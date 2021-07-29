 الأمم المتحدة تدين اختطاف وإخفاء مسؤول حكومي ليبي كبير | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.08.2021

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أخبار

الأمم المتحدة تدين اختطاف وإخفاء مسؤول حكومي ليبي كبير

بعثة الأمم المتحدة تعلن عن اختطاف مسؤول حكومي ليبي رفيع المستوى، وما يزال مصيره ومكان تواجده مجهولا. والحكومة الليبية الانتقالية لم تعلق حتى الآن.

مقاتلون في طرابلس - صورة من الأرشيف

مقاتلون في طرابلس - صورة من الأرشيف

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء اختطاف واختفاء مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، "رضا فرج الفريطيس". وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا الفريطيس مع زميله في 2 آب/أغسطس، وذلك عقب زيارته لمقر الحكومة في العاصمة طرابلس. وما يزال مصيرهما ومكان وجودهما مجهولا.

وفي بيان لها، اليوم الثلاثاء (10 أغسطس/آب)، أعلنت البعثة عن خشيتها على سلامة المختطفين وأمنهما، وأعربت أيضا عن مزيد من القلق إزاء تعرض من أسمتهم بـ"الأفراد الذين كان لهم دور في دعم التحول الديمقراطي في ليبيا" ومؤسسات الدولة للاستهداف بهذه الطريقة التي تترتب عليها تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة وعلى توحيد المؤسسات الوطنية بشكل كامل.

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وأشار البيان إلى توثيق البعثة لعدد من حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء لمواطنين ومسؤولين وصحفيين وأعضاء في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان في العام الماضي.

ودعت البعثة السلطات الليبية إلى التحقيق بشكل كامل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وشدد رئيسها يان كوبيش على ضرورة وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب المترسخة في البلاد.

ولم تعلق الحكومة الانتقالية التي مقرها في طرابلس على هذا الخطف، علما بأن الصحافة المحلية لم تكن قد أشارت إليه حتى الآن.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)

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