الأمم المتحدة: تفاقم أزمة الجوع في سوريا و90 بالمئة تحت خط الفقر

حذرت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة (26 حزيران/يونيو 2020) من أن سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9٫3 مليون شخص إلى الغذاء الكافي في وقت قد يتسارع فيه تفشي فيروس كورونا بالبلاد رغم أنه يبدو تحت السيطرة الآن.

وقال برنامج الأغذية العالمي بإفادة في جنيف إن عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع 1٫4 مليون في غضون الأشهر الستة المنصرمة.

وذكرت إليزابيث بايرز المتحدثة باسم البرنامج أن أسعار السلعة الغذائية ارتفعت بأكثر من 200 بالمئة في أقل من عام بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، وإجراءات العزل العام التي فرضتها سوريا لاحتواء مرض كوفيد-19.

وقالت أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا في إفادة صحفية منفصلة إنه وبعد تسع سنوات من الصراع المسلح، يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر البالغ دولارين في اليوم بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية.

وأضافت أن أقل من نصف المستشفيات العامة في سوريا لا زال يعمل بينما فر نصف العاملين في المجال الطبي منذ بدء الصراع ويواجه الباقون "تهديدات دائمة بالخطف والقتل".

خ.س/ع.ج (رويترز)