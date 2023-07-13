الأمم المتحدة تكشف عن العثور على مقبرة جماعية بغرب دارفور

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان اليوم الخميس (13 يوليو/ تموز) إن 87 شخصا على الأقل، من بينهم أفراد من قبيلة المساليت، دفنوا في مقبرة جماعية في ولاية غرب دارفور بالسودان، مضيفا أن لديه معلومات جديرة بالثقة عن مسؤوليةقوات الدعم السريع عن ذلك.

وجاء في البيان أن السكان المحليين اضطروا إلى التخلص من الجثث، التي كان بعضها لنساء وأطفال، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة الجنينة في غرب البلاد بين يومي 20 و21 يونيو حزيران.

وذكر المكتب في البيان أن بعض الأشخاص لقوا حتفهم متأثرين بجروح لم تُعالج خلال موجة عنف شنتهاقوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها في الأيام التي أعقبت مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر في 14 حزيران/يونيو بعد وقت قصير من اعتقاله من جانب قوات الدعم السريع.

وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البيان نفسه "أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم".

ولم يتضح بعد عدد القتلى من المساليت. وزادت إراقة الدماء الناجمة عن دوافع عرقية في الأسابيع الماضية بالتزامن مع الحرب الدائرة منذ ابريل نيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ع.أ.ج/ ع ج م (رويترز، أ ف ب)