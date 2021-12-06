الأمم المتحدة تخشى "انتشار العنف" في اثيوبيا

تسع مجموعات إثيوبية متمردة توحد قواها لإسقاط حكومة أبي أحمد

أعلنت تسع جماعات إثيوبية متمردة، من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، أنها شكّلت تحالفا ضد الحكومة الفدرالية برئاسة أبي أحمد، عقب التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة بعد تهديد مقاتلين موالين للجبهة بالزحف نحو العاصمة.