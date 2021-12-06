 الأمم المتحدة تخشى ″انتشار العنف″ في اثيوبيا | DW الأخبار | DW | 17.12.2021

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الأمم المتحدة تخشى "انتشار العنف" في اثيوبيا

قالت الأمم المتحدة إن جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المستمر منذ 13 شهرا يرتكبون انتهاكات جسيمة محذرة من "انتشار العنف" مع تداعيات على المنطقة بأكملها.

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