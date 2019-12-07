 الأمم المتحدة تمدد مهمة أونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين | أخبار | DW | 13.12.2019

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أخبار

الأمم المتحدة تمدد مهمة أونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين

مددت الجمعية العامة للأمم المتحدة ابأغلبية ساحقة مهمة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى، وسط مزاعم عن سوء الإدارة ونقص في التمويل بسبب قرار واشنطن وقف مساهماتها المالية.

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الأمم المتحدة تمدد مهمة أونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين

أشاد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة لصالح تمديد مهمة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لثلاثة أعوام أخرى، قائلا إنه أمر "مشجع". وقال حق: "نريد التأكد من أن الأونروا مستمرة في تلقي الدعم في مهمتها وكذلك تمويل عملياتها بشكل كامل".

مختارات

رفضت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشدة، الاتهامات التي وُجهت لها من قبل مركز سيمون فيزنتال الذي وضع الوكالة الأممية في المركز الخامس لقائمة "أسوأ الأعمال المعادية للسامية" في هذا العام. (27.12.2018)

وتقرر تمديد مهمة وكالة أونروا حتى 30 يونيو/حزيران عام 2023 بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت، ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل. واتهمت الدولتان الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى حلها. 

وتأسست أونروا عام 1949، وهي توفر التعليم والصحة وخدمات الإغاثة فضلا عن الإسكان ومساعدات التمويل الصغيرة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.

وتواجه أونروا مصاعب في ميزانيتها منذ العام الماضي عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر دولة مانحة، مساعداتها التي تبلغ 360 مليون دولار سنويا. وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل الوكالة بسوء الإدارة والتحريض ضد إسرائيل.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار الجمعية العامة معتبرا إياه "بمثابة رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي على أن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز".

كما أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة بالتصويت واعتبرته هزيمة للولايات المتحدة وفشلا لمحاولاتها للضغط على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ضد أونروا.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)

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