 الأمم المتحدة تطلق مبادرة بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة ما يقرب من 5 ملايين شخص تضرروا من الزلزال في سورياخبار | DW الأخبار | DW | 15.02.2023

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الأمم المتحدة تطلق مبادرة بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة ما يقرب من 5 ملايين شخص تضرروا من الزلزال في سورياخبار

الأمم المتحدة تطلق مبادرة بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة ما يقرب من 5 ملايين شخص تضرروا من الزلزال في سوريا

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كنائس في ألمانيا تجمع المساعدات للمتضررين من زلزال سوريا، تقرير من دي دبليو حول ذلك.

ألمانيا: كنائس تجمع المساعدات للمتضررين من زلزال سوريا 14.02.2023

منكوبو الزلزال في سوريا.. متى تصل المساعدات؟

منكوبو الزلزال في سوريا.. متى تصل المساعدات؟ 14.02.2023

الأوضاع صعبة في المناطق المنكوبة شمال سوريا بعد أيام من الزلزال المدمر.

مساعدات للمناطق المنكوبة في الشمال السوري 10.02.2023

بعد تأخر المساعدات الدولية وطواقم الإنقاذ في الدخول إلى شمال سوريا، يقوم متطوعون سوريون بإنقاذ وإسعاف الجرحى هناك.

متطوعون سوريون يقومون بإنقاذ وإسعاف جرحى الزلزال في المناطق المنكوبة 13.02.2023

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NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks to the press as he arrives for a two-day meeting of the alliance's Defence Ministers at the NATO headquarters in Brussels on February 14, 2023. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

الناتو يتعهد بتقديم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا ويرفض تقديم مقاتلات 15.02.2023

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بحثت دول حلف الناتو في سبُل تسريع شحناتها من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، فما مدى النجاح في اتفاق على ذلك؟

الناتو يبحث في سبل تسريع إيصال العتاد لأوكرانيا 14.02.2023

أجسام طائرة غريبة في أجواء أمريكا الشمالية ألقت بظلالها على العلاقات مع الصين، هل تشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة؟

أجسام طائرة غريبة في الأجواء الأمريكية تعكر العلاقة مع بكين 14.02.2023

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Man in front of rubble Ort: Genderis, Syria Schlagwörter: earthquake, Syria, Sendedatum: 14.02.2023 Rechte: DW Bildbeschreibung: A man sits on the rubble of his house in the Syrian village of Genderis.

زلزال سوريا ـ الأمم المتحدة تسعى لجمع 400 مليون دولار 15.02.2023

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February 5, 2023, Parma, Italy: Gianluigi Buffon of Parma Calcio 1913 celebrates during the Serie B match between Parma Calcio 1913 and Genoa Cricket and Football Club at Stadio Ennio Tardini on February 5, 2023 in Parma, Italy. (Credit Image: © Luca Amedeo Bizzarri/LPS via ZUMA Press Wire

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08.06.2018Soccer Football - International Friendly - Germany vs Saudi Arabia - BayArena, Leverkusen, Germany - June 8, 2018 Germany's Mesut Ozil and Ilkay Gundogan on the bench before the match REUTERS/Thilo Schmuelgen

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بعد كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، دعم عدد من النجوم الرياضيين في ألمانيا المناطق المتضررة، أبرزهم لاعب المنتخب الألماني إيلكاي غوندوغان ولاعب المنتخب السابق مسعود أوزيل.

14/02/2023 Trucks part of an aid convoy cross from Turkey into rebel-held north Syria through the Bab al-Salama crossing on February 14, 2023, after it reopened for UN relief after last week's earthquake. - The crossing had been closed for UN aid since 2020, under pressure at the UN Security Council from Syrian regime ally Russia, calling instead for all relief for the war-torn country to enter via government-controlled. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)

حصيلة قتلى الزلزال نحو 41 ألف وشمال سوريا يستقبل أول قافلة مساعدات 14.02.2023

دخلت أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب السلامة بين تركيا ومناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال سوريا، بعد 8 أيام من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص ووصفته منظمة أممية بـ"أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن".