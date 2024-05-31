  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
سياسةالشرق الأوسط

الأمم المتحدة تدعو مصر للإفراج فورا عن المعارض أحمد الطنطاوي

٣١ مايو ٢٠٢٤

دعت الأمم المتحدة على لسان مفوضيها السامية لحقوق الإنسان السلطات المصرية للإفراج بشكل فوري عن المعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي كان قد أعلن رغبته في الترشح للرئاسة أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

https://p.dw.com/p/4gWDZ
السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي (أرشيف)
دعت الأمم المتحدة السلطات المصرية للإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين معه (أرشيف)صورة من: Ahmed Hasan/AFP

أعربت الأمم المتحدة الجمعة (31 مايو/أيار 2024) عن قلقها العميق إزاء سجن السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً.

وأيدت محكمة استئناف مصرية الاثنين حكماً بالسجن عاماً على الطنطاوي الذي أوقف خلال الجلسة لتطبيق الحكم.

ودين الطنطاوي الذي كان يأمل في خوض الانتخابات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، بارتكاب مخالفات أثناء الحملة الانتخابية في شباط/فبراير الماضي.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 أيار/مايو بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره".

وأضافت "ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بدون موجب بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، وخصوصاً حرية الرأي والتعبير والانتظام".

وكان أحمد الطنطاوي قد اتهم السلطات بعرقلة جهوده لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، بذرائع مختلفة من بينها أعطال كمبيوتر في مكاتب الشهر العقاري.

ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب) 

السيسي رئيسا لولاية جديدة.. أي سياسة خارجية ستنتهجها مصر؟

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

لافتة دعم للرئيس المصري السيسي في الانتخابات الرئاسية

رغم دوره في غزة.. خبراء يرسمون صورة قاتمة لولاية ثالثة للسيسي

رغم دوره في غزة.. خبراء يرسمون صورة قاتمة لولاية ثالثة للسيسي

يدلي المصريون بأصواتهم في انتخابات يرى خبراء أنها محسومة للرئيس المصري الذي يحظى بدعم إقليمي ودولي خصوصاً لدوره في حرب غزة. داخليا يرسم هؤلاء صورة قاتمة لولاية ثالثة مرجحة للسيسي: قبضة حديدية وسط أزمة اقتصادية خانقة.
سياسة٩ ديسمبر ٢٠٢٣