزيرة بفترة قصيرة عام 1996 كانت من أوائل مراسلي القناة.

  • المشيعون يحملون نعش شيرين ابو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    أعمال شغب أثناء التشييع

    تم دفن شيرين ابو عاقلة في مقبرة للمسيحيين الأرثوذوكس قرب المدينة القديمة في القدس. ولدى نقل نعشها من مستشقى القديس جوزيف وقعت صدامات بين المشيعين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزاز والتصعيد.

  • صورة جدارية للراحلة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    حرية الصحافة في مرمى النيران

    هذه الصورة الجدارية لشيرين أبو عاقلة في غزة، ترمز إلى أن على الصحافيبن تقبل الخطر. فحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" شيرين أبو عاقلة هي السادسة والعشرون بين الصحافيين الذين قتلوا هذا العام بالإضافة إلى اثنين من العاملين في مجال الإعلام. والعام الماضي قتل 44 صحافيا حسب المنظمة. إعداد: يان فالتر/ ع.ج


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***ACHTUNG Hinweis: Laut aktueller Berichterstattung ist bisher nicht geklärt, welche Seite den tödlichen Schuss abgegeben hat!*** In this undated photo provided by Al Jazeera Media Network, Shireen Abu Akleh, a journalist for Al Jazeera network, stands next to a TV camera in an area where the Dome of the Rock shrine at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem is seen at left in the background. Abu Akleh, a well-known Palestinian female reporter for the broadcaster's Arabic language channel, was shot and killed while covering an Israeli raid in the occupied West Bank town of Jenin early Wednesday, May 11, 2022. (Al Jazeera Media Network via AP)

الجيش الإسرائيلي: مقتل أبو عاقلة لم يكن عمدا ويصعب تحديد مصدر النيران 18.06.2022

قال الجيش الإسرائيلي إنه خلص في تحقيق داخلي إلى أن مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة " لم يكن عمداً بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا أنه لا يمكن تحديد مصدر النيران التي أصابتها. ويتهم الفلسطينيّون الجيش الإسرائيلي بقتلها.

In this undated photo provided by Al Jazeera Media Network, Shireen Abu Akleh, a journalist for Al Jazeera network, stands in an area where the Dome of the Rock shrine at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem is seen at right in the background. Abu Akleh, a well-known Palestinian female reporter for the broadcaster's Arabic language channel, was shot and killed while covering an Israeli raid in the occupied West Bank town of Jenin early Wednesday, May 11, 2022. (Al Jazeera Media Network via AP)

شبكة الجزيرة تقرر إحالة ملف شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية 26.05.2022

فيما أعلن النائب العام الفلسطيني أن تحقيقات النيابة أكدت أن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاص على شرين أبو عاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، قالت شبكة الجزيرة إنها قررت إحالة ملف مراسلتها للمحكمة الجنائية الدولية.

***ACHTUNG Hinweis: Laut aktueller Berichterstattung ist bisher nicht geklärt, welche Seite den tödlichen Schuss abgegeben hat!*** In this undated photo provided by Al Jazeera Media Network, Shireen Abu Akleh, a journalist for Al Jazeera network, stands next to a TV camera in an area where the Dome of the Rock shrine at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem is seen at left in the background. Abu Akleh, a well-known Palestinian female reporter for the broadcaster's Arabic language channel, was shot and killed while covering an Israeli raid in the occupied West Bank town of Jenin early Wednesday, May 11, 2022. (Al Jazeera Media Network via AP)

تنديد دولي.. مطالب بتحقيق مستقل وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة 11.05.2022

قوبل مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال عملية إسرائيلية في الضفة الغربية بإدانات دولية، ودعوات لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الواقعة، فيما تبادل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني الاتهامات في مقتلها.