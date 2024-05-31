الأمم المتحدة تدعو مصر للإفراج فورا عن المعارض أحمد الطنطاوي

دعت الأمم المتحدة على لسان مفوضيها السامية لحقوق الإنسان السلطات المصرية للإفراج بشكل فوري عن المعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي كان قد أعلن رغبته في الترشح للرئاسة أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أعربت الأمم المتحدة الجمعة (31 مايو/أيار 2024) عن قلقها العميق إزاء سجن السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً.

وأيدت محكمة استئناف مصرية الاثنين حكماً بالسجن عاماً على الطنطاوي الذي أوقف خلال الجلسة لتطبيق الحكم.

ودين الطنطاوي الذي كان يأمل في خوض الانتخابات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، بارتكاب مخالفات أثناء الحملة الانتخابية في شباط/فبراير الماضي.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 أيار/مايو بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره".

وأضافت "ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بدون موجب بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، وخصوصاً حرية الرأي والتعبير والانتظام".

وكان أحمد الطنطاوي قد اتهم السلطات بعرقلة جهوده لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، بذرائع مختلفة من بينها أعطال كمبيوتر في مكاتب الشهر العقاري.

ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)