الأمم المتحدة تنشر قائمة شركات تعمل في مستوطنات بالضفة الغربية

أصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا عن شركات قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وهي خطوة تأجلت طويلا، ومن المرجح أن تثير غضب إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة. وقال المكتب في بيان إنه حدد 112 شركة‭ ‬يجد أسسا معقولة ليخلص إلى أن‭ ‬لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى. وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها".

ومن بين الشركات الوارد ذكرها في القائمة "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"بوكنغ دوت كوم".

وفي أول رد فعل إسرائيلي على القائمة، عبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن رفضها للقائمة، وقالت في بيان "إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل".

فيما أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بنشر مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التقرير، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات. وذكر بيان نشره مكتب المالكي أن "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي". وحث الوزير الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه "تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان".

ف.ي/ع.ش (رويترز، أ.ف.ب)