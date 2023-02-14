الأمم المتحدة تطلق مبادرة بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة ما يقرب من 5 ملايين شخص تضرروا من الزلزال في سورياخبار

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الأمم المتحدة تطلق مبادرة بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة ما يقرب من 5 ملايين شخص تضرروا من الزلزال في سوريا
أطلقت الأمم المتحدة نداءً طارئًا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، فيما شبهت خبيرة جيولوجية أمريكية زلزالي تركيا وسوريا بأكبر تجربة نووية من نوعها في العالم.
انضم الحارس الإيطالي الكبير جانلويجي بوفون إلى حملة مساعدة متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. بوفون سار على نهج عدة نجوم في كرة القدم وكل منهم دعم متضرري الزلزال بطريقته الخاصة.
بعد كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، دعم عدد من النجوم الرياضيين في ألمانيا المناطق المتضررة، أبرزهم لاعب المنتخب الألماني إيلكاي غوندوغان ولاعب المنتخب السابق مسعود أوزيل.
دخلت أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب السلامة بين تركيا ومناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال سوريا، بعد 8 أيام من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص ووصفته منظمة أممية بـ"أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن".
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