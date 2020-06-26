 الأمم المتحدة: تفاقم أزمة الجوع في سوريا و90 بالمئة تحت خط الفقر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.06.2020

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أخبار

الأمم المتحدة: تفاقم أزمة الجوع في سوريا و90 بالمئة تحت خط الفقر

انهيار اقتصادي في لبنان المجاور وجائحة كورونا وتضخم هائل مع انهيار الليرة أمام الدولار وحرب أكلت الأخضر قبل اليابس. برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية التابعان للأمم المتحدة ترجمت ما سبق ذكره إلى لغة الأرقام.

الفقز في حلب امرأة تطبخ في الشارع في حي تل الزرازير بتاريخ 23.11.2014

الأمم المتحدة: 90 بالمئة من السوريين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم

حذرت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة (26 حزيران/يونيو 2020) من أن سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9٫3 مليون شخص إلى الغذاء الكافي في وقت قد يتسارع فيه تفشي فيروس كورونا بالبلاد رغم أنه يبدو تحت السيطرة الآن.

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وقال برنامج الأغذية العالمي بإفادة في جنيف إن عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع 1٫4 مليون في غضون الأشهر الستة المنصرمة.

وذكرت إليزابيث بايرز المتحدثة باسم البرنامج أن أسعار السلعة الغذائية ارتفعت بأكثر من 200 بالمئة في أقل من عام بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، وإجراءات العزل العام التي فرضتها سوريا لاحتواء مرض كوفيد-19.

وقالت أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا في إفادة صحفية منفصلة إنه وبعد تسع سنوات من الصراع المسلح، يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر البالغ دولارين في اليوم بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية.

وأضافت أن أقل من نصف المستشفيات العامة في سوريا لا زال يعمل بينما فر نصف العاملين في المجال الطبي منذ بدء الصراع ويواجه الباقون "تهديدات دائمة بالخطف والقتل".

خ.س/ع.ج (رويترز)

  • Syrien - Kinder im Krieg (Getty Images/AFP/S. Al-Doumy)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    الحرب تحصد أرواح الأطفال

    بعد مرور نحو سبع سنوات على بدء الصراع في سوريا، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم الاثنين (12 مارس/ آذار 2018)، تقريراً بالأرقام عن الوضع الإنساني للأطفال في البلاد. وبحسب التقرير، فإن 13.1 مليون شخص، ما يعادل أكثر من نصف عدد السكان، هم بحاجة للمساعدة، من بينهم 5.3 مليون طفل.

  • Syrien Krieg Flüchtlinge in Idlib (picture-alliance/Anadolu Agency/M. Abdullah)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    النزوح والتهجير

    تحدث التقرير أيضاً عن نزوح نحو ستة ملايين شخص، منهم 2.8 مليون طفل. كما تعرض العديد منهم عدة مرات للتهجير. ولجأ أكثر من خمسة ملايين سوري، نصفهم من الأطفال إلى الدول المجاورة منها تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، ومن بينهم 10 آلاف طفل فروا من دون عائلاتهم.

  • Screenshot DW-Video Kinder des Kalifats (DW)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    تجنيد الأطفال

    وفقاً للتقرير، قُتل أكثر من 400 ألف شخص في الحرب. وتوفي خلال عام 2017 فقط ما لا يقل عن 910 وأصيب 361 طفل. وقد تكون هذه الأرقام أعلى بكثير، خصوصاً بين صفوف الأطفال المجندين. إذ جندت الجماعات المسلحة 961 قاصر على الأقل.

  • Vom Krieg zerstörte Schulen in Syrien Douma (Reuters/B. Khabieh)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    الحرمان من التعليم

    في عام 2017 وُثقت 67 حالة اعتداء على المدارس والمؤسسات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس. ولا يمكن الوصول إلى أكثر من 7400 مدرسة، بسبب تدميرها أو إتلافها أو استغلالها لأهداف أخرى. كما يفتقر قطاع التعليم إلى 180 ألف موظف. وتعرضت المستشفيات والمراكز الصحية إلى 180 حالة اعتداء. ولا يلتحق حوالي 1.7 مليون طفل بالمدارس.

  • Syrien - Kinder im Krieg (Getty Images/AFP/A. Doumany)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    الإعاقة

    وتحدث تقرير اليونيسيف عن تعرض 3.3 مليون طفل في سوريا للخطر بسبب التفجيرات. كما أن الأطفال، الذين أصيبوا بإعاقات جسدية جراء الحرب، لا يتلقون غالباً العلاج المناسب. وقد سُجل 1.5 مليون شخص معاق.

  • Vom Krieg zerstörte Schulen in Syrien al-Saflaniyeh (Reuters/K. Ashawi)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    الفقر المدقع

    يعيش 69 بالمائة من سكان سوريا في فقر مدقع ويبلغ دخل الفرد الواحد حالياً أقل من دولارين في اليوم. وتؤدي فقط حوالي نصف المستشفيات والمرافق الصحية في البلاد عملها بشكل كامل.

  • Syrien Ost-Ghouta Unterernährung (picture-alliance/AA/A. Damashqy)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    سوء التغذية المزمن

    وذكر التقرير معاناة 40 بالمائة من 200 ألف طفل في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من سوء التغذية المزمن، كما لا يملك ثلث سكان سوريا المياه الصالحة للشرب.

  • Syrien Luftangriffe in Maaret al-Numan (Getty Images/AFP/M. Al-Bakour)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    الأمراض النفسية

    العديد من الأطفال يعانون أمراضاً نفسية جراء العنف، وفقدان ذويهم وأصدقائهم، وتدمير منازلهم. وتشمل الأعراض النفسية التي يعاني منها الأطفال السوريون، رؤية الكوابيس والميل إلى العدوانية وفقدان القدرة على الكلام.

  • Vom Krieg zerstörte Schulen in Syrien Douma (Getty Images/AFP/A. Almohibany)

    أطفال سوريا ـ الضحايا الأكثر تضرراً في حرب الكبار

    مشاريع مساعدة أطفال سوريا

    تحاول منظمة اليونيسيف من خلال مشاريع مختلفة تقديم المساعدات للأطفال المعاقين في الشرق الأوسط. إذ دعم صندوق الأمم المتحدة للطفولة إمدادات المياه لملايين الأشخاص في سوريا ولبنان والأردن والعراق. وتلقى ما يقرب من تسعة ملايين طفل في المنطقة اللقاح ضد مرض شلل الأطفال. وتمكن 3.2 مليون طفل من الذهاب إلى المدارس بدعم من اليونيسيف. إعداد: إيمان ملوك


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