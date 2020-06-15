 الأمم المتحدة تدين مقتل أطفال في هجوم لـ″التحالف العربي″ باليمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.08.2020

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أخبار

الأمم المتحدة تدين مقتل أطفال في هجوم لـ"التحالف العربي" باليمن

أكدت الأمم المتحدة مقتل وإصابة أطفال في هجوم لقوات التحالف على مناطق يسيطر عليها الحوثيون، رغم أن المنظمة ذاتها كانت قد رفعت اسم التحالف من قائمة سوداء لقتل الأطفال.

المجاعة في اليمن

شبح المجاعة والحرب يهددان أطفال اليمن

قالت الأمم المتحدة إن عددا كبيرا، لكنه غير مؤكد، من المدنيين من بينهم أطفال قُتلوا في ضربات جوية في شمال اليمن أمس الخميس. وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الهيئة ذاتها إن التقارير الميدانية تفيد بأن تسعة أطفال قُتلوا وأصيب سبعة آخرون كما أصيبت امرأتان في الضربات الجوية التي نُفذت في محافظة الجوف.

مختارات

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في تقرير لها، من أن النقص الكبير في المساعدات الإنسانية في اليمن على خلفية فيروس كوفيد-19 يهدّد أعداداً إضافية من الأطفال بالموت جرّاء سوء التغذية في البلد الغارق بالحرب.

أكدت منظمة "مواطَنة لحقوق الإنسان" اليمنية غير الحكومية أن الحرب في هذا البلد "لا تدمر يمن الحاضر فحسب، بل كذلك مستقبله"، منددة بعواقب النزاع على الأطفال الذين يتم تجنيدهم بصورة متزايدة للمشاركة في القتال.

أُدرج اسم التحالف العربي باليمن على لائحة سوداء في تقرير أممي للدول والكيانات التي ارتكبت تجاوزات بحق الأطفال. كما جاء الحوثيون ضمن التقرير ذاته لكن في قسمه الأول المتعلق بكيانات لم تتخذ إجراءات وقائية لحماية الأطفال.

رغم جهودالأمم المتحدة قبل 18 شهرا من تجنب كارثة محققة في اليمن، إلاّ أن أزيد من ثلث اليمنيين باتوا بسبب الحرب والأوبئة على شفى مجاعة محققة.

وكانت وزارة الصحة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن قد ذكرت إن تسعة أطفال قُتلوا بينما أصيب 12 من الأطفال والنساء في عدد من الضربات التي نفذتها طائرات التحالف بقيادة السعودية في الجوف.

وأكدت مصادر طبية ومدنية لرويترز مقتل عدد من المدنيين في الضربات الجوية في الجوف ونُقلت جثثهم إلى المستشفيات. ويعدّ هذا الهجوم الرابع من نوعه منذ يونيو/ حزيران الذي شهد سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وكان التحالف قد قال أمس إنه أسقط طائرة مسيرة معبئة بالمتفجرات متجهة إلى السعودية، وذلك في فترة شهدت تصاعد هجمات الحوثيين عبر الحدود، منذ انتهاء الهدنة التي تسبّبت فيها جائحة فيروس كورونا. إذ عادت المواجهة بين الجانبين منذ أواخر يونيو/حزيران عندما سقطت صواريخ على العاصمة السعودية الرياض، ورد التحالف بضربات جوية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث "أعيد إلى أذهان جميع الأطراف أنهم ملتزمون، وفق القانون الدولي، بحماية المدنيين والأهداف المدنية. نواصل العمل مع الأطراف للتوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد". وأضاف "يستحق اليمنيون حياة أفضل من الحرب التي لا تتوقف".

وتأتي الإدانة الأممية لهجمات التحالف، رغم أن الأمم المتحدة رفعت اسم التحالف من قائمة سوداء تخصّ مقتل الأطفال في الحرب. وتصدر دول عديدة أسلحة إلى التحالف الذي يتشكل أساساً من السعودية والإمارات، منها بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

ومن أكبر تداعيات الحرب، انعدام الأمن الغذائي في مناطق عديدة، وتقول الأمم المتحدة إن شبح المجاعة يعود للظهور في البلاد التي تسير في طريق "للعودة إلى مستويات "مثيرة للقلق" من انعدام الأمن الغذائي".

وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من مئة ألف شخص منذ تدخل التحالف في اليمن في مارس آذار عام 2015 بعد وقت قصير من قيام الحوثيين بالإطاحة بالحكومة المدعومة من السعودية في صنعاء.

إ.ع/ص.ش (أ ف ب، رويترز)

  • Jemen Leid der Kinder Waisenhaus in Sanaa (Reuters/K. Abdullah )

    مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

    في مرمى المقاتلات

    دار الأيتام التي يعيش فيها هذا الشاب تقع على مقربة من مستودع محتمل للذخيرة في العاصمة اليمنية صنعاء. وتسقط قربه بصفة منظمة قنابل يطلقها التحالف العسكري الذي تقوده العربية السعودية التي تقاتل منذ سنتين الحوثيين الذين شكلوا حكومة مضادة.

  • Jemen Leid der Kinder Flüchtlingslager bei Sanaa (Reuters/K. Abdullah)

    مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

    أطفال هاربون

    الكثير من العائلات فرت خوفا من القنابل إلى البوادي. هذه الأم انتقلت مع أطفالها إلى معسكر اللاجئين في دهروان. وحتى هناك هي بحاجة الى كل شيء. 1.4 مليون طفليعيشون اليوم كنازحين.

  • Jemen Leid der Kinder Krankenhaus in Sanaa (Reuters/K. Abdullah)

    مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

    المرض بسبب الجوع

    الغذاء هو ما ينقص بوجه خاص. هيئة إغاثة الأطفال التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 460 ألف طفل في اليمن يعانون من "نقص حاد في التغذية".

  • Jemen Leid der Kinder (Getty Images/AFP/Stringer)

    مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

    جيل بدون مدرسة

    الطريق إلى المدرسة طويلة ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة لغالبية الأطفال في اليمن. هذا الطفل في مدينة الحديدة الساحلية له على الأقل مدرسة يتردد عليها على ظهر حمار. نحو مليوني طفل في اليمن ليس لهم إمكانية الذهاب إلى المدرسة.

  • Jemen Leid der Kinder (Getty Images/AFP/A. Al-Basha)

    مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

    القنابل لا تستثني أحدا

    نحو 1.600 مبنى مدرسي دمر خلال مواجهات وهجمات جوية. لكن حتى في الأماكن التي ماتزال بها مدارس لا يمكن للأطفال حضور الدروس، لأنهم مجبرون على العمل للمساهمة في إحضار قوت العائلة اليومي.

  • Jemen Leid der Kinder Mädchen bei Sanaa (Getty Images/AFP/M. Huwais)

    مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

    لا مستقبل للأطفال

    منظمة رعاية الطفولة اليونسيف تحذر أنه بسبب الجوع واليأس يسمح الكثير من الآباء بتجنيد أطفالهم من قبل ميليشيات. والبنات يتم تزويجهن في سن مبكرة أملا في ضمان حياة أفضل. وتحث المنظمة أطراف النزاع والمجتمع الدولي على العمل من أجل تفادي مجاعة واسعة في اليمن.

  • Jemen Regierungstruppen erobern Hafenstadt Mocha am Roten Meer (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

    صراع على السلطة في اليمن

    ما بدأ في 2013 كنزاع بين المتمردين الحوثيين الشيعة وأجزاء من الجيش اليمني توسع إلى حرب دولية. منذ 2015 تشن مقاتلات سعودية ضربات جوية. والعربية السعودية في حربها ضد المتمردين الحوثيين تلقى الدعم من دول عربية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.


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