الأمم المتحدة تدعو حكومة اليمن والحوثيين لمحادثات سلام

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة (17 آب/ أغسطس) إن المنظمة الدولية دعت حكومة اليمن وحركة الحوثي التي تسيطر على معظم شمال البلاد إلى محادثات سلام في جنيف يوم السادس من سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث التفاوض لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ووضع اليمن على شفا مجاعة.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي خلال إفادة صحفية في جنيف: "أستطيع تأكيد أن مكتب المبعوث الخاص أرسل دعوات لحكومة اليمن وأنصار الله (حركة الحوثي)".

ميدانياً، أعلنت القوات الموالية للرئيس هادي مساء الخميس، انتشارها في مواقع جديدة كانت في قبضة مسلحي الحوثيين" في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت ألوية العمالقة (قوات جنوبية يمنية) في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الالمانية: "إن قوات الجيش طهرت مزارع غرب مديرية الدريهمي، كانت تتواجد فيها جيوب المليشيات الحوثية".

وأضافت أن قواتها لا تزال مستمرة بحصارها الخانق على مقاتلي الحوثيين في مديرية الدريهمي، وذكرت أن طيران التحالف العربي يواصل "استهداف تعزيزات وثكنات المليشيات الحوثية في مركز الدريهمي مخلفاً بذلك عشرات القتلى والجرحى فيها".

وتشهد مديرية الدريهمي معارك عنيفة بين قوات الجيش الحكومي مسنوداً بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية منذ أكثر أسبوعين.

ع.أ.ج/ ع.غ (د ب ا، رويترز)