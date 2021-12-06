الأمم المتحدة تخشى "انتشار العنف" في اثيوبيا

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قالت الأمم المتحدة إن جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المستمر منذ 13 شهرا يرتكبون انتهاكات جسيمة محذرة من "انتشار العنف" مع تداعيات على المنطقة بأكملها.
تقف قوات المتمردين على أعتاب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسط أجواء شديدة التوتر تعم البلاد، وأنباء عن اقتراب سقوط عاصمة ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان. ما تأثيرات ذلك على دول الجوار والقرن الإفريقي؟
أعلنت تسع جماعات إثيوبية متمردة، من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، أنها شكّلت تحالفا ضد الحكومة الفدرالية برئاسة أبي أحمد، عقب التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة بعد تهديد مقاتلين موالين للجبهة بالزحف نحو العاصمة.
خرجت مسيرات شعبية الأحد في مدن إثيوبية تدعم الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، تزامناً مع تقدم جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفاءها نحو العاصمة أديس أبابا. والحكومات الغربية تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا.
يواصل متمردو تيغراي زحفهم نحو العاصمة الإثيوبية، ما خلف مئات الآلاف من النازحين والجياع، فيما يحذر المراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته الجيوسياسية. ويتابع الإعلام الألماني هذا الموضوع باهتمام، مخصصا له مساحة واسعة.
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