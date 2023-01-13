الأمم المتحدة تطلق حملة تبرعات دولية لمساعدة ثلثي سكان اليمن

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين (27 فبراير/شباط 2023)، حملة لجمع التبرعات لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، الذي يحتاج ثلثاه إلى الدعم بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية.
وتحتاج الأمم المتحدة إلى 4.3 مليارات دولار خلال السنة الراهنة لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن، فيما يعقد الاثنين مؤتمر للمانحين في جنيف في محاولة لجمع الأموال.
وتحتاج منظمات المساعدة الإنسانية لهذه المبالغ لمساعدة 17.3 مليون شخص في اليمن حيث أدت الحرب إلى مقتل الآلاف منذ العام 2015 وأغرقت أفقر دول شبه الجزيرة العربية في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم. وتزيد الأزمة المناخية من حدة الوضع.
وفي المجموع، سيحتاج ثلثا سكان البلاد أي أكثر من 21 مليون نسمة، إلى شكل من أشكال المساعدة خلال هذه السنة، بحسب ما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي يتخذ من جنيف مقراً له.
وتفيد المنظمة الدولية أن المبالغ القياسية لهذه المساعدات في مواجهة أزمة متعددة الأوجه، تحتاج إلى جهود هائلة من الدول المانحة و"من دون هذا الدعم المستدام لعملية مساعدة اليمن ستكون حياة ملايين اليمنيين على المحك وجهود وضع حد نهائي للنزاع أكثر صعوبة".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي يحضر الاثنين مؤتمراً تنظمه السويد وسويسرا "المجتمع الدولي يملك السلطة والوسائل لانهاء هذه الأزمة. يبدأ ذلك بتمويل ندائنا والالتزام بدفع هذه الأموال سريعا". وأضاف في بيان "معا يمكننا أن نقلب مسار المعاناة. فلنمنح الشعب اليمني الأمل".
ومن جهتها ناشدت منظمة الصحة العالمية جمع 392 مليون دولار قبل مؤتمر للمانحين برئاسة الأمم المتحدة في جنيف لتجنب "انهيار محتمل" لقطاع الصحة في اليمن الغارق في الحرب. ومن بين من يحتاجون إلى المساعدة، 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية حادا مع خطر مباشر للوفاة.
مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة سيبحث أوضاع اليمن
مساعدات ألمانية
ومن المتوقع أن تتعهد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتقديم مساعدات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات في جنيف.
وفي عام 2022، حصلت الأمم المتحدة على أكثر من 2.2 مليار دولار ما سمح لها بمساعدة نحو11 مليون شخص عبر اليمن شهرياً مع توفير الغذاء والمأوى لهم فضلا عن التعليم.
وأجبرت الحرب ملايين الأشخاص على الفرار. ويعاني أكثر من مليوني طفل من سوء التغذية الحاد، ومئات الآلاف في حالة تهدد حياتهم. كما تعرض اقتصاد البلاد للدمار وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد.
وأظهرت الأرقام في نهاية العام الماضي تحسناً في الجهود مع انتقال عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع من 161 ألفا إلى صفر.
وكانت الأطراف المتحاربة في اليمن اتفقت على هدنة استمرت من نيسان/أبريل إلى تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
لكن الأمم المتحدة حذرت من أن "هذا التقدم يبقى ضعيفاً جداً وقد ينقلب سريعا" في حال عدم توافر الأموال. وأضافت "من الضرورة بمكان الإبقاء على نشاطات حيوية (..) وكذلك الاستثمارات المستدامة وعلى نطاق واسع لإعادة بناء اليمن".
وشددت المنظمة في بيانها على أن ذلك "سيساهم في خفض معاناة الأفراد على المدى الطويل فضلا عن حجم النداء الإنساني والكلفة".
ع.ح./م.س. (أ ف ب ، د ب أ)
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