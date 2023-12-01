الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح قرار وقف إطلاق نار فوري في غزة، وإسرائيل والولايات المتحدة ترفضان القرار

نزاعاتالمناطق الفلسطينة المحتلةالأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح قرار وقف إطلاق نار فوري في غزة، وإسرائيل والولايات المتحدة ترفضان القرارTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoنزاعاتالمناطق الفلسطينة المحتلة2023/12/13١٣ ديسمبر ٢٠٢٣الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. إسرائيل والولايات المتحدة من بين عشر دول فقط صوتت ضد القرار غير الملزم.https://p.dw.com/p/4a7uFإعلان