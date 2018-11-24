الأمم المتحدة تطالب إدارة ترامب باحترام حق اللجوء

قالت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) إن من حق طالبي اللجوء عند حدود المكسيك، والفارين من العنف أو الاضطهاد، تقديم طلبات داخل الولايات المتحدة للحصول على ملاذ آمن هناك. وذلك في محاولة جديدة من المنظمتين لحماية اللاجئين من سياسات الهجرة الأمريكية الصارمة.

وطلب مسؤولو الأمم المتحدة مرارا من واشنطن ضمان حماية طالبي اللجوء، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب المكسيك بإعادة المهاجرين الذين طلبوا اللجوء في الولايات المتحدة إلى أوطانهم.

كما أطلقت السلطات الأمريكية عبوات الغاز المسيل للدموع على مهاجرين في المكسيك قرب المعبر الحدودي الذي يفصل مدينة تيخوانا المكسيكية عن سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عندما اخترق بعضهم السياج الحدودي لدخول الولايات المتحدة. وقدمت وزارة الخارجية المكسيكية مذكرة دبلوماسية للحكومة الأمريكية طالبت فيها بإجراء "تحقيق كامل".

ولدى سؤاله عن هذه الواقعة، أثناء إفادة صحفية في جنيف الثلاثاء، قال بابار بالوخ، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "نتابع تلك التقارير بقلق ولا نزال نحاول فهم ما حدث هناك". وأضاف أن إدارة الحدود "حق سيادي للحكومات الوطنية" لكن أمن الحدود والحماية الدولية للاجئين مسؤولية مشتركة.

وتابع المسؤول الأممي قائلا: "هذا يعني أن أي شخص حياته معرضة للخطر في بلده الأصلي يتعين أن يكون قادرا على الدخول إلى أرض بلد أخرى آمنة وأن يطلب اللجوء فيها. وينبغي النظر في كل طلب لجوء على حدة". وجدد مطالبته السلطات الأمريكية "بالسماح بدخول الأشخاص الفارين من الاضطهاد والعنف إلى أراضيها وسيرهم في إجراءات اللجوء".

بدوره قال جويل ميلمان، من المنظمة الدولية للهجرة "نؤمن بحق الحكومات في الدفاع عن حدودها وأن تضطلع بذلك بمسؤولية". في المقابل "نعتقد أيضا بأنه يجب بالتأكيد أن يتوقع المهاجرون السماح بدخولهم بصورة قانونية وآمنة على الأقل إذا كانوا يعبرون الحدود".

أ.ح/ هـ.د (رويترز، أ ف ب)