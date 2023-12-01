الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح قرار وقف إطلاق نار فوري في غزة، وإسرائيل والولايات المتحدة ترفضان القرار

2023/12/13 ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. إسرائيل والولايات المتحدة من بين عشر دول فقط صوتت ضد القرار غير الملزم.