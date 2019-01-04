الأمم المتحدة تطالب مجددا بمشاركة دولية في التحقيق بمقتل خاشقجي

سئلت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان اليوم (الجمعة الرابع من يناير/ كانون الثاني 2019) عن التقارير بأن الادعاء السعودي يطلب تنفيذ حكم الإعدام في خمسة من المشتبه بهم في جريمة القتل التي وقعت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، فطالبت مجددا بإجراء تحقيق مستقل "بمشاركة دولية". وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعترض دائما على عقوبة الإعدام.

ويذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية أعلنت أن إجراءات الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تجرى "على نحو ما كفلته أنظمة المملكة".

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) "ان هيئة حقوق الإنسان السعودية حضرت الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن / جمال خاشقجي التي عقدت الخميس بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض؛ حيث وجهت النيابة العامة الاتهام لأحد عشر متهماً".

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وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى أن تقديم المدانين للمحاكمة يأتي تأكيداً لما سبق وأن أوضحته السعودية من أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة سينال الجزاء الرادع. وعقدت المحكمة الجزائية السعودية في العاصمة الرياض اولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي، بحضور محاميهم . ووفقا لبيان صدر عن النائب العام، وأوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن النيابة العامة طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة "طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل". ولفت إلى أنه بعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها. وأشار إلى أن النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين. وجدد البيان التأكيد على إرسال المزيد من المذكرات إلى النيابة العامة التركية لطلب ما لديها من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، إلا أنه لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه.

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز/ د.ب.أ)